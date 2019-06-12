Бразилия под давлением, Аргентина в перестройке и боевой Уругвай

В ночь на 15 июня стартует чемпионат Южной Америки. Анонсируем грядущий турнир.

Регламент турнира

Всего задействовано 12 команд, разделенных на три группы по четыре. Две лучшие сборные в каждом квартете перейдут выходят в плей-офф вместе с двумя лучшими коллективами из трех, занявшими третье место. Тем самым появляется восемь участников первой стадии на вылет.

В четвертьфинале дополнительного времени нет, поэтому в случае равного счета по итогам 90 минут соперники сразу будут исполнять серию пенальти. Дополнительное время будет в полуфинале, а также используется в финале и поединке за третье места. Четвертая замена разрешена для каждой команды в дополнительное время.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Группы Копа Америка 2019 года:

Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу

Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар

Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили

Фавориты

Это будет пятый раз, когда Бразилия принимает Копа Америка, и во всех четырех предыдущих случаях — в 1919, 1922, 1949 и 1989 годах — она ее выигрывала. Ожидается, что все произойдет аналогичным образом и на сей раз 6 июля на «МараканА». На бумаге у нее сильнейшая команда, которая может рассчитывать на таких игроков, как Каземиро, Маркиньос, Ришарлисон и Роберто Фирмино, при этом это уже относительно долгосрочный проект, ведь Тите уже три года возглавляет коллектив.

Хотя не все так радужно для парней в желтом. Наставник «Селесао» доверил капитанство Дани Алвесу после дисциплинарных проблем Неймара в Париже (тот не выступит из-за травмы), а значит испытывает огромное давление, чтобы заставить подопечных выступить должным образом. В товарищеских матчах после ЧМ-2018 им не удалось демонстрировать тот захватывающий футбол, который они показывали в отборе на мундиаль, и ходят слухи, что Тите уволят, если он не приведет сборную к ее девятому чемпионству на континенте.

Если бремя ожиданий становится слишком большим для хозяев турнира, тогда две другие команды имеют шанс воспользоваться этим преимуществом. Уругвай считался одной из ведущих сборных во время прошлогоднего мирового форума, тогда как Аргентину с Лионелем Месси в любом случае нельзя игнорировать.

После неудачного выступления в России «альбиселестес» проходят процесс перестройки под руководством временного наставника Лионеля Скалони. Ушли более старые игроки вроде Лукаса Бильи, Гонсало Игуаина и Хавьера Маскерано, которые участвовали в проигранных финалах Копы 2015-го и 2016-го годов, места которых теперь занимают новые лица — Лаутаро Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Леандро Паредес.

Триумвират Месси, Серхио Агуэро и Анхеля ди Марии включен в состав команды (это первый вызов форварда «Манчестер Сити» после России), и теперь вопрос заключается в том, сможет ли их молодой тренер создать вокруг себя энергичную команду, способную выиграть первый с 1993 года трофей для Аргентины. В первую очередь важно то, насколько остальная часть коллектива способна содействовать в успехе Месси.

Уругвай Оскара Табареса, между тем, может похвастаться моложой талантливой полузащитой в лице Родриго Бентанкура из «Ювентуса», Лукаса Торрейры из «Арсенала», а также Федерико Вальверде из «Реала», которые будут действовать между опытным Диего Годином в обороне и убойным дуэтом Эдинсона Кавани и Луиса Суареса в атаке.

Среди всех команд турнира у «Селесте» наиболее консолидированный состав, а также стиль игры, и, хотя Суарес, Кавани и Годин не молодеют, погнать вперед их может чувство, что это их последний шанс повторить успех на Копа Америка 2011-го года.

Темные лошадки

Хотя сборная Чили выиграла два предыдущих розыгрыша чемпионата Южной Америки, ее нельзя считать одним из фаворитов, поскольку поколению игроков, которые принесли команде тот успех — Алексису Санчесу, Артуро Видалю, Гонсало Харе и Гари Меделю — уже за 30, а на прошлогодний ЧМ-2018 они не попали.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Признает слабости своего коллектива и наставник Рейнальдо Руэда, под руководством которого команда неубедительно провела товарищеские встречи в 2018-2019 годах.

Тем временем, сборную родной страны тренера чилийцев, Колумбии, только недавно возглавил Карлуш Кейруш, который вывел Иран на предыдущие два мундиаля. Он работает на этой должности только с февраля, и у него будет только четыре поединка за спиной, когда «Кофейщики» проведут свою первую игру против Аргентины 15 июня, а значит команда только начала переживать свой переходной период.

Однако благодаря турнирному опыту португальца, а также таким фигурам на поле, как Хамес Родригес, Вильмар Барриос, Радамель Фалькао и голевая машина «Аталанты» Дуван Сапата, они, несомненно, лучшие среди остальных.

Перу, Парагвай и Венесуэла также заслуживают упоминания, и у каждой из этих сборных есть известные игроки, а также молодежь, за которой стоит присматривать. «Инки», которым удалось удержать наставника Рикардо Гареку после ЧМ-2018, собрал команду, очень похожую на ту, что была в России. Закадычные друзья Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан возглавят атаку при качественной поддержке Ренато Тапиа, Луиса Адвинкулы и Кристиана Куэвы, которые надеются вместе с Бразилией выйти из группы А.

Но бороться за второе место в этом квартете (две лучшие команды, занявшие третье место, выходят в плей-офф) также будет Венесуэла. В своем распоряжении она имеет нападающего «Ньюкасла» Саломона Рондона, лучшего бомбардира МЛС 2018 года Йозефа Мартинеса, а также Янхеля Эрреру, который провел половину прошлого сезона в Уэске на правах аренды из «Манчестер Сити». В марте эта команда, несмотря на тревожную политическую и гуманитарную ситуацию внутри страны, со счетом 3:1 победила Аргентину с Месси.

У Парагвая, как и у Колумбии, также новый рулевой в лице Эдуардо Бериццо, возглавлявшего ранее «Сельту», «Севилью» и «Атлетик», но с таким дуэтом в центре обороны, как Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма» и Густаво Гомесом из «Палмейраса» они будут весьма непростыми соперниками. 0