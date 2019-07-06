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    Хитрые страсти по Гризманну

    Почему разразился скандал вокруг его перехода в «Барселону»?

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    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Накануне «Атлетико» обвинил «Барселону» и своего нападающего Антуана Гризманна в неуважительном отношении к мадридскому клубу и его болельщиков в вопросе трансфера француза. Разбираемся, что происходит, и чем завершится эта история.

    «Атлетико» остановил переход Гризманна в «Барселону»

    «14 мая Гризманн сообщил "Атлетико" о решении покинуть клуб летом. Через несколько дней мы узнали, что игрок договорился с "Барселоной" еще в марте.

    Вчера представители "Атлетико" встретились с генеральным директором "Барселоны" Оскаром Грау. На этих переговорах последний попросил отсрочить выплату отступных в размере 120 миллионов евро», — говорится в официальном заявлении «Матрасников».

    «Атлетико» ответил отрицательно, потому что игрок и «Барселона» не уважают наш клуб и болельщиков. Затем «Атлетико» попросил Гризманна выполнять условия контракта и появиться в следующее воскресенье на базе для подготовки к новому сезону.

    Клуб выражает отвращение к поведению обеих сторон, а особенно — «Барселоны», которая вынудила игрока разорвать свои отношения с нашим клубом«, — заключают в своем коммюнике мадридцы.

    "Атлетико" продаст Гризманна только по клаусуле

    Как сообщает Marca, "Атлетико" непреклонен в том, что он не будет вести с "Барселоной" переговоры о переходе Гризманна этим летом. По информации медиа, французу будет разрешено покинуть "Ванда Метрополитано" только в том случае, если каталонцы активируют пункт о его выкупе (клаусулу), в противном случае он останется.

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    • В связи с тем, что "Матрасники" собираются отправиться в воскресенье на предсезонный тур, форварду сообщили, что его присутствие ожидается в Серро-де-Махадаонда, где находится база клуба. Оттуда они отправятся в 22:30 по московскому времени и отправятся в Лос-Анджелес-де-Сан-Рафаэль (Испания).

    В случае, если футболист не появится, клуб примет против него дисциплинарные меры, поскольку 28-летний игрок все еще находится на контракте с мадридцами, согласно которому зарабатывает более 20 миллионов евро в год.

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    • "Атлетико", скорее всего, лишь торгуется

    Авторитетный футбольный эксперт Габриэле Маркотти убежден, что Гризманн все равно станет игроком "блауграна", и что "Атлетико" просто пытается выжать из этой сделки большее. По его мнению, ее частью потенциально может стать некая молодая звезда каталонской команды, которую в случае успеха этой игры получится подписать "Матрасникам".

    "Думаю, что все уже готово", — заявил журналист в эфире ESPN, намекая на трансфер француза.

    Маркотти напоминает, что мадридцы уже потратили деньги на Жоау Фелиша, а в ситуации с Гризманном они не могут удержать его силой, понимая, что тот не хочет больше выступать за эту команду. По мнению эксперта, "Атлетико" просто встал в позу, но за этим стоит хитрость.

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    Похоже на то, что Маркотти действительно прав. Ведь с одной стороны Гризманн хочет покинуть "Ванда Метрополитано" и перейти в "Барселону", которая, в свою очередь, признает желание его подписать, с другой — в контракте нападающего с 1-го июля вступил в силу пункт, по которому клуб обязан продать его за 120 миллионов евро.

    То, что "Атлетико" лишь делает вид, что готов силой удержать форварда, говорит хотя бы недавнее заявление генерального директора клуба Хиля Марина. В нем функционер спокойно заявил, что о переходе игрока было ясно еще в марте. Это значит, что "Матрасники" давно уже готовы к сделке.

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    • Судя по всему, каталонцы, понимая то, что форвард никуда от них не денется, решили взять паузу — возможно, из-за ситуации с Неймаром. Вероятно, чемпион Испании хочет оценить, насколько реально подписать и бразильца, и француза, а также за какие деньги. "Атлетико" наверняка это понимает и стремится давить на другую сторону, чтобы ускорить трансфер, особенно с учетом 126 миллионов евро, потраченных на Фелиша.

    Поэтому переход Гризманн — лишь вопрос времени. Возможно, "Барселона" также отправит в обратном направлении одного из ненужных ему исполнителей, которого не прочь видеть в Мадриде. 0

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