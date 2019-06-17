Трансферный дайджест. 11-17 июня

Неймар
ПСЖ, нападающий, 27 лет
Руководство ПСЖ готово продать Неймара, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.
ПСЖ может продать бразильца, если получит соответствующее предложение — не меньше, чем 222 миллиона евро, за которые Неймар был куплен у «Барселоны».
Слова президента клуба Насера Аль-Хелаифи о том, что он больше не намерен терпеть поведение звезд и о том, что готов прощаться с ними, если они не планируют более ответственно относиться к своей работе, лишь подтверждает возможное желание клуба расстаться с бразильцем.
Сам Неймар также не против покинуть Париж. Он заявил своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ и хочет сменить обстановку.
Отмечается, что агент Пини Захави уже начал работу по возвращению Неймара в Испанию. Но готов ли кто-то заплатить за бразильца 200 с лишним миллионов евро?
Наш прогноз: ПСЖ
Гарри Магуайр
«Лестер», защитник, 26 лет
«Манчестер Юнайтед» готов отдать огромные деньги за защитника «Лестера» Гарри Магуайра. Манкунианцы могут заплатить за футболиста 101 миллион евро и сделать его самым дорогим защитником в истории футбола.
«Красные дьяволы» уверены, что такая сумма не оставит «Лестеру» сомнений, и клуб согласится продать одного из своих лидеров.
Отмечается, что 26-летний футболист является приоритетной целью главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера для усиления обороны.
По данным СМИ, сам Магуайр готов покинуть «Лестер», если сторонам удастся договориться о цене.
Наш прогноз: «МЮ»
Артуро Видаль
«Барселона», полузащитник, 32 года
Чилийский полузащитник Артуро Видаль получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, название которого пока не уточняется.
Как сообщает Soccerlink, «Барселона» может отпустить Видаля в связи достаточно привлекательным предложением по трансферу от китайского клуба.
Сам чилиец уже согласился на трансфер и заявил о своем желании руководству «Барселоны». Одной из причин, которые побуждают Видаля уйти, является то, что каталонский клуб подписал Френки де Йонга. Кроме того, по данным СМИ, в Китае Видалю предложат рекордную зарплату.
Наш прогноз: Китай
Айртон Лукас
«Спартак», защитник, 21 год
Французский «Лион» заинтересован в подписании бразильского защитника «Спартака» Айртона Лукаса. Об этом сообщает L`Equipe.
Отмечается, что «Лион» находится в поисках замены для Ферлана Менди, который был продан в «Реал». Айртон является одним из кандидатов на усиление состава французского клуба.
Также «Лион» рассматривает кандидатуры Юссуфа Коне («Лилль»), Филипе Луиса («Атлетико») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).
Напомним, контракт Айртона со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
Наш прогноз: «Спартак»
Евгений Коноплянка
«Шальке», полузащитник, 29 лет
Украинец Евгений Коноплянка, вероятно, покинет «Шальке» в летнее межсезонье. Руководство гельзенкирхенцев не намерено сохранять высокооплачиваемого футболиста в составе, даже несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел бы сперва оценить украинца.
На Коноплянку уже появился реальный претендент — «Фенербахче». Правда, пока клубы не могут сойтись в цене. Турецкий клуб готов заплатить за игрока сборной Украины, у которого через год истечет контракт, 3 миллиона евро, а «Шальке» хочет получить 5 миллионов.
По данным турецких СМИ, в Стамбул «Фенербахче» заманивает Коноплянку трехлетним контрактом и зарплатой в размере 2,7 миллиона евро в год. Украинец уже якобы дал свое согласие на переход.
Наш прогноз: «Фенербахче»
Дани Себальос
«Реал», полузащитник, 22 года
Испанский полузащитник Дани Себальос гарантированно покинет «Реал» в летнее межсезонье, сообщает AS.
Издание отмечает, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в личной беседе прямо заявил Себальосу, что не видит его в команде. Футболист не стал лезть за словом в карман и заявил: «Без проблем, босс. Я сам не хотел продолжать сотрудничество с вами».
Сообщалось, что на Себальоса претендует «Тоттенхэм». Маурисио Почеттино давно следить за игроком и видит в нем замену для Кристиана Эриксена, который через год может покинуть «шпор» в статусе свободного агента. Очевидно, что при достойном предложении «Реал» не будет удерживать игрока.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет
Руководство «Реала» по-прежнему хочет подписать Поля Погба и определилось с крайним сроком по трансферу — 1 июля. Как сообщает Marca, «сливочные» хотели бы завершить подписание игрока как можно быстрее до начала предсезонных сборов.
«Реал» ожидает, что переговоры будут сложными, а сумма трансфера может составить 150 миллионов евро.
«МЮ» не горит желанием продавать игрока, он входит в планы Уле-Гуннара Сульшера. Но клуб может изменить свою позицию с учетом слов самого Погба, который недавно недвусмысленно заявил, что хочет сменить обстановку: «Я думаю, для меня сейчас подходящее время, чтобы получить новый вызов где-то еще. Я думаю об этом».
Наш прогноз: «Реал»
Дарио Срна
«Кальяри», защитник, 37 лет
Хорватский ветеран Дарио Срна неожиданно может продолжить карьеру в «Роме».
Экс-игрок «Шахтера» не хочет оставаться в «Кальяри» после одного сезона. По данным итальянских СМИ, Срну не устраивает новое предложение клуба с понижением зарплаты. 30 июня футболист станет свободным агентом.
В то же время в «Роме» хорвата хочет видеть новый главный тренер команды Паулу Фонсека, который работал со Срной в «Шахтере» и прекрасно знает возможности футболиста. Португальский тренер считает, что опыт Срны может пригодиться «Роме», которой не придется тратиться на покупку игрока.
Наш прогноз: «Рома» 0