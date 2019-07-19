Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?

В лице Маттейса де Лигта чемпионы Италии заполучили одного из самых востребованных футболистов Европы, который в 19 лет решился на амбициозный шаг по переходу из «Аякса» в более сильный чемпионат.

Но что «Ювентус» получит за потраченные деньги? Чего планирует де Лигт достичь в Турине? И можно ли сказать, что клуб и игрок идеально подходят друг другу?

BBC Sport спросил мнение двух журналистов из Нидерландов и Италии.

Футбольный журналист из Нидерландов Элко Борн

Давайте вспомним ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. «Аякс» играл вничью с «Ювентусом» 1:1. На 67-й минуте амстердамский клуб получил право на угловой. После выполненной подачи уроженец Лейдердорпа выпрыгнул выше всех, включая 190-сантиметрового Леонардо Бонуччи, и отправил мяч в сетку, обеспечив своей команде победу в противостоянии.

В 19-летнем возрасте де Лигт носил капитанскую повязку, играя в самом успешном для «Аякса» сезоне за последние годы — амстердамцы не только добрались до полуфинала Лиги чемпионов, но и оформили национальный дубль в Нидерландах.

Дебютировав за основную команду в сезоне 2016/17, в котором «Аякс» проиграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед», де Лигт мгновенно оказал огромный вклад в ее развитие.

Его феноменальные физические данные, отменные лидерские качества и способность забивать голы позволили молодому защитнику заложить основу для трансформации, которая всего за два года сделала «Аякс» бойцом уровня Лиги чемпионов.

Очевидно, что академия «Аякса» регулярно выпускает качественных игроков, но очень редко они выглядят такими же сильными и зрелыми в таком молодом возрасте, как де Лигт. Ему понадобилось всего несколько матчей, чтобы окончательно закрепиться в основном составе, да и Рональд Куман быстро увидел в нем один из элементов обновленной сборной Нидерландов.

Несомненно, успех «Аякса» в сезоне 2018/19 стал возможен в немалой степени благодаря беспрецедентным умениям де Лигта.

Мы быстро поняли, что в «Аяксе» он надолго не задержится. Как и большинство талантливой молодежи, он стремился к чему-то большему. Теперь неизбежное произошло. Спустя всего два с половиной сезона после дебюта он покинул родной клуб, отправившись в «Ювентус».

Агент де Лигта, Мино Райола, ранее уже помогал своим клиентам переходить из «Аякса» в «Ювентус», так что, вероятно, сыграл важную роль в убеждении итальянского клуба заплатить немалую сумму, на которой настаивали амстердамцы.

Он может идеально подойти новому клубу. «Ювентус», не говоря уже об итальянском чемпионате в целом, всегда был хорошим домом для сильных защитников. Поскольку такие игроки, как Леонардо Бонуччи, становятся только старше, де Лигт получит возможность превратиться в основополагающего игрока на долгие годы.

Еще неизвестно, добьется ли он успеха. Однако в свои 19 лет де Лигт и так достиг большего, чем некоторые игроки за всю карьеру, поэтому можно предположить, что для него нет предела.

Де Лигт решил перейти в команду Криштиану Роналду и только выиграл от этого, став партнером португальца. Его переезд в Турин принесет новые испытания, но молодой защитник их совершенно не боится.

Футбольный эксперт из Италии Мина Рзуки

Год назад «Ювентус» всем дал понять о своем намерении бороться за самые престижные трофеи, подписав пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Это был трансфер, в который почти никто не верил, и он не соответствовал стилю «старой синьоры», которая всегда ответственно подходила к серьезным тратам. Туринцы потратили много денег на стареющую звезду? Стала ли Италия идеальным местом для португальца? Журналисты продолжают ставить под сомнение решение клуба.

Однако, если переход Роналду в «Юве» застал всех врасплох, то подписание де Лигта видится вполне рациональным. Хотя Серия А, возможно, немного отстала от ведущих европейских чемпионатов, она по-прежнему остается домом великих защитников. Лига, которая когда-то подарила нам Франко Барези и Паоло Мальдини, теперь может похвастаться такими защитниками, как Калиду Кулибали, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Двум последним Жозе Моуринью когда-то посоветовал «пойти в Гарвардский университет, чтобы проводить уроки по мастерству игры в центре обороны».

«Бьянконери» попытались решить проблему отсутствия гламура в своем стиле игры, пригласив Роналду и заменив прагматичного Массимилиано Аллегри на более прогрессивного Маурицио Сарри. И все же клуб не хочет терять свою индивидуальность и то, что всегда обеспечивало ему успех — защиту.

«Ювентус» может похвастаться величайшими линиями обороны в истории мирового футбола: Гаэтано Ширеа и Клаудио Джентиле в начале 1980-х годов помогли «Юве» и сборной Италии завоевать несколько трофеев, а знаменитое трио BBC (Бардзальи, Бонуччи и Кьеллини) дважды вывело команду в финал Лиги чемпионов за последние пять лет.

Впрочем, поскольку Бардзальи уходит на пенсию, а Кьеллини последует за ним через несколько лет, туринцам понадобились новые герои.

Оборона — единственная сфера, в которую «Юве» всегда активно вкладывал деньги. Трансфер Джанлуиджи Буффона за 23,3 миллиона фунтов в 2001 году был немыслимым для вратаря. Этот рекорд оставался непревзойденным до 2018 года, когда Алиссон стал игроком «Ливерпуля».

«Ювентус» Фабио Капелло в 2005-2006 годах имел одну из самых ценных линий обороны в Европе. Сердце той защиты составляли Лилиан Тюрам и Фабио Каннаваро. В 2006-м итальянец даже завоевал «Золотой мяч», оставаясь последним защитником, которому досталась эта награда. В то же время прибытие Тюрама в Турин не только разбило сердце фанатам «Манчестер Юнайтед», но и побило рекорд, когда гранд Серии А заплатил за него 23 миллиона фунтов — рекордную сумму для любого защитника по состоянию на 2001 год.

Заполучив де Лигта и сделав его вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд после Роналду, «Ювентус» инвестирует в свои традиции. Великие защитники всегда играли в Италии, где ими руководили великие тренеры. Тот же Маурицио Сарри внес огромный вклад в прогресс Кулибали в «Наполи» и развитие Даниэле Ругани, который сейчас как раз и принадлежит «Юве».

Де Лигт не только сыграет в одной команде с Роналду, которого боготворил всю жизнь, но и будет действовать в тандеме с легендарным партнером по центру оборону. Кроме того, за его спиной место в воротах займет Джанлуиджи Буффон, и все это в чемпионате, в котором всегда ценилась оборонительная дисциплина и организованность.

Даже не сомневайтесь, де Лигт — идеальный трансфер для «Юве», а сам туринский клуб — идеальное место для молодого защитника, который желает продолжить расти в профессиональном плане. 0