В погоне за Неймаром и Гризманном. Стоит ли «Барселоне» подписывать их обоих?

Представьте себе диктора на стадионе в матче первого тура Примеры. Какой же взрыв эмоций ждет толпу на трибунах, когда он закончит зачитывать первые семь имен в командном листе «Барселоны»: «Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг…».

Затем наступает шок и трепет: «Номер семь — Неймар! Номер десять — Лионель Месси! Номер четырнадцать — Антуан Гризманн! И номер девять — Луис Суарес!»

При этом сценарии «Барселона», выстроившаяся по схеме 4-2-3-1, достигла бы почти невозможного. Она бы отдала 100 миллионов евро плюс Филиппе Коутинью за Неймара, а также выкупила бы Антуана Гризманна за 120 миллионов евро, пишет журналист ESPN Грэм Хантер.

Подвиг на трансферном рынке

Многим этот подвиг на трансферном рынке сродни ряду автобусов, через которые даже Ивел Книвел отказался прыгать на своем верном Harley-Davidson XR-750, ледяному пику Гималаев, на который сэр Ранульф Файннс так и не взошел, смирительной рубашке, из которой не смог освободиться Гарри Гудини.

Однако еще в марте «Барселона» договорилась с Гризманном о том, что заплатит за него необходимую сумму после 1 июля. Кроме того, клуб наверняка рассматривает возможность возвращения Неймара менее чем через два года после того, как он был продан «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро.

Отбросив все сомнения, не так уж и сложно представить в середине августа именно такой состав «Барселоны», разбавленный 36-летним правым защитником Дани Алвесом, у которого истек контракт с «Пари Сен-Жермен». Впрочем, есть еще пара логичных, пусть и менее смелых решений.

1). Придерживаться стратегии покупки Гризманна и не обращаться внимание на Неймара, который сложно кошка царапается в дверь, оставляя при этом Коутиньо.

2). Перенаправить Гризманна в «Пари Сен-Жермен», а затем подписать Неймара за значительно меньшую сумму, чем парижане купили его в 2017 году, используя Коутиньо и часть средств от продажи француза.

Теперь, когда у нас есть две скромные альтернативы, мы смело может отказаться от них, потому что ни один из вариантов не подтверждается источниками ESPN. На «Камп Ноу» в этом точно никто не заинтересован.

Отказавшись от покупки у «Аякса» защитника Маттейса де Лигта за 90 миллионов евро, «Барселона» сэкономила средства, и теперь попытается откусить свой кусок от пирога.

Исторические параллели

Итак, если «Барселона» все-таки сможет осуществить поистине замечательную и адски рискованную сделку, станут ли Месси, Неймар, Суарес и Гризманн величайшим атакующим квартетом в истории клуба?

Я могу заверить вас в том, что в плане маркетинга покупка этих игроков смотрится привлекательно для большинства президентов и членов совета директоров, которые без тени сомнения поставят свою подпись, невзирая на последствия. Эго и работа на публику играют гораздо большую роль в футбольном мире, чем многие себе представляют.

Если «Барселона» все же купит Гризманна и Неймара, она заставит нас обратиться к интересным историческим параллелям.

Мы по-прежнему отмечаем 20-ю годовщину триумфа «Манчестер Юнайтед», который на тот момент стал лишь четвертой командой в истории, оформившей требл (победа в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов. До «красных дьяволов» это сделали только «Селтик», «Аякс» и ПСВ.

Одним из великих достижений сэра Алекса Фергюсона в сезоне 1998/99 было то, что он успешно собрал в команде выдающихся нападающих: Энди Коула, Дуайта Йорка, Уле Гуннара Сульшера и Тедди Шерингема.

В трех турнирах этот квартет забил 76 голов. Кто-то их них непременно поражал ворота в последнем туре Премьер-лиге, финале Кубка Англии и, конечно же, финале Лиги чемпионов, в котором «МЮ» на «Камп Ноу» одолел «Баварию». Форварды забили гораздо больше мячей, чем их визави, хотя, очевидно, Ферги не включал всю четверку прямиком в стартовый состав.

В то же время в «Барселоне» Эрнесто Вальверде, имея в распоряжении Месси, Суареса, Гризманна и Неймара, точно пришлось бы находить всем этим игрокам место на поле в большинстве случаев. Вряд ли бы они играли вместе каждый матч, но точно там, где это возможно и необходимо.

Примечательно, что лишь два клуба, кроме «Барселоны», оформляли требл после 1999 года. И оба они обладали схожей атакующей мощью: миланский «Интер» в 2010 году использовал в атаке Диего Милито, Самюэля Это’О, Марио Балотелли и Горана Пандева, а мюнхенская «Бавария» в 2013 году могла выбрать не только среди Марио Манджукича, Томаса Мюллера и Марио Гомеса, но и среди Арьена Роббена, Франка Рибери и Клаудио Писарро.

Требл «Барселоны» 2009 года под руководством Пепа Гвардиолы стал возможен благодаря огромному количеству голов от Месси, Тьерри Анри, Это’О, Эйдура Гудьонсена и Бояна Кркича. В то время как требл Луиса Энрике в 2015 году опирался на Месси, Неймара и Суареса плюс Педро.

Дилемма Бартомеу

Финансовая гимнастика, при которой «Барселона» гонится за Неймаром и Гризманном, для любого преданного человека, выросшего на идеях Йохана Кройфа/Гвардиолы/Чики Бегиристайна, является отклонением от нормы. Это менталитет «Реала» — тратить почти 300 миллионов евро на игроков, затем продавать их и снова тратить. Эта ситуация также напоминает то, что происходит в Париже, Турине и Риме в последние годы.

Приобретение Гризманна и Неймара — это еще один признак неуважения, даже презрения, не только к работе молодежной академии, но, в частности, к Карлосу Аленье и Рики Пучу, чей прогресс требует значительно больше игрового времени в составе основной команды.

При этом не стоит игнорировать дилемму президента клуба Жозепа Марии Бартомеу, который прямо заявил, что одним из его наследий до истечения срока полномочий в 2021 году должно стать переподписание контракта с Месси. Если, как я полагаю, Месси дал понять Бартомеу, что ждет возвращения Неймару, то как президент может проигнорировать просьбу игрока, с которым нужно успешно вести переговоры о новом соглашении?

Таким образом, «Барселона» хочет, чтобы два этих игрока пришли в команду, и они могут добиться этого. Шансы на это, по мнению букмекеров, к слову, довольно высоки.

В финансовом отношении клубу будет тяжело, и «сине-гранатовые» точно получат прямой удар по зубам из-за отхода от своей философии. И все же звездный дуэт еще раз заострит внимание всего мира на «Камп Ноу», он очарует как нынешних, так и потенциальных спонсоров. С этими новичками наконец-то можно будет задуматься об очередном требле.

Скажите мне серьезно, а как бы вы поступили на месте руководства клуба? 0