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    Аргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом

    «Красно-белые» близки к приобретению нападающего «Ромы»

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    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе
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    Московский «Спартак» ведет переговоры с «Ромой» о приобретении нападающего Эсекьеля Понсе. Мы решили собрать информацию о потенциальном новичке «красно-белых», которому всего 22 года.

    Первые шаги в Аргентине

    Эсекьель Понсе родился в городке Росарио, который известен по всему миру, ведь является родиной Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди и Марсело Бьельсы.

    С юных лет форвард занимался футболом, и уже в восьмилетнем возрасте оказался в системе «Ньюэллс Олд Бойз», где начал стремительно прогрессировать.

    Многие эксперты видели в Понсе будущую звезду и даже сравнивали его с легендарным аргентинским форвардом Габриэлем Батистутой.

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    • Причины для этого были весьма вескими. В сезоне 2012 года «Танк», как его прозвали в команде, забил невероятные 35 голов в молодежном первенстве. Спустя еще год на его счету было 22 точных удара!

    Эсекьель Понсе в составе «Ньюэллс Олд Бойз»

    За основную команду «Ньюэллс Олд Бойз» форвард дебютировал в 2013 году в возрасте 16 лет, став самым молодым дебютантом в истории клуба. Будучи 17-летним подростком, он забил в составе основной команды четыре гола, проведя 15 матчей. Для столь юного игрока это серьезный показатель.

    Переезд в Италию

    Добившись определенного прогресса, летом 2015 года Понсе перебрался из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Рому» за 4,2 миллиона евро.

    Аргентинец присоединился к молодежной команде «волков», в составе которой забил три гола на групповом этапе юношеской Лиги УЕФА. Однако его прогрессу помешала серьезная травма — в декабре он порвал связки колена и выбыл из строя на четыре месяца.

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    • Серьезная травма не сломила футболиста, и он вернулся на поле уже весной 2016 года, когда помог команде выиграть молодежный чемпионат Италии, забив девять голов в десяти матчах.

    Эсекьель Понсе в «Роме»

    Периодически Понсе вызывали в основную команду «Ромы», но на поле он так ни разу и не появился.

    Арендные скитания

    Не получив тренерского доверия, Понсе решил попытать удачу в других клубах. Впрочем, его выступления на правах аренды за «Гранаду» и «Лилль» оказались провальными, ведь в 60 с лишним матчах за два сезона он забил лишь четыре гола.

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    • Казалось, что карьера Понсе пошла по наклонной, но летом 2018 года он решил воспользоваться последним шансом перезапустить европейскую карьеру в составе греческого АЕКа и не прогадал.

    В 40 матчах чемпионата и Кубка Греции Понсе забил сразу 20 голов, а его серия без забитых мячей ни разу не насчитывала больше пяти встреч.

    Все голы Эсекьеля Понсе за АЕК

    У АЕКа был шанс выкупить контракт аргентинца за шесть миллионов евро, но клуб им по какой-то причине не воспользовался. И все же Понсе доказал, что способен играть в Европе на высоком уровне. Похоже, именно игра форварда в Греции и привлекла внимание «Спартака».

    Стиль игры

    Понсе называют классическим «девятым номером», пусть и не высокорослым. Он отлично играет в воздухе, великолепно действует без мяча и очень опасен у чужих ворот.

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    • Кроме того, Понсе способен опускаться глубоко, где удерживает мяч, либо же успешно комбинирует с партнерами, развивая атаки.

    Понсе также сравнивают с Карлосом Тевесом, ведь он любит действовать в силовой манере. И хотя повторить карьерный путь своего соотечественника Эсекьелю будет сложно, тем более что на пике Тевес был лидером атак «Манчестер Сити» и «Ювентуса», но он, похоже, знает, как забивать голы, что должно помочь ему в России. 0

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