Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?

Бэйл был центровой фигурой в позапрошлом финале Лиги чемпионов, когда помог «Реалу» обыграть «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Мадридцы добыли третий подряд трофей ЛЧ и четвертый — за пять лет. Все те годы Гарет был важнейшим звеном команды.

Сложно представить, но сейчас Бэйл готов покинуть «Реал». Травмы, трудности в отношениях с Зинедином Зиданом и испанский стиль жизни — все это стало большой проблемой игрока.

Валлиец пропустил более 2000 минут в испанской Примере с сезона-2014/15, что является кошмарной статистикой. На днях Зинедин Зидан прямо сказал, что надеется на уход Бэйла, который удобен всем, потому что «пришло время». Так где же в итоге окажется Гарет?

Мечта: «Тоттенхэм»

Гарет был звездой «Тоттенхэма» globallookpress.com

Говорят, что никогда не стоит сворачивать с пути и возвращаться домой, но Бэйл сам будет решать, что ему делать. Да, он фактически стал самим собой в «Саутгемптоне» и покорил мир в Мадриде, но именно в составе «шпор» он стал по-настоящему своим и ушел ради реализации амбиций.

Теперь все иначе. «Шпоры» вышли в финал Лиги чемпионов. Это не случайность. У команды блестящий менеджер Маурисио Почеттино, форвард мирового уровня Гарри Кейн и ряд ярчайших талантов. Все, что требуется — еще один элитный игрок, суперзвезда, которая поможет клубу подняться на следующий уровень.

Бэйл — идеальный вариант для такого шага. Гора трофеев демонстрирует, что этот парень знает, как творить историю. Представьте, что он вернется в Лондон и вновь начнет показывать свой лучший футбол на новой арене клуба. Волшебный сценарий.

Пока это лишь разговоры, потому что у руководства «Тоттенхэма» просто нет денег на трансфер и огромную зарплату валлийца.

Реальность: «Манчестер Юнайтед»

Во многих отношениях такой переход кажется неизбежным. «МЮ» пытается подписать вингера с тех пор, как он еще напоминал эльфийского мальчика в «Саутгемптоне», но по тем или иным причинам этот шаг так и не состоялся.

Манкунианцы неоднократно пытались забрать Бэйла из Мадрида, но самому игроку такой вариант был не слишком интересен. Теперь этот шаг может быть выгоден всем.

У «МЮ» не будет проблем с трансфером. Бэйл — абсолютная икона и мечта любого маркетингового отдела. Английский клуб стремится к всемирной славе, а Бэйл может встать в один ряд с Полем Погба и быть лицом клуба.

Уле Гуннар Сульшер любит быстрый футбол, под который Бэйл подходит идеально. Премьер-лига — физически мощный турнр. Манкунианцам нужен правый форвард, а Бэйл действует именно на этой позиции. В своей лучшей форме Гарет мог бы играть каждый матч и оставаться абсолютной суперзвездой.

Представляете, как валлиец летит по правому флангу и отдает результативную передачу на Ромелу Лукаку? Или как он будет разрывать соперника в связке с Маркусом Рашфордом? Это было бы шоу.

Что касается финансов, то у «МЮ» много денег. Клуб может позволить себе покрыть любой запрос Мадрида и зарплату футболиста. Единственный вопрос — убедить Антони Марсьяля отдать новичку свой номер. В остальном — идеальный сценарий.

Альтернатива: «Пари Сен-Жермен»

От Неймара может зависеть будущее Бэйла globallookpress.com

Когда речь идет о переходе Бэйла, то главной проблемой остается его статус суперзвезды, для которой есть всего несколько реальных клубов, которые способны позволить себе такой трансфер. ПСЖ? В этом переходе для французов есть смысл настолько, насколько его нет.

Парижане явно отходят от Эдинсона Кавани на острие атаки и хотят видеть там Килиана Мбаппе. Это означает, что француз станет центрфорвардом, а кто займет его место справа? Да, сейчас там Ди Мария, но это явно не суперзвезда, что очень важно для чемпиона Франции.

Трансфер Бэйла стал бы серьезным оружием для парижан в плане популяризации в англоязычном мире. Он вписался бы в культуру клуба и составил молниеносную атаку вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе. План хороший, если не вспоминать, что у ПСЖ есть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Если Неймар все-таки вернетс в «Барселону», то у парижан появятся большие деньги для «веселья» на трансферном рынке. Это будет решающий фактов в борьбе за Бэйла.

Вариант Squawka: «Наполи»

Бэйл имеет опыт успешного сотрудничества с Анчелотти globallookpress.com

Два лучших сезона в Мадриде у Гарета Бэйла прошло под руководством Карло Анчелотти. Специалист теперь возглавляет «Наполи», а воссоединение с игроком может стать отличным ходом.

Этот шаг дал бы Бэйлу возможность покорить еще одну страну и выступать за клуб с бешеной фанатской базой, которая обязательно его поддержит.

На поле Бэйл, несомненно, станет молниеносной ударной силой неаполитанцев и поможет команде реально побороться с «Ювентусом» за титул в Серии А. Конечно, «Наполи» может потерять некоторых лидеров этим летом, но Бэйл идеально вписался бы на правом фланге вместе с Лоренцо Инсинье на противоположном.

Такие фланги — смертельные, независимо от того, кто будет играть на острие. Такая компания разорвет чемпионат Италии в клочья. Дуэль Бэйла и Криштиану Роналду — дополнительная изюминка сезона. 0