15 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс». Начало встречи — в 05:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.
«Сиэтл Саундерс»
Перед матчем: «Сиэтл» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 24 балла за 13 туров при положительной разнице мячей 17:11.
Последние матчи: В последней встрече перед паузой на ЧМ-2026 «Сиэтл» потерпел минимальное поражение от ФК «Лос-Анджелес».
До того команда проиграла «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) и обыграла «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:2).
Состояние команды: «Сиэтл» не лучшим образом провел майский отрезок перед паузой на ЧМ-2026, набрав всего пять очков за пять встреч.
Команда пока относительно уверенно держится в зоне плей-офф, но большая часть сезона впереди и только последующие игры могут говорить о шансах команды удержаться в заветной девятке сильнейших команд Запада, хотя в обороне коллектив из штата Вашингтон показывает хорошие цифры.
«Портленд Тимберс»
Перед матчем: «Портленд» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 14 очков за 14 встреч при отрицательной разнице мячей 22:28
Последние матчи: В последней встрече перед паузой на ЧМ-2026 «Портленд» потерпел поражение от «Сан-Хосе Эртквейкс» со счетом 0:2.
До того команда проиграла «Интер Майами» (0:2) и разошлась миром с «Монреалем» (2:2).
Состояние команды: «Дровосеки» не лучшим образом начали сезон, отставая от зоны-плей-офф на шесть очков перед паузой на ЧМ-2026.
Команда хоть и играет результативно, но имеет серьезные проблемы с защитой. Именно игра в обороне пока является «ахиллесовой пятой» для коллектива из штата Орегон, которая может стоить им места в заветной девятке.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» выиграл один матч из пяти последних
- «Портленд» не побеждал в трех играх кряду
- «Сиэтл» не проигрывал «Портленду» в трех последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Сиэтл» явным фаворитом с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.80, а победа «Портленда» — в 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно противоположными коэффициентами — 1.40 и 2.73.
Прогноз: Матчи между командами выдаются в последние годы крайне напряженными и вряд ли стоит ожидать на этот раз голевой феерии.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.73.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Сиэтл» в этом матче одержит сухую победу над принципиальными соперниками
Ставка: Сухая победа «Сиэтла» за 3.00