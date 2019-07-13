Гризманн готов быть в тени Месси

«Барселона» объявила о подписании нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Приводим самые интересные рассуждения в медиа об этом событии.

«Барселона» не вела переговоры с Гризманном весной — СМИ

«Каталонцы подписали Антуана Гризманна после того, как активировали его клаусулу в 120 млн евро. "Атлетико", однако, утверждает, что он должен получить еще 80 миллионов евро, потому что считает, что соглашение между "Барселоной" и футболисту предшествовало уменьшению соответствующего пункта в его контракте с 1 июля. Мадридцы осудили другую сторону за то, что та контактировала с французом еще в то время, когда обе команды боролись за титул в Испании», — рассказывают о ходе трансфера для ESPN Мойсес Льоренс и Сэм Марсден.

«Источники в "блауграна" заявили ESPN, что они "спокойны" в отношении угроз "Атлетико" [по поводу возможного разбирательства], добавив, что Гризманн не подписывал предварительного соглашения до июля, и что они не нарушили ни одного из правил ФИФА.

ESPN впервые сообщил о желании игрока сменить клуб в марте, но изначально чемпион Испании не хотел его подписывать из-за того, в какой манере он отказал им в документальном фильме "Решение" прошлым летом. Однако после внутренних дискуссий, где и президент каталонцев Жозеп Бартомеу, и наставник Эрнесто Вальверде выступили за трансфер форварда, они решили возобновить к нему свой интерес».

Приход Гризманна бьет по будущему Коутиньо в «Барселоне»

«Несмотря на многообещающее начало, можно сказать, что пребывание Филиппе Коутиньо на "Камп Ноу" получается не таким, как планировалось после его перехода из "Ливерпуля" в январе 2018 года за 160 млн евро. Бразильцу не удалось застолбить за собой стартовое место в полузащите или атаке, сыграв в основе только в 22 матчах Примеры минувшего сезона и с минимальным успехом действуя в каждой из этих линий к явному недовольству фанатов», — отмечает AS.

«Если "Барселона" считает исполнителя больше нападающим, нежели хавбеком, то, возможно, ему не хватит места с прибытием Гризманна, и получать шансы попасть в основу, вероятно, будет еще сложнее. Будучи связанным слухами с уходом в другое место, Коутиньо не будет ограничен в предложениях по поводу смены команды, особенно из Англии. Если же бразилец все-таки останется, похоже, что он потеряет седьмой игровой номер в пользу Гризманна».

Гризманн подходит футболу Вальверде

«Он хорошо вписывается в принципы игры Вальверде, и его мобильность, а также динамизм должны позволить ему преуспеть в новом клубе. Француз способен действовать как позиции разыгрывающего в атаке, так и на ее краю, обеспечивая гибкость команде. Неизвестно, как его примут в новом коллективе, но многие фанаты "Барселоны" не рады его прошлогоднему решению и той манерой, в какой о нем было объявлено», — пишет на страницах Marca Хайме Ринкон.

«И все же ему по силам изменить эту ситуацию своей игрой. Он отчаянно пытается выиграть Лигу чемпионов, приблизившись к этой цели в последние годы и даже смазав пенальти в финале-2016 против "Реала", тогда как на "Камп Ноу" Гризманн попадает в окружение игроков с таким же голодом. Тем не менее, если все пойдет не так с самого начала, для него может оказаться трудной задачей завоевать людей».

Гризманн готов делить успехи с Месси

«Не совсем ясно, где именно он будет действовать — его естественная игровая позиция такая же, как у Лионеля Месси — и был ряд предположений, что эти аргентинец и Луис Суарес скорее предпочли бы возвращения Неймара из ПСЖ. "Барселона" впервые обратилась к варианту с форвардом "Атлетико" в прошлом году, зная, что его пункт о выкупе временно упадет до 100 миллионов евро. Она была готоа заплатить эту сумму, в одностороннем порядке освободив его от контракта, и согласовала личный контракт», — вспоминает события годичной давности в материале The Guardian Сид Лоу.

«Тем самым будущее форварда оказалось в его собственных руках, и его размышления стали предметом документального фильма под названием "Решение", где в мягком фокусе и стильных съемках можно увидеть, как он мучится от того, какое решение принять: остаться или уйти? "Я не знаю, что делать", — часто говорит он, но в конце фильма, наконец, объявляет о своем решении остаться.

Лейтмотив фильма — наследие игрока, который прекрасно понимает, что история, сотворенная в "Атлетико", будет его собственностью, а успех в другом месте будет делиться с другими, однако такая позиция требует в первую очередь успеха, и его не было. Гризманн признал, что жизнь в тени Месси была фактором, заставившем его тогда остаться, но теперь он подумал снова. Есть явная параллель с уходом Неймара в ПСЖ, после которого бразилец осознал, что выступление вместе с Месси может отбрасывать больше света, чем тени». 0