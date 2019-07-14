Трансфер Гризманна в «Барселону». Сделка дала больше вопросов, чем ответов

Впрочем, история стремления «Барсы» заполучить форварда, которого она почти купила прошлым летом, еще не закончилась, по крайней мере с точки зрения «Атлетико».

Мадридский клуб с яростью отреагировал на переход, утверждая, что он должен получить дополнительные 80 миллионов, поскольку «Барселона» якобы обо всем договорилась с Гризманном еще в марте, когда сумма выкупа контракта игрока составляла 200 миллионов евро.

Еще неизвестно, решится ли «Атлетико» подавать в суд, или просто пошантажирует каталонцев с целью получения еще нескольких миллионов. Но в любом случае это лишь одно из немногих незаконченных дел в этом трансфере, который дает больше вопросов, чем ответов.

На какой позиции будет играть Гризманн?

На первый взгляд кажется, что Гризманн должен занять одну из позиций в атакующем трио наряду со знаменитыми суперзвездами Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

Универсальность новичка позволяет ему играть в любом месте в атакующей линии, а это означает, что Эрнесто Вальверде может поставить его рядом с Суаресом, отодвинув Месси чуть назад, или разместить Гризманна на левом фланге, Суареса — в центре, а Месси — справа.

Задача «Барсы» на новый сезон — разобраться в причинах драматического провала в матчах против «Ливерпуля» и «Ромы» в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. Гибкость Гризманна, его проверенные бомбардирские навыки и умение комбинировать, безусловно, должны помочь каталонскому клубу в попытках вернуться на европейский клубный олимп.

Возможно, даже более важными станут его оборонительные качества, как бы странно это не звучало для форварда, за которого заплатили более 100 миллионов фунтов.

В течение пяти сезонов в «Атлетико» под строгой дисциплиной Диего Симеоне Гризманн развил выдающуюся способности вносить весомый вклад в оборонительные действия. Француз регулярно опускается вглубь поля, чтобы помочь защитникам, прежде чем устремляется в быстрые контратаки.

Имея Суареса и особенно Месси, которые редко приближаются к своим воротам, «Барселона» остро нуждалась в ком-то, кто может действовать одинаково хорошо на обоих концах поля. В лице Гризманн каталонцы получили одного из самых трудолюбивых «оборонительных» форвардов в мире.

Так что, Гризманн идеально подходит «Барселоне» и будет играть регулярно, да? Ну, не все так просто…

Неймар станет следующим?

Гризманн вполне может стать вторым в списке самых дорогих приобретений «Барселоны» этим летом, поскольку чемпионы Испании также надеются повторно подписать бразильскую суперзвезду Неймара из «Пари Сен-Жермен».

Хотя Неймар, как сообщается, отчаянно пытается возобновить сотрудничество с Месси и Суаресом, эта сделка еще далека от завершения. У «Пари Сен-Жермен» нет желания задешево продавать нападающего, а «Барселона» может позволить себе Неймара только в том случае, если начнет распродавать своих игроков.

Сделка по обмену вполне может быть результатом, если парижане придут к выводу, что приобретение, например, Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Самюэля Умтити станет достойной заменой несчастному бразильцу.

Если говорить о Коутиньо, то его будущее на «Камп Ноу» крайне туманно. Бывшая звезда «Ливерпуля» разочаровал своей игрой на позиции левого вингера, где в новом сезоне, вполне вероятно, сыграет Гризманн или Неймар.

В ситуации с Усманом Дембеле все не так просто. Взрывному, но непредсказуемому французскому вингеру мешали травмы и проблемы с дисциплиной в течение двух сезонов в «Барселоне», нетерпение которой может вынудить использовать Дембеле в качестве приманки для получения Неймара.

Ситуацию запутал недавний комментарий президента клуба Жозепа Марии Бартомеу, который сказал, что «Дембеле намного лучше, чем Неймар», но убедительность этих слов мы сможем проверить лишь в ближайшие недели.

Суаресу готовиться к уходу?

Независимо от того, останется ли Дембеле или придет ли Неймар, покупка Гризманна четко дает понять, что статус Суареса как игрока стартового состава оказался под угрозой впервые с момента его прибытия в «Барселону» в 2014 году.

Вальверде — консервативный тренер, который предпочитает играть с двумя нападающими, а не с тремя, и почти невозможно представить, что в какой-то момент он сделает ставку на атакующий квартет: Месси, Суарес, Гризманн и Неймар/Дембеле.

Очевидный вариант — ротация, но в раздевалке «Камп Ноу» царит своя иерархия, согласно которой Месси и Суарес — твердо устоявшиеся вожаки.

Суарес, скорее всего, будет противостоять угрозе своему статусу, и его отношения с Гризманном изначально не самые гладкие: француз открыто рассказывает о своей любви к Уругваю и его культуре, несмотря на отсутствие каких-либо родственных связей с этой страной, что раздражает Суареса, который заявил об этом открыто прошлым летом во время чемпионата мира.

Все это является частью интригующего сюжета, связанного с трансферной деятельностью «Барселоны»: Месси и Суаресу по 32 года, поэтому имеется очевидная необходимость освежить атакующую линию. Но сделать это до того, как две звезды сами захотят уйти в тень, будет нелегко, тем более в один миг. Перестройка должна быть плавной, а не резкой, иначе получим эффект пороховой бочки.

Испанцы нацелились на Лигу чемпионов?

После того, как Гризманн перешел в «Барселону», Эден Азар — в «Реал», а Жуан Фелиш — в «Атлетико», стало понятно, что три из десяти самых дорогих трансфера в истории осуществили испанские клубы этим летом. И это еще не предел на фоне возможных переходов Неймара в «Барсу» и Поля Погба в «Реал».

Не стоит считать совпадением, что это происходит сразу после редкого сезона неудач для испанских клубов в еврокубках. Предельно ясно, что «Барселона», «Реал» и «Атлетико» полны решимости предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы были исключительно английские клубы.

Однако не стоит забывать, что им также придется сражаться друг с другом в Испании. Всего через месяц испанская Ла Лига возьмет старт и станет настоящим украшением сезона. 0