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    Как потратить 200 миллионов. Кого может подписать «МЮ», если продаст Погба и Лукаку?

    Четыре варианта для «Манчестер Юнайтед»

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    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен
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    ESPN рассматривает кандидатуры футболистов, которые могли бы усилить «МЮ», если клубу придется продать Поля Погба и Ромелу Лукаку.
    Поль Погба и Ромелу Лукаку усложнили жизнь «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Уле-Гуннар Сульшер ожидал, что оба игрока останутся на следующий сезон в команде, однако сейчас они готовы покинуть «Олд Траффорд».

    Погба на фоне интереса со стороны «Реала» и «Ювентуса» заявил о своем намерении принять «новый вызов», в то же время Лукаку открыт к переходу в «Интер» Антонио Конте, если появится такая возможность.

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Источники сообщили ESPN, что «МЮ» не хочет продавать Погба, у которого осталось три года по контракту. За переход игрока «Красные дьяволы» затребуют как минимум 120 миллионов фунтов. В то же время «Интеру» нужно выложить огромные 80 миллионов, чтобы подписать Лукаку.

    Но также мы знаем, что Сульшеру этим летом на трансферы было выделено всего 100 миллионов фунтов. Из них около 70 уже было потрачено на Аарона Ван-Биссаку и Дэниела Джеймса. Поэтому дальнейшие траты клуба, вероятно, будут зависеть от денег, вырученных на продаже игроков.

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    • Если — и это очень большое «если» — «МЮ» продаст обоих звезд, Сульшер может получить дополнительные 200 миллионов, чтобы преобразить свою команду. Итак, давайте представим себя директором «Манчестер Юнайтед» (у них как раз нет такого) и посмотрим, кого мог бы подписать Сульшер, чтобы вернуть «МЮ» на путь успеха.

    Кристиан Эриксен

    Кристиан Эриксен
    globallookpress.com

    Источники сообщили ESPN, что «МЮ» изучит возможность подписания Эриксена, если Погба уйдет из клуба. У датского хавбека, который проявил себя в АПЛ, остался один год по контракту, и он дал понять, что готов покинуть «Тоттенхэм». И что самое важное — у него есть навыки, чтобы заменить креатив Погба в полузащите.

    В прошлом сезоне Погба забил 16 голов во всех турнирах и сделал 9 ассистов в чемпионате. Его продажа покроет стоимость Эриксена, которого слухи также связывают с «Реалом». Но также попытка подписать датчанина будет означать переговоры с руководителем «шпор» Дэниелем Леве, а это никогда не бывает легким процессом.

    Бруну Фернандеш

    Бруну Фернандеш
    globallookpress.com

    «МЮ» охотится за Бруну Фернандешем, независимо от того, как будет развиваться ситуация с Погба. Источники сообщили ESPN, что клуб клуб уже провел неофициальные переговоры по переходу игрока в Лондоне.

    В прошлом сезоне полузащитник сборной Португалии забил в составе «Спортинга» 31 гол в 50 матчах. Эти цифры должны впечатлить Сульшера, который хочет видеть большую результативность от полузащиты. «Спортинг» уже смирился с потерей 24-летнего игрока этим летом. После того, как «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» дистанцировались от этого трансфера, «МЮ» может оказаться в выигрышном положении, если усилит свой интерес.

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    • Гарри Кейн

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Лукаку хочет покинуть «МЮ» из-за опасений, что Сульшер будет отдавать предпочтение Маркусу Рэшфорду. В прошлом сезоне тренер выбирал 21-летнего футболиста в качестве центрального нападающего, используя его темп для растягивания обороны соперника. Лукаку более статичен, но по-прежнему эффективен. В 96 играх за «МЮ» он забил 42 гола.

    Если «Интер» найдет деньги на трансфер Лукаку, то бельгийца нужно будет кем-то заменить. Лучшая кандидатура — это Гарри Кейн. Начиная с сезона 2014-2015, англичанин забивает в среднем по 25 голов в АПЛ. И для Сульшера, и для вице-президента «МЮ» Эда Вудворда подписание Кейна было бы трансфером мечты.

    Забрать капитана сборной Англии из «Тоттенхэма» будет практически невозможно, но он является тем типом трансфера, к которому должен стремиться «МЮ», если клуб хочет вернуться в борьбу за победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

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    • Пауло Дибала

    Пауло Дибала
    globallookpress.com

    «МЮ» следил за Пауло Дибалой со времен его выступления за «Палермо» и проявлял интерес к игроку перед тем, как тот в 2015 году перебрался в «Ювентус». Источники сообщили ESPN, что «Юве» открыт для возможной продажи аргентинца, но мнения в скаутском отделе «МЮ» касательно подписания Дибалы разделились.

    В прошлом сезоне, играя вместе с Криштиану Роналду, Дибала сумел забить лишь пять голов в Серии А. Годом ранее у аргентинца было 22 гола в 33 матчах. Дибала может играть в нападении или сразу под нападающим, тем самым предлагая Сульшеру еще один вариант, а также столь необходимый креатив в штрафной соперника.

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    • Николя Пепе

    Николя Пепе
    globallookpress.com

    Прямо сейчас вингер выступает на Кубке Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара, но источники сообщают ESPN, что после окончания турнира он покинет «Лилль». Пепе не является прямой заменой для Погба или Лукаку, но он может играть на правом фланге — проблемой для «МЮ» позиции еще с тех пор, как командой руководил Луи ван Гал.

    Если «МЮ» захочет подписать ивуарийца, то столкнется с серьезной конкуренцией по всей Европе. Но Пепе — тот тип игрока, который нравится Сульшеру — вингер со скоростью, который знает, как забивать голы. 0

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