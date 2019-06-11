Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?

Копа Америка еще до старта турнира осталась без того, что выглядело ее главной сюжетной линией. Казалось, что сцена уже подготовлена для Неймара — для того, чтобы он мог на родной земле привести сборную Бразилии к победе в турнире и тем самым реанимировать свою карьеру после травм, различных дисквалификаций и всех этих разговоров о симуляциях.

Вместо этого Неймар пропустит турнир, а травма лодыжки, которую он получил, стала практически облегчением, позволив форварду сосредоточиться на защите от обвинений в изнасиловании, с которыми он столкнулся в начале месяца.

Травма Неймара globallookpress.com

Какое-то время освещение Копа Америка практически полностью сводилось к новостям о Неймаре. Но теперь команда и звездный нападающий пошли разными путями, и с Девидом Нересом, который заменил Неймара в составе и уже забил прекрасный гол в разгромной победе над Гондурасом (7:0) в Порту-Аллегри.

Однако Неймар никогда не был величиной большей, чем сборная Бразилии в целом. И сейчас тренер Тите все еще борется с решением вопросов и проблем, оставшихся после прошлогоднего чемпионата мира, который завершился для бразильской сборной драматичным вылетом в четвертьфинале (1:2 от Бельгии). Тренер пришел к выводу, что его команде не хватало баланса между атакой и защитой. Теперь были приняты определенные шаги для улучшения этой ситуации.

Тите globallookpress.com

Против Бельгии команда играла слишком открыто. Сейчас Тите ищет более осторожные во всех отношениях варианты. Дани Алвеса и Филипе Луиса теперь редко будут видеть в качестве вспомогательных вингеров, летающих по флангу. У бразильской сборной есть много вингеров для выполнения атакующих функций. Вместо этого фланговые защитники будут созидать из глубины и оставаться ближе к центральным. Оборона команды должна быть более прочной.

Смещение акцента подчеркивается и изменениями в полузащите. В прошлом году в трио центральных хавбеков входил Паулиньо, который моментами действовал почти как центральный нападающий, время от времени врываясь в штрафную соперника. Теперь он уступил место на поле хавбеку «Барселоны» Артуру, который связывает оборону и атаку из глубины поля благодаря своим передачам.

Если травма, которую он получил в матче против Гондураса, окажется серьезной, то эту функцию с большей динамичностью, но меньшей техничностью сможет выполнить Аллан из «Наполи».

Треугольник в полузащите был изменен следующим образом — вместо Каземиро позади и двух игроков перед ним, теперь есть Каземиро и Артур в опорной зоне и Филиппе Коутиньо перед ними. Это должно освободить Коутиньо и позволить ему делать то, что он делает лучше всего. Вместо того, чтобы играть в роли «бокс-ту-бокс» хавбека, теперь он может сфокусироваться на созидании в последней трети поля и ударах по воротам.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Отсутствие Неймара открывает пространство для нового сюжета — возможность для Коутиньо реабилитироваться после неудачного сезона в «Барселоне».

Это те изменения, которые произошли после ЧМ-2018. Но есть и один момент, который возвращает сборную Бразилии в Россию. После ЧМ-2018 Тите пожалел, что так долго полагался на Габриэла Жезуса в роли центрфорварда. Тренер решил использовать на позиции центрального нападающего Роберто Фирмино, но оказалось, что то, что работает в «Ливерпуле», может не сработать в сборной.

Сейчас из-за участия в финале Лиги чемпионов Фирмино присоединился к сборной позже остальных, и его место в составе себе вернул Жезус. Там, где Фирмино пытается комбинировать, Жезус дает команде возможность растянуть оборону соперника за счет своих передвижений за линией защитников. Три гола форвада «Ман Сити» в двух товарищеских матчах и игра по всему периметру атаки дают основания полагать, что именно он получил место в стартовом составе на первый матч Копа Америка против Боливии.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Еще один вариант — переход Ришарлисона с позиции правого вингера в центр. Тите попробовал такой вариант ближе к концу матча против Гондураса. Под Ришарлисоном при этом играл Фирмино. Правда, к тому моменту Бразилии было уже очень легко играть против соперника, который был в меньшинстве, а потому делать какие-то выводы сложно.

Групповой этап Копа Америки не должен быть для бразильской сборной сложным. Не только по той причине, что у них не самые серьезные соперники (Боливия, Венесуэла, Перу), но также и потому что в четвертьфинал выходят восемь из двенадцати участников турнира. Но затем ставки серьезно повысятся. Уже в четвертьфинале, в случае ничьей в основное время, командам предстоит бить пенальти.

Сборная Бразилии определенно окажется под давлением. И тогда мы узнаем, на что способна эта команда без Неймара. 0