Шесть вариантов для Де Лигта

Оплот обороны «Аякса» Маттейс де Лигт стал объектом многочисленных спекуляций о своем будущем этим летом. Разбираемся, куда именно может перейти защитник.

ПСЖ

Судя по свежим сообщениям прессы, именно ПСЖ стал фаворитом в борьбе за Маттейса де Лигта, в чем ему как всегда помогают мощные финансовые ресурсы.

На первый взгляд, этот вариант выгоден обеим сторонам, ведь если французский гранд находит замену для своего возрастного капитана Тьяго Силвы, решая проблемы в обороне, то 19-летний талант — амбициозную команду, где он призван стать одним из лидеров.

Смущать нидерландца должно то, что парижской команде еще многое нужно перестроить, чтобы реально бороться за победу в Лиге чемпионов, в чем уровень внутреннего первенства уж точно не помогает.

«Манчестер Юнайтед»

Одним из главных претендентов на центрбека «Аякса» СМИ часто называют и «Манчестер Юнайтед», хотя в то же время отмечают, что клуб не особо верит в свои шансы убедить игрока перебраться на «Олд Траффорд».

Главная причина лежит на поверхности: «Красные Дьяволы» переживают смутные времена с туманными перспективами, поэтому вряд ли предложат потенциальному новичку возможность выиграть большой трофей в ближайшие годы. То, чем могут привлечь де Лигта манкунианцы — высокая зарплата, статус лидера команды и интенсивность АПЛ — вряд ли выглядит слишком убедительным для амбициозного игрока.

«Ювентус»

Хотя в «Ювентусе» наверняка понимают, как сложно им тягаться с экомической мощью английских клубов и ПСЖ, но, судя по данным медиа, все равно верят в шанс заполучить защитника. Похоже, помогает им в этом и лидер атак команды Криштиану Роналду, который после финала Лиги наций призывал голландца согласиться на переезд в Турин.

Тем не менее, защитника может смущать то, что после ухода Массимилиано Аллегри перспективы проекта не до конца понятны, а сама команда если не пришла к завершению своего цикла, то весь близка к этому, что, вероятно, не сулит новичку даже завоевания чемпионского титула в Италии, особенно если обратить внимание на усиливающийся «Интер» Антонио Конте.

«Манчестер Сити»

Про интерес «Манчестер Сити» к ведущему оборонцу «Аякса» в последнее время не пишут в авторитетных СМИ, хотя ранее чемпион Англии упоминался среди претендентов на востребованного исполнителя. По логике ему должен быть интересен защитник в силу ухода своего оплота защиты Венсана Компани, а также неясного будущего Николаса Отаменди, и «Горожане» действительно хотят усилить эту зону.

Вместе с де Лигтом они получают свежую кровь, столь важную в стремлении удержать титул, а также в достижении вожделенной цели выиграть главный еврокубок — предложить голландцу лучшие перспективы на сегодня мало кто может.

«Барселона»

Наряду с ПСЖ именно «Барселона» называется прессой среди наиболее вероятных мест продолжения карьеры игрока, не говоря уже о том, что каталонский клуб, как сообщается, даже имеет предварительное соглашение с оборонцем.

Для «блауграна» де Лигт важен тем, что обновит редуты команды, которые не отличаются высокой надежностью, и в будущем заменит в роли ее лидера Жерара Пике. Вместе с тем, фраза потенциального новичка о том, что ему «необходимо взвесить, правильное ли это время для перехода к сине-гранатовым», выдает его неуверенность в хороших перспективах коллектива в ближайшие годы, где назрела перестройка, а неудачливый в Европе наставник Эрнесто Вальверде все не уходит.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», пожалуй, входит в пятерку клубов, которые чаще всего упоминаются в связи с возможным подписание капитана «Аякса». Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, в целом, не имеет проблем в обороне, но может решиться на дорогостоящий трансфер в свете травматичности сразу трех своих центрбеков, а также понимания того, что в случае попадания в лазарет хотя бы на месяц Вирджила ван Дейка, чего в минувшем сезоне «Красные» счастливо избежали, надежность тылов может серьезно пострадать.

Между тем, сам защитник получает возможность выигрывать трофеи в голодном и обладающим всем нужным для их завоевания качеством коллективе.

Резюме

Предсказать, чем завершится сага вокруг де Лигта, пока вряд ли кто-то может. Главным образом потому, что до конца непонятно, чего именно хочет молодой защитник на данном этапе своей карьеры, а также сколько именно клубов действительно готовы бороться за его подписание, и что ради этого могут предложить.

Судя по всему, голландца не приходится ждать в «Ювентусе», который не потянет столь большую сделку на фоне других трансферных задач, а также в «Манчестер Сити», нацелившегося на Гарри Магуайра, и «Ливерпуле», довольного своими кадрами.

Скорее всего, не будет капитана «Аякса» и в «Манчестер Юнайтед», ведь на сегодня это объективно наименее привлекательный клуб с точки зрения перспектив выигрывать трофеи. Посему, де Лигт с большой долей вероятности выберет либо ПСЖ, либо «Барселону», и здесь все зависит от его представлений по поводу будущего этих двух проектов. Если защитник решит, что с французским грандом его шансы завоевать Лигу чемпионов выше, то, при большей зарплате, чем в столице Каталонии, он окажется именно в Париже.

Тем не менее, лучшим вариантом для него видится именно «блауграна», поскольку та играет в привычный для оборонца футбол, остается в когорте топ-клубов Европы и готовит для него статус одного из лидеров. 0