Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?

Но если «Лестер» все же добьется своего и заставит «Манчестер Юнайтед» заплатить за него более 80 миллионов фунтов стерлингов, 26-летний игрок станет самым дорогим защитником в мире. Его трансфер может превзойти переход в «Ливерпуль» за 75 миллионов— не только лучшего защитника в мире, но и фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

Только представьте: вся эта ситуация происходит вокруг футболиста, купленного «Лестером» у вылетевшего в Чемпионшип «Халл Сити» всего два с половиной года назад.

Цена остается проблемой

Источники ESPN сообщили, что, хотя Уле Гуннар Сульшер и планирует подписать Магуайра как можно быстрее, чтобы усилить свою проблемную линию обороны, клубы по-прежнему не могут согласовать окончательную сумму трансфера.

«Юнайтед», первоначально предлагавший за Магуайра 40 миллионов фунтов стерлингов, теперь готов заплатить около 70 миллионов, но «Лестер» считает отправной точкой сумму в 80 миллионов, а некоторые источники твердят, что «лисы» мечтают заработать на защитнике все 90 миллионов.

Несмотря на умения Магуайра руководить обороной, мастерски играть в воздухе на обоих концах поля, а также точно выполнять короткие и длинные передачи, его рекордный переход способен перегреть и так раскаленный трансферный рынок.

«Лестер» — умный переговорщик, когда дело доходит до продаж. Он заработал 60 миллионов фунтов стерлингов на переходе Рияда Мареза в «Манчестер Сити» всего год назад, а также вынудил «Челси» заплатить 35 миллионов за полузащитника Дэнни Дринкуотера в 2017 году.

Руководство «лис» понимает, что «Юнайтед» упустивший возможность усилиться капитаном «Аякса» Маттейсом де Лигтом, не имеет альтернативных вариантов при поиске надежного защитника, поэтому оно справедливо оказывает давление на исполнительного вице-президента «МЮ» Эда Вудворда.

Вудворд, работавший инвестиционным банкиром в JP Morgan до перехода в «Юнайтед», знает все о рыночных раскладах сил, и ему очень неприятно оказаться в нынешней ситуации с таким уровнем цен.

Риск «МанСити» и «Тоттенхэма» оправдался

Впрочем, «Сити» также были вынуждены рискнуть, подписывая за 50 миллионов фунтов Кайла Уокера из «Тоттенхэма» два года назад. Тот же шаг «Ливерпуля» по трансферу ван Дейка за 75 миллионов тоже изначально был поставлен под сомнение.

Теперь «Сити» и «Ливерпуль» смело могут утверждать, что их трансферные рекорды были оправданными, а «Манчестер Юнайтед» должен решить, действительно ли подписание Магуайра будет мудрым в долгосрочной перспективе, даже если придется заплатить огромные деньги.

Конечно, история «МЮ» со времен сэра Алекса Фергюсона изобилует примерами дорогих трансферов, которые в итоге стали разумными инвестициями.

Гари Паллистер (2,3 миллиона), Рой Кин (3,75 миллиона), Руд ван Нистелрой (19 миллионов) и Рио Фердинанд (30 миллионов) становились самыми дорогими в Великобритании в момент переезда на «Олд Траффорд», а Уэйн Руни и вовсе был самым дорогим подростком в мире, когда перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2004 году за 27 миллионов фунтов стерлингов.

Все вышеперечисленные игроки оказались куплены за более чем оправданную цену, причем каждый из них продемонстрировал рост своего ценника в долгосрочной перспективе.

У «МЮ» нет других вариантов

Однако умение грамотно работать на трансферном рынке покинуло «МЮ» с уходом Фергюсона в отставку в 2013 году, а руководство клуба не раз допускало промахи.

Вот почему сейчас манкунианцы оказались в трудном положении в ситуации с Магуайром. Станет ли он тем игроком, который так и не оправдает вложенные в него средства? Или Магуайр — современная версия Паллистера и Фердинанда, которые своей игрой доказали, что за них заплатили не так и много денег, как могло показаться на первый взгляд?

Одно можно сказать наверняка: Магуайр точно не лучший защитник в мире. Хотя ван Дейк тоже таким не считался после перехода в «Ливерпуль» из «Саутгемптона», а теперь у голландца нет конкурентов после блестящих полутора лет, проведенных на «Энфилде». Его трансферная стоимость в 75 миллионов фунтов сейчас кажется выгодной, и «красные» легко могли бы заработать на нем вдвое больше, если бы были глупыми, чтобы думать о продаже такого защитника.

«Красным дьяволам» было бы наивно ожидать, что Магуайр так же быстро пойдет по такому же пути. Но он точно сильнее нынешних защитников команды, он способен усилить «Юнайтед», поэтому цена не должна пугать. Они просто должны признать, что ситуация на рынке вынуждает их совершить рекордный трансфер для защитников. 0