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    Трансферный дайджест. 11-17 июня

    Расстанутся ли Неймар и ПСЖ, какой трансферный рекорд готов побить «МЮ», куда заманивают Видаля и другие трансферные новости последних дней.

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    Неймар
    Неймар
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Неймар

    ПСЖ, нападающий, 27 лет

    Руководство ПСЖ готово продать Неймара, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.

    ПСЖ может продать бразильца, если получит соответствующее предложение — не меньше, чем 222 миллиона евро, за которые Неймар был куплен у «Барселоны».

    Слова президента клуба Насера Аль-Хелаифи о том, что он больше не намерен терпеть поведение звезд и о том, что готов прощаться с ними, если они не планируют более ответственно относиться к своей работе, лишь подтверждает возможное желание клуба расстаться с бразильцем.

    Сам Неймар также не против покинуть Париж. Он заявил своему окружению, что устал от ситуации, которая сложилась в ПСЖ и хочет сменить обстановку.

    Отмечается, что агент Пини Захави уже начал работу по возвращению Неймара в Испанию. Но готов ли кто-то заплатить за бразильца 200 с лишним миллионов евро?

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  • 10/06/2019

    • Наш прогноз: ПСЖ

    Гарри Магуайр

    «Лестер», защитник, 26 лет

    Гарри Магуайр
    Sky Sports

    «Манчестер Юнайтед» готов отдать огромные деньги за защитника «Лестера» Гарри Магуайра. Манкунианцы могут заплатить за футболиста 101 миллион евро и сделать его самым дорогим защитником в истории футбола.

    «Красные дьяволы» уверены, что такая сумма не оставит «Лестеру» сомнений, и клуб согласится продать одного из своих лидеров.

    Отмечается, что 26-летний футболист является приоритетной целью главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера для усиления обороны.

    По данным СМИ, сам Магуайр готов покинуть «Лестер», если сторонам удастся договориться о цене.

    Наш прогноз: «МЮ»

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  • 15/06/2019

    • Артуро Видаль

    «Барселона», полузащитник, 32 года

    Артуро Видаль
    goal.com

    Чилийский полузащитник Артуро Видаль получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, название которого пока не уточняется.

    Как сообщает Soccerlink, «Барселона» может отпустить Видаля в связи достаточно привлекательным предложением по трансферу от китайского клуба.

    Сам чилиец уже согласился на трансфер и заявил о своем желании руководству «Барселоны». Одной из причин, которые побуждают Видаля уйти, является то, что каталонский клуб подписал Френки де Йонга. Кроме того, по данным СМИ, в Китае Видалю предложат рекордную зарплату.

    Наш прогноз: Китай

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  • 14/06/2019

    • Айртон Лукас

    «Спартак», защитник, 21 год

    Айртон Лукас
    ФК Спартак

    Французский «Лион» заинтересован в подписании бразильского защитника «Спартака» Айртона Лукаса. Об этом сообщает L`Equipe.

    Отмечается, что «Лион» находится в поисках замены для Ферлана Менди, который был продан в «Реал». Айртон является одним из кандидатов на усиление состава французского клуба.

    Также «Лион» рассматривает кандидатуры Юссуфа Коне («Лилль»), Филипе Луиса («Атлетико») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).

    Напомним, контракт Айртона со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

    Наш прогноз: «Спартак»

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  • 13/06/2019

    • Евгений Коноплянка

    «Шальке», полузащитник, 29 лет

    Евгений Коноплянка
    bundesliga.com

    Украинец Евгений Коноплянка, вероятно, покинет «Шальке» в летнее межсезонье. Руководство гельзенкирхенцев не намерено сохранять высокооплачиваемого футболиста в составе, даже несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел бы сперва оценить украинца.

    На Коноплянку уже появился реальный претендент — «Фенербахче». Правда, пока клубы не могут сойтись в цене. Турецкий клуб готов заплатить за игрока сборной Украины, у которого через год истечет контракт, 3 миллиона евро, а «Шальке» хочет получить 5 миллионов.

    По данным турецких СМИ, в Стамбул «Фенербахче» заманивает Коноплянку трехлетним контрактом и зарплатой в размере 2,7 миллиона евро в год. Украинец уже якобы дал свое согласие на переход.

    Наш прогноз: «Фенербахче»

    Дани Себальос

    «Реал», полузащитник, 22 года

    Дани Себальос
    skysports.com

    Испанский полузащитник Дани Себальос гарантированно покинет «Реал» в летнее межсезонье, сообщает AS.

    Издание отмечает, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в личной беседе прямо заявил Себальосу, что не видит его в команде. Футболист не стал лезть за словом в карман и заявил: «Без проблем, босс. Я сам не хотел продолжать сотрудничество с вами».

    Сообщалось, что на Себальоса претендует «Тоттенхэм». Маурисио Почеттино давно следить за игроком и видит в нем замену для Кристиана Эриксена, который через год может покинуть «шпор» в статусе свободного агента. Очевидно, что при достойном предложении «Реал» не будет удерживать игрока.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Поль Погба
    twitter.com/manutd

    Руководство «Реала» по-прежнему хочет подписать Поля Погба и определилось с крайним сроком по трансферу — 1 июля. Как сообщает Marca, «сливочные» хотели бы завершить подписание игрока как можно быстрее до начала предсезонных сборов.

    «Реал» ожидает, что переговоры будут сложными, а сумма трансфера может составить 150 миллионов евро.

    «МЮ» не горит желанием продавать игрока, он входит в планы Уле-Гуннара Сульшера. Но клуб может изменить свою позицию с учетом слов самого Погба, который недавно недвусмысленно заявил, что хочет сменить обстановку: «Я думаю, для меня сейчас подходящее время, чтобы получить новый вызов где-то еще. Я думаю об этом».

    Наш прогноз: «Реал»

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    • Дарио Срна

    «Кальяри», защитник, 37 лет

    Дарио Срна
    eurosport.com

    Хорватский ветеран Дарио Срна неожиданно может продолжить карьеру в «Роме».

    Экс-игрок «Шахтера» не хочет оставаться в «Кальяри» после одного сезона. По данным итальянских СМИ, Срну не устраивает новое предложение клуба с понижением зарплаты. 30 июня футболист станет свободным агентом.

    В то же время в «Роме» хорвата хочет видеть новый главный тренер команды Паулу Фонсека, который работал со Срной в «Шахтере» и прекрасно знает возможности футболиста. Португальский тренер считает, что опыт Срны может пригодиться «Роме», которой не придется тратиться на покупку игрока.

    Наш прогноз: «Рома» 0

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