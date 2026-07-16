прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.73

15 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс». Начало встречи — в 05:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.

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«Сиэтл Саундерс»

Перед матчем: «Сиэтл» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 24 балла за 13 туров при положительной разнице мячей 17:11.

Последние матчи: В последней встрече перед паузой на ЧМ-2026 «Сиэтл» потерпел минимальное поражение от ФК «Лос-Анджелес».

До того команда проиграла «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) и обыграла «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:2).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сиэтл» не лучшим образом провел майский отрезок перед паузой на ЧМ-2026, набрав всего пять очков за пять встреч.

Команда пока относительно уверенно держится в зоне плей-офф, но большая часть сезона впереди и только последующие игры могут говорить о шансах команды удержаться в заветной девятке сильнейших команд Запада, хотя в обороне коллектив из штата Вашингтон показывает хорошие цифры.

«Портленд Тимберс»

Перед матчем: «Портленд» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 14 очков за 14 встреч при отрицательной разнице мячей 22:28

Последние матчи: В последней встрече перед паузой на ЧМ-2026 «Портленд» потерпел поражение от «Сан-Хосе Эртквейкс» со счетом 0:2.

До того команда проиграла «Интер Майами» (0:2) и разошлась миром с «Монреалем» (2:2).

Состояние команды: «Дровосеки» не лучшим образом начали сезон, отставая от зоны-плей-офф на шесть очков перед паузой на ЧМ-2026.

Команда хоть и играет результативно, но имеет серьезные проблемы с защитой. Именно игра в обороне пока является «ахиллесовой пятой» для коллектива из штата Орегон, которая может стоить им места в заветной девятке.

На что ставят в матче Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс Букмекерские коэффициенты на матч Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сиэтл» выиграл один матч из пяти последних

«Портленд» не побеждал в трех играх кряду

«Сиэтл» не проигрывал «Портленду» в трех последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Сиэтл» явным фаворитом с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.80, а победа «Портленда» — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно противоположными коэффициентами — 1.40 и 2.73.

Прогноз: Матчи между командами выдаются в последние годы крайне напряженными и вряд ли стоит ожидать на этот раз голевой феерии.

2.73 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» позволит вывести на карту выигрыш 1730₽, общая выплата — 2730₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.73.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Сиэтл» в этом матче одержит сухую победу над принципиальными соперниками

3.00 Сухая победа «Сиэтла» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Сухая победа «Сиэтла» за 3.00