В тени двух гениев. Кто выиграл бы «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду?

Начиная с 2008 года Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в европейском футболе и превратили борьбу за «Золотой мяч» в забег двух лошадей.

Возможно, вы не поверите, но, кроме этих двух, есть еще очень много талантливых футболистов, которые наверняка выиграли бы «Золотой мяч», если бы им не пришлось сражаться за него с Месси и Роналду.

Лука Модрич прервал доминирование аргентинца и португальца в прошлом году, а Вирджила ван Дейка называют кандидатом на награду в этом году.

Squawka.com представляет список выдающихся игроков, которые не получили «Золотой мяч» из-за двух непревзойденных и величайших футболистов в истории.

2008. Фернандо Торрес (нападающий, Испания)

Клуб: «Ливерпуль»

Голы: 33

Фернандо Торрес globallookpress.com

Возможно, вам сложно в это поверить (из-за истории с «Челси», где Фернандо Торрес забыл, как играть в футбол), но в сезоне 2007-2008 испанский форвард был просто великолепен.

Испанец всерьез заявил о себе, как о претенденте на «Золотой мяч» после невероятного сезона в составе «Ливерпуля» и сборной Испании. Он забил гол, который принес Испании победу в финале чемпионата Европы над Германией, а на клубном уровне отличился 33 раза в 46 матчах.

К сожалению, в том году Торрес отстал и от Роналду (который довольно легко выиграл награду) и от Месси. Но это было настоящее удовольствие — наблюдать за его игрой в том сезоне.

2009. Хави (полузащитник, Испания)

Клуб: «Барселона»

Голы: 10

В том году, когда «Барселона» Пепа Гвардиолы выиграла «требл», Месси получил свой первый «Золотой мяч», опередив Роналду на разгромные 240 очков.

Хави тогда стал третьим. В том сезоне полузащитник забил 10 голов и помог аргентинскому нападающему забить большую часть его 38 мячей во всех турнирах.

Величественная игра плеймейкера ознаменовала начало европейского господства «Барселоны», а также познакомила мир с «тики-такой».

2010. Андрес Иньеста (полузащитник, Испания)

Клуб: «Барселона»

Голы: 9

Андрес Иньеста globallookpress.com

В 2010 году Хави вновь попытался свергнуть Месси и Роналду после очередного великолепного сезона «Барселоны». Но был еще и Андрес Иньеста, который опередил своего партнера по полузащите и оказался на втором месте по итогам голосования.

Иньеста сыграл огромную роль в победе сборной Испании на чемпионате мира-2010 и забил победный гол в ворота сборной Нидерландов на 116-й минуте финала.

На клубном уровне Иньеста забил 9 голов за сезон и своей игрой плечом к плечу с Хави и Серхио Бускетсом помог «Барселоне» выиграть еще один чемпионский титул.

2011. Хави (полузащитник, Испания)

Клуб: «Барселона»

Голы: 14

Хави globallookpress.com

В сезоне 2010-2011 «Барселона» выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, а Месси снова взял «Золотой мяч», опередив Роналду.

Хави занял третье место в третий раз за три года после того, как забил 14 голов в 51 матче за «Барселону». Испанский плеймейкер также добавил к этому 8 ассистов.

Если бы Роналду не забил 55 голов в 60 играх, то Хави наверняка оказался бы вторым сразу за своим одноклубником. Хотите знать, сколько в том сезоне забил Месси? Всего лишь 73 гола...

2012. Андрес Иньеста (полузащитник, Испания)

Клуб: «Барселона»

Голы: 6

Иньеста занял третье место после Месси и Роналду, а аргентинский волшебник выиграл свой четвертый подряд «Золотой мяч».

Испанский маэстро помог «Барселоне» выиграть еще один чемпионский титул, забив 8 голов и отдав потрясающие 17 передач — в основном на Месси, который превзошел рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год (85), забив невероятный 91. Роналду тоже неплохо справился — 55 голов во всех турнирах.

2013. Франк Рибери (вингер, Франция)

Клуб: «Бавария»

Голы: 16

Франк Рибери globallookpress.com

В 2013 году Франк Рибери узнал, что даже «требл» с «Баварией» не поможет вам победить Роналду и Месси. В том году португалец прервал серию Месси, и на этот раз на втором месте оказались не Хави или Иньеста.

После прекрасного сезона с «Баварией» Рибери стал очередной жертвой дуэта гениев. Французский вингер забил 16 голов в 39 матчах, а «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Роналду выиграл награду, забив 66 голов в 56 матчах за клуб и сборную.

2014. Мануэль Нойер (вратарь, Германия)

Клуб: «Бавария»

Мануэль Нойер globallookpress.com

Мануэль Нойер стал следующим, кто финишировал третьим после Месси и Роналду. Награду завоевал капитан сборной Португалии, хотя многие считали, что «Золотой мяч» должен достаться голкиперу сборной Германии, который выиграл со своей сборной чемпионат мира.

Советский вратарь Лев Яшин выиграл «Золотой мяч» в 1963 году и с тех пор награда больше ни разу не доставалась вратарю.

2015. Неймар (нападающий, Бразилия)

Клуб: «Барселона»

Голы: 39

Неймар никогда бы не подумал, что, забив 39 голов во всех турнирах и выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании, все равно останется аутсайдером в борьбе за «Золотой мяч». К сожалению для него, Месси и Роналду не спешили сбавлять обороты.

Бразилец впервые потерпел поражение в борьбе за «ЗМ» после того, как Месси забил 58 голов в 57 играх (и выиграл те же трофеи, что и Неймар), а Роналду — 61 гол в 54 матчах за «Реал». Можно утверждать, что именно с этого момента начался отъезд Неймара из «Барселоны». Как он мог свергнуть этих двоих, когда ему приходилось играть с одним из них? «Золотой мяч», к слову, взял Месси.

2016. Антуан Гризманн (нападающий, Франция)

Клуб: «Атлетико»

Голы: 19

Антуан Гризманн globallookpress.com

Суперзвезда «Атлетико» завершил 2016 год без трофеев, однако его влияние на игру и клуба, и сборной было очень велико. В том году Гризманн остановился в шаге от побед в Лиге чемпионов и чемпионате Европы.

Гризманн вывел «Атлетико» в финал ЛЧ, но в самом финале против «Реала» не забил пенальти. А сборная Франции была фаворитом в матче с Португалией, но Гризманн провел слабый матч, а аутсайдер финала необъяснимо одержал победу во Франции.

Учитывая, что Гризманн проиграл оба трофея командам Роналду, «Золотой мяч» достался именно португальцу. Он опередил Гризманна и Месси, а лучший по статистике в том сезоне Луис Суарес даже не вошел в тройку.

2017. Неймар (нападающий, Бразилия)

Клуб: «Барселона» / ПСЖ

Голы: 20

Неймар globallookpress.com

В 2017 году Неймару удалось добиться еще большего прогресса. Несмотря на то, что количество его голов снизилось, его общее влияние на матчи росло почти в геометрической прогрессии. В составе «Барселоны» Неймар стал действовать по всему флангу, как атакуя, так и обороняясь. И он был главным творцом невероятной победы над ПСЖ со счетом 6:1 в ЛЧ.

Затем летом он побил трансферный рекорд и шокировал мир, покинув «Барселону» ради ПСЖ. В Париже Неймар сразу же обосновался на поле. После некоторых проблем с Эдинсоном Кавани, когда оба боролись за статус альфа-самца, бразилец начал с легкостью доминировать в Лиге 1. Но не в Лиге чемпионов.

Если бы Криштиану Роналду не стал божить на решающих стадиях ЛЧ 2016-2017 (он в итоге выиграл «ЗМ»), а Месси и вовсе не существовал, то Неймар выиграл бы свой первый «Золотой мяч» два года назад. 0