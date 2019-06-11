В тени двух гениев. Кто выиграл бы «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду?

Возможно, вы не поверите, но, кроме этих двух, есть еще очень много талантливых футболистов, которые наверняка выиграли бы «Золотой мяч», если бы им не пришлось сражаться за него с Месси и Роналду.
Лука Модрич прервал доминирование аргентинца и португальца в прошлом году, а Вирджила ван Дейка называют кандидатом на награду в этом году.
Squawka.com представляет список выдающихся игроков, которые не получили «Золотой мяч» из-за двух непревзойденных и величайших футболистов в истории.
2008. Фернандо Торрес (нападающий, Испания)
Клуб: «Ливерпуль»
Голы: 33
Возможно, вам сложно в это поверить (из-за истории с «Челси», где Фернандо Торрес забыл, как играть в футбол), но в сезоне 2007-2008 испанский форвард был просто великолепен.
Испанец всерьез заявил о себе, как о претенденте на «Золотой мяч» после невероятного сезона в составе «Ливерпуля» и сборной Испании. Он забил гол, который принес Испании победу в финале чемпионата Европы над Германией, а на клубном уровне отличился 33 раза в 46 матчах.
К сожалению, в том году Торрес отстал и от Роналду (который довольно легко выиграл награду) и от Месси. Но это было настоящее удовольствие — наблюдать за его игрой в том сезоне.
2009. Хави (полузащитник, Испания)
Клуб: «Барселона»
Голы: 10
В том году, когда «Барселона» Пепа Гвардиолы выиграла «требл», Месси получил свой первый «Золотой мяч», опередив Роналду на разгромные 240 очков.
Хави тогда стал третьим. В том сезоне полузащитник забил 10 голов и помог аргентинскому нападающему забить большую часть его 38 мячей во всех турнирах.
Величественная игра плеймейкера ознаменовала начало европейского господства «Барселоны», а также познакомила мир с «тики-такой».
2010. Андрес Иньеста (полузащитник, Испания)
Клуб: «Барселона»
Голы: 9
В 2010 году Хави вновь попытался свергнуть Месси и Роналду после очередного великолепного сезона «Барселоны». Но был еще и Андрес Иньеста, который опередил своего партнера по полузащите и оказался на втором месте по итогам голосования.
Иньеста сыграл огромную роль в победе сборной Испании на чемпионате мира-2010 и забил победный гол в ворота сборной Нидерландов на 116-й минуте финала.
На клубном уровне Иньеста забил 9 голов за сезон и своей игрой плечом к плечу с Хави и Серхио Бускетсом помог «Барселоне» выиграть еще один чемпионский титул.
2011. Хави (полузащитник, Испания)
Клуб: «Барселона»
Голы: 14
В сезоне 2010-2011 «Барселона» выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, а Месси снова взял «Золотой мяч», опередив Роналду.
Хави занял третье место в третий раз за три года после того, как забил 14 голов в 51 матче за «Барселону». Испанский плеймейкер также добавил к этому 8 ассистов.
Если бы Роналду не забил 55 голов в 60 играх, то Хави наверняка оказался бы вторым сразу за своим одноклубником. Хотите знать, сколько в том сезоне забил Месси? Всего лишь 73 гола...
2012. Андрес Иньеста (полузащитник, Испания)
Клуб: «Барселона»
Голы: 6
Иньеста занял третье место после Месси и Роналду, а аргентинский волшебник выиграл свой четвертый подряд «Золотой мяч».
Испанский маэстро помог «Барселоне» выиграть еще один чемпионский титул, забив 8 голов и отдав потрясающие 17 передач — в основном на Месси, который превзошел рекорд Герда Мюллера по количеству голов за календарный год (85), забив невероятный 91. Роналду тоже неплохо справился — 55 голов во всех турнирах.
2013. Франк Рибери (вингер, Франция)
Клуб: «Бавария»
Голы: 16
В 2013 году Франк Рибери узнал, что даже «требл» с «Баварией» не поможет вам победить Роналду и Месси. В том году португалец прервал серию Месси, и на этот раз на втором месте оказались не Хави или Иньеста.
После прекрасного сезона с «Баварией» Рибери стал очередной жертвой дуэта гениев. Французский вингер забил 16 голов в 39 матчах, а «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Роналду выиграл награду, забив 66 голов в 56 матчах за клуб и сборную.
2014. Мануэль Нойер (вратарь, Германия)
Клуб: «Бавария»
Мануэль Нойер стал следующим, кто финишировал третьим после Месси и Роналду. Награду завоевал капитан сборной Португалии, хотя многие считали, что «Золотой мяч» должен достаться голкиперу сборной Германии, который выиграл со своей сборной чемпионат мира.
Советский вратарь Лев Яшин выиграл «Золотой мяч» в 1963 году и с тех пор награда больше ни разу не доставалась вратарю.
2015. Неймар (нападающий, Бразилия)
Клуб: «Барселона»
Голы: 39
Неймар никогда бы не подумал, что, забив 39 голов во всех турнирах и выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании, все равно останется аутсайдером в борьбе за «Золотой мяч». К сожалению для него, Месси и Роналду не спешили сбавлять обороты.
Бразилец впервые потерпел поражение в борьбе за «ЗМ» после того, как Месси забил 58 голов в 57 играх (и выиграл те же трофеи, что и Неймар), а Роналду — 61 гол в 54 матчах за «Реал». Можно утверждать, что именно с этого момента начался отъезд Неймара из «Барселоны». Как он мог свергнуть этих двоих, когда ему приходилось играть с одним из них? «Золотой мяч», к слову, взял Месси.
2016. Антуан Гризманн (нападающий, Франция)
Клуб: «Атлетико»
Голы: 19
Суперзвезда «Атлетико» завершил 2016 год без трофеев, однако его влияние на игру и клуба, и сборной было очень велико. В том году Гризманн остановился в шаге от побед в Лиге чемпионов и чемпионате Европы.
Гризманн вывел «Атлетико» в финал ЛЧ, но в самом финале против «Реала» не забил пенальти. А сборная Франции была фаворитом в матче с Португалией, но Гризманн провел слабый матч, а аутсайдер финала необъяснимо одержал победу во Франции.
Учитывая, что Гризманн проиграл оба трофея командам Роналду, «Золотой мяч» достался именно португальцу. Он опередил Гризманна и Месси, а лучший по статистике в том сезоне Луис Суарес даже не вошел в тройку.
2017. Неймар (нападающий, Бразилия)
Клуб: «Барселона» / ПСЖ
Голы: 20
В 2017 году Неймару удалось добиться еще большего прогресса. Несмотря на то, что количество его голов снизилось, его общее влияние на матчи росло почти в геометрической прогрессии. В составе «Барселоны» Неймар стал действовать по всему флангу, как атакуя, так и обороняясь. И он был главным творцом невероятной победы над ПСЖ со счетом 6:1 в ЛЧ.
Затем летом он побил трансферный рекорд и шокировал мир, покинув «Барселону» ради ПСЖ. В Париже Неймар сразу же обосновался на поле. После некоторых проблем с Эдинсоном Кавани, когда оба боролись за статус альфа-самца, бразилец начал с легкостью доминировать в Лиге 1. Но не в Лиге чемпионов.
Если бы Криштиану Роналду не стал божить на решающих стадиях ЛЧ 2016-2017 (он в итоге выиграл «ЗМ»), а Месси и вовсе не существовал, то Неймар выиграл бы свой первый «Золотой мяч» два года назад. 0