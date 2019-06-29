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    Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике

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    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    Squawka.com — о том, кого нужно подписать «МЮ», чтобы укомплектовать состав в летнее межсезонье.
    «Манчестер Юнайтед» завершил свой второй летний трансфер. Новичком клуба стал защитник Аарон Ван-Биссака, который перебрался в Манчестер из «Кристал Пэлас».

    Ван-Биссака обошелся «МЮ» в солидные 50 миллионов фунтов. Плюс ранее 15 миллионов было потрачено на подписание нападающего «Суонси» Дэниела Джеймса. С этими трансферами «Ман Юнайтед» стал более молодым, быстрым, талантливым и даже более английским. Это многообещающее начало, но пока в этом трансферном окне «Юнайтед» только на полпути.

    Аарон Ван-Биссака и Уле-Гуннар Сульшер
    twitter.com/ManUtd

    В последние несколько лет «МЮ», похоже, ввел политику подписания четырех игроков в летнее межсезонье. Сперва сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер получил все возможности для перестройки состава, однако позже стало известно, что все будет куда более консервативно — и обойтись, придется, видимо, только четырьмя новичками.

    Очевидно, что если команду покинут громкие имена, скажем, Поль Погба и Ромелу Лукаку, то их придется заменить. Но с точки зрения запланированного ведения дел, у «МЮ» остается еще два подписания. Кто эти двое и какие позиции они должны усилить? Давайте посмотрим.

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    • Центральный защитник

    Самая очевидная позиция для усиления — центральный защитник. Сейчас в клубе хватает игроков на этой позиции, но ни один из них, за исключением, разве что Виктора Линделефа, не близок к тому, чтобы полноценно закрыть позицию. Да и у того же Линделефа пока хватает недостатков в лидерстве и организации обороны команды.

    Виктор Линделеф
    globallookpress.com

    «МЮ» нужен настоящий столп обороны. Вместо этого у них есть кучка клоунов. Эрик Байи неопытен и выглядит неуверенным в своих силах. Крис Смоллинг является надежным резеврным вариантом, но никогда не станет лучше. Фил Джонс может пострадать даже от легкого ветра, а Маркос Рохо — это просто катастрофа.

    Кандидаты

    Слухи связывали «МЮ» практически со всеми центральными защитниками, которых вы можете себе представить — Самюэлем Умтити, Рафаэлем Вараном, Калиду Кулибали, Маттейсом де Лигтом, Гарри Магуайром, Иоахимом Андерсеном и многими другими. Очевидно, что некоторые из них являются более реалистичным вариантом, но самое неприятное заключается в том, что только трое из них действительно демонстрируют лидерские и организационные навыки, которые нужны, чтобы исправить ситуацию в обороне «МЮ».

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    • Выбор

    Очевидным выбором здесь является Калиду Кулибали. Сенегалец — прямо сейчас один из топ-тройки центральных защитников мира и тот факт, что он может быть доступен за сумму примерную 100-120 миллионам евро, является феноменальным. Он большой, он сильный, он читает игру как телепат, строго идет в отбор и настолько предан организации обороны, что буквально двигает партнеров по команде, если ему это необходимо.

    Калиду Кулибали
    globallookpress.com

    Кулибали — 27 лет. Прямо сейчас, как для центрального защитника, он находится в самом расцвете сил. И даже учитывая огромные затраты, которые придется совершить «МЮ», клуб выиграет от трансфера. Кулибали окажет преобразующее влияние на оборону «МЮ» почти так же, как Вирджил ван Дейк — на защиту «Ливерпуля».

    Самюэль Умтити мог бы стать более дешевой альтернативой, но у него может быть хроническая проблема с коленом, а «МЮ» не нужен еще один защитник, который просто не может оставаться здоровым.

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    • Полузащитник

    «Манчестер Юнайтед» вообще нужны два игрока в центр поля — полузащитник оборонительного плана и атакующий полузащитник. Им нужны два основных игрока, которые могли бы играть рядом с Полем Погба, тогда как Скотт Мактоминай, Фред и Андреас Перейра были бы их резервистами. Если Погба уйдет, «МЮ» понадобится еще один игрок основы. Но пока «МЮ» определенно не хватает кадров в центре поля.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    Кандидаты

    Слухи связывали «Красных дьяволов» с целым рядом различных полузащитников. Что касается опорников, то здесь упоминались имена англичан Шона Логнстаффа и Деклана Райса. Оба выросли в АПЛ, и, хотя еще не набрались достаточного опыта, явно обладают теми качествами, которые «МЮ» мог бы использовать и развивать, чтобы превратить этих футболистов в игроков мирового уровня.

    Что касается более высокой позиции в полузащите, то ходили слухи о Сауле, Дани Себальосе, Танги Ндомбеле, Джеймсе Мэддисоне и даже Филиппе Коутиньо, если в это возможно поверить. «МЮ» определенно нуждается в атакующем таланте.

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    • Выбор

    Мэддисон был бы превосходным подписанием, но только в том случае, если (или когда) уйдет Погба. Так как он будет играть роль, подобную французу, и трудно увидеть, как эти двое сосуществуют. Таким образом, очевидным выбором здесь является Дани Себальос. 24-летний испанец — абсолютно волшебный футболист.

    Дани Себальос
    globallookpress.com

    «Реал» по определенным причинам хочет продать Себальоса, и, по слухам, «МЮ» интересовался хавбеком, хотя и не так сильно, как «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Ман Юнайтед» уже позволил «шпорам» выиграть борьбу за Ндомбеле (якобы), а теперь позволить им еще и объединить Танги в центре поля с Себальосом, который прямо сейчас доминирует на Евро U-21 — это было бы настоящей катастрофой. 0

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