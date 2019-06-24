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    Трансферный дайджест. 18-24 июня

    Кого выбрал Де Лигт, где окажется Зе Луиш, сколько будет зарабатывать в «Ювентусе» Рабьо и другие трансферные новости последних дней.

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    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Ромелу Лукаку

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 26 лет

    О том, что Ромелу Лукаку согласовал контракт с «Интером» сообщалось еще в мае. Однако одного лишь согласованного контракта мало. Итальянскому клубу пока не удается договориться с «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает gazzetta.it, «Интер» предложил за Лукаку 60 миллионов евро, но «МЮ» это предложение категорически не устроило. «Красные дьяволы» планируют выручить за бельгийца 85 миллионов.

    Тем не менее, переговоры между клубами продолжаются. «Интер» все же надеется достигнуть компромисса, который позволит подписать игрока.

    Наш прогноз: «Интер»

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    • Маттейс Де Лигт

    «Аякс», защитник, 19 лет

    Маттейс Де Лигт
    globallookpress.com

    Борьбу за главный лакомый кусочек этого лета, похоже, выиграл «Ювентус». Туринский клуб обошел ПСЖ и «Барселону». Маттейс Де Лигт, по данным Sky Sports Italy, остановил свой выбор на «Юве».

    Сумма трансфера — от 60 до 70 миллионов евро. А зарплата 19-летнего вундеркинда в новом клубе составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

    «Ювентус» хочет закрыть сделку как можно быстрее. О переходе Де Лигта может быть объявлено уже на этой неделе.

    Наш прогноз: «Ювентус»

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    • Адриен Рабьо

    ПСЖ, полузащитник, 24 года

    Андриен Рабьо
    globallookpress.com

    «Ювентус», похоже, также выиграл борьбу и за французского полузащитника Адриена Рабьо, который уходит из ПСЖ в статусе свободного агента.

    Этот трансфер стал возможен после того, как Рабьо снизил свои требования по зарплате в пользу увеличения комиссии его матери-агенту Веронике Рабьо. Полузащитник будет зарабатывать 7 миллионов евро в год, тогда как раньше он просил 10 миллионов. Кроме того, Рабьо получит «подъемные» в размере 10 миллионов евро за подписание соглашения.

    Стороны уже вроде как согласовали условия контракта, который будет рассчитан на пять лет.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Николя Пепе

    «Лилль», нападающий, 24 года

    Николя Пепе
    globallookpress.com

    Серьезная борьба развернулась на трансферном рынке за нападающего «Лилля» Николя Пепе. На него претендует сразу ряд топ-клубов.

    Так, France Football сообщает, что итальянский «Интер» предлагает за Пепе 90 миллионов евро. По данным Le10sport, ПСЖ также всерьез заинтересован в игроке, но дает чуть меньше — 85 миллионов.

    В борьбу за Пепе готов включиться и мадридский «Атлетико», который ищет замену для Антуана Гризманна. Вариант с подписанием француза рассматривают также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Ну а сам Пепе вроде как раз и склоняется к переезду в АПЛ.

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    • Тео Эрнандес

    «Реал», защитник, 21 год

    Тео Эрнандес
    globallookpress.com

    Защитник «Реала» Тео Эрнандес может перейти в «Милан». Об этом сообщает Sportmediaset.

    Технический директор «россонери» Паоло Мальдини уже начал переговоры с «Реалом» по трансферу француза, а также встретился с самим игроком. Папарацци засняли Мальдини и Эрнандеса в одном из кафе на Ибице.

    «Милан» готов арендовать Эрнандеса, который прошлый сезон провел в «Реал Сосьедад», с последующим правом выкупа.

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    • Дмитрий Комбаров

    свободный агент, защитник, 32 года

    Дмитрий Комбаров
    globallookpress.com

    Дмитрий Комбаров, который на прошлой неделе по обоюдному согласию сторон расторг контракт со «Спартаком», похоже, определился с новым клубом.

    Как утверждает Sport24.ru, Комбаров близок к переходу в «Крылья Советов». Контракт может быть подписан уже в ближайшее время, после чего футболист присоединится к «Крыльям» на сборах в Австрии.

    На каких условиях будет подписано соглашение — пока неизвестно.

    Наш прогноз: «Крылья Советов»

    Бруну Фернандеш

    «Спортинг», полузащитник, 24 года

    Бруну Фернандещ
    globallookpress.com

    «Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша.

    Как сообщает Sport Witness, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство клуба в лице Эда Вудворда ускорить трансфер Фернандеша. Норвежский тренер хочет, чтобы игрок присоединился к команде до начала предсезонных сборов, которые стартуют 1 июля.

    Ранее «МЮ» не удалось договориться со «Спортингом» в вопросе стоимости трансфера. Португальский клуб запросил за игрока 70 миллионов евро, однако эта сумма показалась «МЮ» слишком завышенной.

    На хавбека также серьезно претендует «Тоттенхэм», которого даже называют фаворитом в борьбе за португальца. Кроме того, сообщается об интересе со стороны «Атлетико».

    Наш прогноз: «МЮ»

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  • 21/06/2019

    • Зе Луиш

    «Спартак», нападающий, 28 лет

    Зе Луиш
    globallookpress.com

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш твердо вознамерился сменить обстановку. И теперь у форварда появился новый вариант.

    Если ранее сообщалось о том, что Зе Луиш может перейти в «Порту» и уже якобы даже согласовал контракт с «драконами», то теперь форварда хотят видеть в Китае.

    По данным «Спорт-Экспресса», в Китае готовы увеличить текущий оклад Зе Луиша как минимум в два раза — с 2,5 миллионов евро в год до 5 миллионов («Порту» предлагает 1,9 миллиона).

    «Спартак» также заинтересован в продаже игрока в Китай. Если «Порту» готов отдать за форварда миллионов, то торги с китайскими клубами можно начинать с суммы в 10-12 миллионов.

    Наш прогноз: Китай 0

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