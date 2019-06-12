Возвращение валидольной сборной. Россия с трудом одолела киприотов

Сборная России в Нижнем Новгороде нанесла поражение команде Кипра в матче отборочного турнира Евро-2020. Единственный мяч под занавес первого тайма забил полузащитник Алексей Ионов, замкнувший прострел Федора Кудряшова. Россияне одержали третью победу подряд и набрали 9 очков, занимая вторую строчку в группе. Лидирует Бельгия, набравшая 12 очков после четырех туров.

Большой сюрприз для кипрской компании

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко изучает состав, выбранный Станиславом Черчесовым на матч с киприотами.

«Рассуждая о предполагаемом составе на очередной матч, Станислав Черчесов неизменно любит повторять: все будет зависеть от нюансов, от конкретных заданий, которые получат игроки с учетом особенностей конкретного соперника. В этом смысле поединок с киприотами самым наглядным образом проиллюстрировал тезисы наставника нашей сборной.

Вроде бы изменение в стартовой обойме по сравнению с субботним матчем против Сан-Марино произошло всего лишь одно (вместо Алексея Миранчука появился его тезка Ионов), но как же изменился рисунок игры российской команды в атаке! Официальный сайт УЕФА изобразил нашу тактическую схему как 4-3-3 с Головиным в средней линии, а Ионовым и Антоном Миранчуком в качестве фланговых нападающих. Пожалуй, с подобной трактовкой можно не согласиться — у нас были по-прежнему два "опорника" и три инсайда, но дело даже не расстановке.

С первых минут бросалось в глаза, что россияне гораздо чаще доставляют мяч в переднюю линию через левый фланг, куда попеременно врывались Головин и Миранчук и где к середине тайма все чаще стали гостить оба наших крайних защитника. Очевидно, тренерский штаб нашей сборной приготовил кипрским коллегам большой сюрприз: те ждали привычной активности Марио Фернандеса на правой бровке, а русский бразилец наперебой с Федором Кудряшовым периодически возникали на противоположном краю».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Есть вещи, которые мы делали правильно, забили пару мячей. Не знаю уж, был ли там офсайд. Другое дело, когда у ворот соперника столько моментов, их нужно реализовывать, чтобы вопросов о счете вы не задавали. В этих матчах нам нужно было брать 6 очков — мы их и взяли.

Много моментов, мало голов

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров фиксирует проблемы россиян с реализацией моментов.

«Когда на 12-й минуте киприоты перешли на половину поля россиян, Черчесов тут же с бровки принялся с грозным видом направлять руками воздушные потоки в сторону ворот Урко Пардо. Атакующее трио сборной понеслось в прессинг. Четыре минуты спустя Артем Дзюба был обязан забивать после навеса партнера по "Зениту" Магомеда Оздоева, но умудрился с нескольких метров пробить прямо во вратаря. Еще один оборот минутной стрелки и классная трехходовка на левом фланге завершилась голом. Пятка Миранчука, врывание в штрафную Головина, точный удар в одно касание Ионова. Но судьи увидели весьма спорный офсайд.

Если кто-то думал, что после разгрома карлика россияне будут почивать на лаврах, то это оказалось заблуждением. Никакой недооценки соперника, максимальные скорости, концентрация на воротах соперника. Ошибка Пардо на выходе, но после удара Фернандеса киприоты вынесли мяч из пустых ворот. Классное подключение в атаку Кудряшова, защитник успевает сделать навес мимо выбежавшего ему наперерез голкипера, но Ионов умудряется пробить головой выше. Черчесов, не понимая, как так можно, от бессилия схватился за голову. Миранчук плохо обрабатывает мяч, но тот все равно доходит до Дзюбы, — зенитовец обыгрывает вратаря, отбрасывает мяч Фернандесу, но тот бьет мимо ворот.

Такое бывает редко, но весь отчет о матче мог бы содержать исключительно описание опаснейших моментов. У киприотов кружилась голова, за весь первый тайм они перешли середину поля раз пять от силы. Когда заходила речь о возможных проблемах России, то речь, конечно, шла не о том, что Гилерме будет отбиваться в поте лица. Нет. Все упиралось в неспособность взломать оборону соперника».

Ран Бен-Шимон Главный тренер сборной Кипра Эту игру можно разделить на два тайма. В первом нам не повезло, но во втором мы поменяли тактику, сделали несколько замен, играли более аккуратно. Мы играли с очень качественной командой, поверьте, я очень хорошо рассмотрел вашу сборную со своего места на стадионе. Должен сказать, что я горжусь своей командой. То, что мы приехали в этот город и сыграли на этом великолепном стадионе — это для нас честь. Я хотел бы приблизить качественный уровень своей команды к уровню сборной России

Вторая молодость Кудряшова

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, говоря о единственном забитом мяче отмечает не только автора гола Алексея Ионова, но и отдавшего передачу защитника.

«У ворот Кипра постоянно возникали моменты. Многие наши атаки соперники срывали только ценой нарушений. Но забить не получалось. На 18-й и 25-й минутах во время роскошных атак сборной России судьи увидели офсайд, на 35-й Мариу Фернандес промахнулся по пустым воротам. Были и другие подходы.

И все-таки на 38-й нашим удалось добиться своего. Зобнин "черпачком" забросил на Кудряшова, тот от лицевой отдал пас Ионову, и Алексей не промахнулся. Стадион зашелся в восторженном реве, а мы в очередной раз отмечаем удивительно бодрую форму Кудряшова, который в свои 32 года словно переживает вторую молодость. Неужели переезд в Турцию так повлиял?

К слову о стадионе. Арену, как и ожидалось, люди заполнили до отказа. Атмосфера, поверьте, ничем не отличалась от той, что была во время чемпионата мира, например, на матче Аргентина — Хорватия, или Англия — Панама. Зрители вели себя максимально активно, не замолкали, пели и кричали.

Все футбольные трансферы

Да и перед игрой у стадиона было весело. Даже без пива. Отсутствие пенного заменили пенной вечеринкой. Откуда-то прикатили пушку, которая стреляла густой пеной в установленный на площади бассейн. Его быстро наполнили до краев и предложили всем желающим искупаться. Народ поначалу робел — в пену прыгали только дети, но уже через пару минут там бултыхались все подряд. На сектор многие заходили мокрые с ног до головы. Учитывая погоду (даже в 21:45, когда начался матч, было жарко), высохнуть было несложно».

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» и сборной России Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали многие моменты. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65 минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелая игра, но у нас заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить. Сейчас хочется перевести дух, последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит. Главное — три очка, идем дальше. Поддержка трибун и атмосфера была потрясающей. Это наше детище после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в такой поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов. Футбол прекрасен тем, что невозможно все забить, и мы держали народ в напряжении.

Фактор Дзюбы

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит нападающего сборной России, продевшего большой объем работы.

«Если Кипр выбирался к чужим воротам крайне редко, то сборная России "висела" на чужой штрафной фактически все 90 минут. Встречу подопечные Черчесова завершили с 21 ударом по воротам. Почти вся атакующая игра россиян строилась через Артёма Дзюбу. Наверное, критика в адрес Черчесова в связи с отсутствием Чалова в данном случае неоправданна. Артём выигрывал большинство единоборств и постоянно держал в напряжении защитников Кипра. Гости периодически совершенно забывали о Головине и Ионове, бросаясь вдвоём, а то и втроём на капитана российской сборной.

Дзюба в очередной раз проявил великолепные лидерские качества. В подыгрыше форвард "Зенита" был даже полезнее, чем в завершении. Но и свой мяч он мог забить, но во втором тайме с убойной позиции лишь ткнул мяч в голкипера сборной Кипра.

Если Дзюба был типичным таргетменом, то Головину досталась роль по разгону атак. Именно через полузащитника "Монако" в центре поля строилась вся игра, да и сам Головин показал, что находится в полном порядке. Александр не только здорово сыграл в подыгрыше, но и несколько раз опасно бил по воротам. Также в актив стоит занести и момент с неназначенным пенальти: во втором тайме один из защитников гостей в собственной штрафной наступил Головину на ногу, но судья не обратил внимания на этот эпизод».

Алексей Ионов Полузащитник «Ростова» и сборной России Когда узнал, что выйду в стартовом составе, подумал только о том, что нам нужно победить в сегодняшнем матче. Главное было собраться. Понимал, что будет момент, и нужно будет его реализовать. Игра складывалась удачно для нас с первых минут, но не получалось забить долго. 2 гола из офсайда? Может быть, торопились. Все было, в принципе, здорово. Со здоровьем все в порядке, просто устал немного. Можно сказать, что в концовке уже немного экономили силы, играли не так интенсивно. У соперника начали появляться опасные моменты, счет был скользким, так что было тяжело.

45 минут тревоги

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров огорчен тем, как российская команда провела второй тайм.

«Насколько весёлым с точки зрения атаки у нашей команды получился первый тайм, настолько же скудным на интересные действия вышел второй. Виной тому стало не только сопротивление киприотской сборной, которая в какой-то момент осмелела и стала настойчиво лезть вперёд. Ещё в дело вмешалась нехватка уверенности и куража (они обязательно появились бы, реализуй до перерыва больше одного момента), а ближе к концу внезапно проявилась и физическая усталость.

Во вторые 45 минут у соперников было зафиксировано равенство по количеству ударов (6:6, тогда как в первом тайме было 16:3), а процент владения мячом у нашей сборной рухнул с 70 до 53 процентов. В какой-то момент стало страшно даже за итоговый результат, но, к счастью, всё закончилось хорошо и даже без паники.

Победа и суммарные шесть очков в микроцикле — это главный итог матча. А если кто-то желает повозмущаться по поводу скромного количества забитых мячей, то напомним, что Бельгия и Шотландия забили Кипру ненамного больше — всего по два. Это вам и близко не Сан-Марино».

Александр Головин Полузащитник «Монако» и сборной России Мне кажется, что в плане игры было видно, что мы были сильнее и выглядели командой намного лучше. Я думаю, дело тут просто в реализации — не забили. А чисто на поле мы были сильнее, как я вижу. Понятно, что Черчесов доволен тем, что у нас три очка. Но недоволен тем, что не забили. Было очень много моментов, должны были еще в первом тайме закончить игру. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше. Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу на шутки голом, но главное — это три очка.

Почему Ионов, а не Чалов?

У автора Soccer.ru Александра Чистякова есть вопросы к Станиславу Черчесову по выбору состава.

«Худших в матче против Кипра не было: сборная России сыграла целостно и бодро, я не насчитал ни одного футболиста, который бы выпал из игры или был полностью бесполезен. Возможно, не удалось себя проявить в полной мере Антону Миранчуку, вот он и ушел первым на замену, уступив место на поле брату. Нападающих следует пожурить за отвратительную реализацию, ведь Дзюба и Ионов запарывали моменты, словно соревнуясь.

И повторюсь, несмотря на забитый гол, включение Алексея в стартовый состав не выглядит удачным решением. Конечно, он старательный и может включить скорость, однако функционал 30-летнего форварда ограничен и давно изучен, новым трюкам его не научить, а старые уловки работают примерно как револьвер с одним патроном в барабане. Такая себе футбольная вариация на тему "русской рулетки". Хотя вы скажете: Ионов ведь забил, значит, тренер угадал. Возможно.

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Но у России, например, есть талантливый форвард Чалов, который мог бы составить компанию Дзюбе в нападении. Играет же Артем в "Зените" с Сердаром Азмуном в связке и отлично себя чувствует, матчи против Сан-Марино и Кипра были отличным шансом, чтобы наладить взаимодействие между Дзюбой и Чаловым или, в худшем случае, убедиться, что они несовместимы на поле. Вот только молодой форвард и лучший бомбардир РПЛ остался без игровой практики, в то время как его 30-летний коллега, переставший проходить в железную основу "Ростова", провел на поле полный матч против Кипра и сыграл 30 минут против Сан-Марино». 0