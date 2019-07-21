PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинка

Лицензированные команды PES

«Юве» и Konami — новый союз

Недавно стало известно, что в симуляторе будут официальные версии «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», однако главным событием однозначно стало соглашение с «Ювентусом».

Это абсолютно эксклюзивная история. Таким образом, название команды, эмблема, комплекты формы и стадион появятся в оригинальном виде исключительно в PES 2020. Более того, у прямого конкурента FIFA 20 чемпион Италии получит название Piemonte Calcio.

«Получить этот клуб эксклюзивно — настоящее безумие. В конце концов, наша команда разработчиков провела блестящую работу в Японии и сумела убедить "Юве" в качестве нашей продукции.

Технология создания образов футболистов, копии стадиона — все это позволяет представить клуб в лучшем виде. Это одна из причин, почему такие большие клубы хотят работать с нами и отказывать конкурентам», — отметил представитель Konami Леннарт Бобзиен.

Новые возможности

В PES 2020 появится несколько забавных новых функций, которые мы заметили в демо-версии, в том числе играя за «Ювентус».

Например, песня Chelsea Dagger от Chelsea Dagger звучит на «Альянц Арена» во время празднования гола, что создает реалистичную атмосферу. Пользователь также насладится новым празднованием голов от Криштиану Роналду, что очень напоминает реальное поведение португальской звезды «Юве».

Красота игры

Графика заслуживает внимания fourfourtwo.com

Графика PES 2020 раскрывается по-новому с помощью нового ракурса камеры «стадион». Это впечатляющее дополнение, которое придает игровому процессу более захватывающий вид, а также подчеркивает визуальные эффекты арены по сравнению с прошлогодней версией игры.

В целом картинка переключается очень ловко, адаптируясь под события на поле моментально, обеспечивая телевизионный вид поля. Мы также обнаружили в меню обновленную «широковещательную» камеру.

«Игра выглядит потрясающе. С новым углом обзора камеры мы хотим сделать следующий шаг, чтобы приблизиться к настоящим прямым трансляциям», — отметил Бобзиен.

Капля изыска

В этом году симулятор получил новую систему Finesse Dribble, которая является ключевой новинкой, демонстрирующей тонкий и эффективный способ выполнения определенных финтов с помощью правого стика джойстика. Надо просто нажать на него и наблюдать за техникой игрока.

«Если вы переместите правый стик немного вправо или влево, игрок сделает финт в эту сторону. Таким образом, мы хотим сделать эту функцию доступной для начинающих, но для ее освоения все равно потребуется время. Со временем пользователь понимает, как делать любые трюки».

Игровой процесс

Стадион «Юве» — эксклюзив PES 2020 fourfourtwo.com

Улучшения в этом плане тоже очень заметны. Например, уровень сложности «суперзвезда» теперь может навязать борьбу самым опытным и сильным игрокам.

Геймплей был улучшен в плане системы блокировки, в которой защитники автоматически бросаются на мяч, чтобы перекрыть путь к воротам во время удара соперника. Это приводит к интересным рикошетам и дальнейшим событиям.

«Мы включили в игру множество новых анимаций не только для атакующих игроков, но и для защитников. Теперь блокировка ударов выглядит более реалистично».

Новинки в режимах

Matchday konami.com

Мы могли сыграть только в демо-версию игры, в которой была возможность провести только быстрый матч, но есть ключевые изменения, которые будут видны в полной версии симулятора.

Среди них — обновленная Мастер-лига и совершенно новый режим Matchday. О последнем известно, что речь идет о привязке матчей игры к реальным дерби и их расписанию.

«Одним из главных требований любителей симулятора в последние годы было внедрение нового режима. Именно этим шагом является появление Matchday, но подробности новинки появятся ориентировочно в августе», — заключил представитель Konami. 0