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    Бельгия остается катком. Равных Де Брейне и компании в группе нет

    Бельгийцы сохраняют стопроцентный результат в отборочном турнире Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Бельгии
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    Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку
    Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку
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    Сборная Бельгии в четвертом туре квалификационного турнира Евро-2020 разгромила Шотландию (3:0), а Стив Кларк потерпел первое поражение у руля британской команды. Автор BBC Ричард Уинтон подвел главные итоги минувшей встречи.

    Бельгия беспощадно решает свои задачи

    Стив Кларк только в конце мая принял сборную Шотландии и теперь потерпел первое поражение, а Бельгия сохраняет стопроцентный результат в группе I, добыв довольно легкую победу.

    Ромелу Лукаку отметился голами в каждом из таймов, а точку в брюссельском поединке поставил Кевин Де Брейне. Шотландцы потерпели второе поражение в четырех турах отбора.

    Сборная Шотландии сильно изменилась и достойно держалась против бельгийцев определенный отрезок времени, однако не устояла и теперь идет четвертой в группе, отставая от России на три пункта.

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    • Команда Кларка должна теперь готовиться к решающим играм против России и Бельгии в сентябре, понимая, что обязательно надо брать очки для квалификации в финальную часть турнира. При этом британцы успешно выступают в Лиге наций на случай, если не получится пройти отбор напрямую.

    У шотландской защиты изначально не было шансов

    Лукаку дважды результативно разобрался с защитниками
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    Большим разочарованием стала новость о травме капитана шотландцев Энди Робертсона, который имеет проблемы с подколенным сухожилием.

    Многие ждали беды и даже разгрома, который превзойдет фиаско против Уругвая (0:7) в далеком 1954 году. Как минимум, стоило ожидать повторения 0:5, что случалось против англичан, австрийцев, португальцев и французов.

    Таким мыслям было логическое пояснение — защитники из «Килманрока», «Абердина» и «Блэкберна» вряд ли смогли бы остановить одну из лучших команд мира.

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    • Грег Тейлор в 21 год дебютировал за национальную сборную против Кевина Де Брейне и других мировых звезд. Останавливать новичка «Реала» Эдена Азара должен был и парень из «Килманрока» Стив О'Доннелл. Ромелу Лукаку противостояли Чарли Малгрю и Скотт МакКенна — эти имена мало о чем говорят болельщикам.

    Тренерскому штабу Кларка еще и не повезло, что команда потеряла единственного игрока мирового уровня.

    Учитывая этот факт, решение не использовать со старта в этой игре Райана Фрейзера из «Борнмута», одного из лучших ассистентов АПЛ, выглядело странно.

    Де Брейне — герой матча

    Кевина Де Брейне было не остановить
    globallookpress.com

    В целом у шотландцев возникали только полу-моменты, а вот Бельгия владела тотальным преимуществом, а партнеров за собой вел Эден Азар, разрывая раз за разом свой фланг и оппонента О'Доннелла. Несколько раз голкипер спасал британцев, в том числе после удара Акселя Витселя.

    Давление нарастало с каждой минутой, но Шотландия выглядела крепко и организованно. Жаль, что эти качества растворились на фоне мастерства соперника.

    Эден Азар после скидки брата Торгана остановил мяч на линии, защитники решили что тот покинет поле, но бельгиец неожиданно четко навесил на Лукаку, которому оставалось только попасть в пустые ворота.

    Тогда стало понятно, что Бельгия уже не отдаст эту игру. Второй тайм стал настоящим испытанием ля гостей. Сначала удар со штрафного от Де Брейне отразил голкипер, а затем Лукаку оформил дубль. Сначала пробил Кевин, а форвард «МЮ» оказался на добивании.

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    • С того момента шотландцы думали лишь о том, чтобы не пропустить слишком много. В последние 10 минут британцы оживились и заставили поработать Тибо Куртуа. Сначала голкипер «Реала» отразил удар Фрейзера, а затем ногами спас ворот после выхода один на один МакКенны.

    Тем не менее, точку поставили именно бельгийцы. Бесподобный Де Брейне обыгрался с Дрисом Мертенсом и из пределов штрафной отправил мяч в правый нижний угол ворот.

    Итог — это чистое поражение для Шотландии, но Кларк должен извлечь пользу из этого урока. Перед игрой он потерял своего капитана и сделал некоторые перестановки в составе, но в целом Шотландия стремилась играть организованно.

    Несмотря на счет 0:3, ничего ужасного не произошло. Шотландцы уступили одной из лучших команд мира, но этот опыт только сделает их сильнее.

    Статистика

    — Шотландия проиграла все последние пять матчей против Бельгии, пропустив 13 голов и не забив ни одного.

    — Бельгия выиграла восемь поединков отбора на ЧЕ подряд, уступив в последний раз Уэльсу (0:1) в июне 2015 года.

    — Бразилия — единственная сборная, которая имеет большую серию побед против шотландцев (шесть в период с 1977 по 2011 год).

    — Стив Кларк — первый главный тренер сборной Шотландии, под руководством которого национальная команда проиграла первую игру на выезде с таким крупным счетом за последние 9 лет.

    — Ромелу Лукаку забил 25 голов за 21 матч в составе сборной Бельгии, в том числе восемь — в последних шести поединках. 0

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