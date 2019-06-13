Аргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом

Московский «Спартак» ведет переговоры с «Ромой» о приобретении нападающего Эсекьеля Понсе. Мы решили собрать информацию о потенциальном новичке «красно-белых», которому всего 22 года.

Первые шаги в Аргентине

Эсекьель Понсе родился в городке Росарио, который известен по всему миру, ведь является родиной Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди и Марсело Бьельсы.

С юных лет форвард занимался футболом, и уже в восьмилетнем возрасте оказался в системе «Ньюэллс Олд Бойз», где начал стремительно прогрессировать.

Многие эксперты видели в Понсе будущую звезду и даже сравнивали его с легендарным аргентинским форвардом Габриэлем Батистутой.

Причины для этого были весьма вескими. В сезоне 2012 года «Танк», как его прозвали в команде, забил невероятные 35 голов в молодежном первенстве. Спустя еще год на его счету было 22 точных удара!

Эсекьель Понсе в составе «Ньюэллс Олд Бойз»

За основную команду «Ньюэллс Олд Бойз» форвард дебютировал в 2013 году в возрасте 16 лет, став самым молодым дебютантом в истории клуба. Будучи 17-летним подростком, он забил в составе основной команды четыре гола, проведя 15 матчей. Для столь юного игрока это серьезный показатель.

Переезд в Италию

Добившись определенного прогресса, летом 2015 года Понсе перебрался из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Рому» за 4,2 миллиона евро.

Аргентинец присоединился к молодежной команде «волков», в составе которой забил три гола на групповом этапе юношеской Лиги УЕФА. Однако его прогрессу помешала серьезная травма — в декабре он порвал связки колена и выбыл из строя на четыре месяца.

Серьезная травма не сломила футболиста, и он вернулся на поле уже весной 2016 года, когда помог команде выиграть молодежный чемпионат Италии, забив девять голов в десяти матчах.

Эсекьель Понсе в «Роме»

Периодически Понсе вызывали в основную команду «Ромы», но на поле он так ни разу и не появился.

Арендные скитания

Не получив тренерского доверия, Понсе решил попытать удачу в других клубах. Впрочем, его выступления на правах аренды за «Гранаду» и «Лилль» оказались провальными, ведь в 60 с лишним матчах за два сезона он забил лишь четыре гола.

Казалось, что карьера Понсе пошла по наклонной, но летом 2018 года он решил воспользоваться последним шансом перезапустить европейскую карьеру в составе греческого АЕКа и не прогадал.

В 40 матчах чемпионата и Кубка Греции Понсе забил сразу 20 голов, а его серия без забитых мячей ни разу не насчитывала больше пяти встреч.

Все голы Эсекьеля Понсе за АЕК

У АЕКа был шанс выкупить контракт аргентинца за шесть миллионов евро, но клуб им по какой-то причине не воспользовался. И все же Понсе доказал, что способен играть в Европе на высоком уровне. Похоже, именно игра форварда в Греции и привлекла внимание «Спартака».

Стиль игры

Понсе называют классическим «девятым номером», пусть и не высокорослым. Он отлично играет в воздухе, великолепно действует без мяча и очень опасен у чужих ворот.

Кроме того, Понсе способен опускаться глубоко, где удерживает мяч, либо же успешно комбинирует с партнерами, развивая атаки.

Понсе также сравнивают с Карлосом Тевесом, ведь он любит действовать в силовой манере. И хотя повторить карьерный путь своего соотечественника Эсекьелю будет сложно, тем более что на пике Тевес был лидером атак «Манчестер Сити» и «Ювентуса», но он, похоже, знает, как забивать голы, что должно помочь ему в России. 0