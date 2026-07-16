Забить сумеет лишь один из оппонентов?

прогноз на матч 15-го тура МЛС, ставка за 2.38

17 июля в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Городские» метят в середняки. Команда ныне находится лишь на 12-м месте в Западной конференции.

При этом «Сент-Луис Сити» на 4 очка отстает от топ-9. Плюс «городские» пропустили 20 мячей в 14 поединках текущего чемпионата США.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма успешно. «Городские» переиграли «Остин» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Несколько раньше команда в серии пенальти в Кубке прошла «Хьюстон Динамо». А вот битва с «ДС Юнайтед» завершилась вничью (1:1).

При этом «Сент-Луис Сити» не проигрывает еще с начала мая. К тому же в пяти своих последних поединках команда победила трижды при двух ничьих.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Сент-Луис Сити» в кадровом плане несколько обновился. Тем не менее, забила команда всего 16 мячей в 14 матчах МЛС.

При этом «Сент-Луис Сити» традиционно сложно противостоит «Спортингу» Канзас-Сити. В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. «Городские» же после паузы твердо намерены запрыгнуть в зону плей-офф.

«Спортинг» Канзас-Сити

Турнирное положение: «Волшебники» откровенно проваливают нынешний сезон. «Спортинг» Канзас-Сити окопался на самом дне турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити забил 14 мячей в 14 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота канзанцы пропустили уже 36 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Канзанцы уступили «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2).

До того команда переиграла «Остин» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1).

Ныне «Спортинг» Канзас-Сити находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда победила лишь трижды в 14 матчах чемпионата, потерпев уже 9 поражений.

Состояние команды: «Волшебники» способны оттолкнуться от дна таблицы. Отставание от 13-го места составляет всего 3 очка.

Вполне продуктивный сезон выдает Деян Йовелич. Сербский форвард канзанцев отличился уже шестью забитыми мячами в текущем чемпионате.

Для команды крайне важно удачно рестартовать. «Волшебники» уже два года не проигрывают «горожанам», в двух последних очных встреч неизменно забивая по 2 мяча в ворота соперника.

На что ставят в матче Сент-Луис Сити — Спортинг Канзас-Сити Букмекерские коэффициенты на матч Сент-Луис Сити — Спортинг Канзас-Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сент-Луис Сити» дают 1.45, а на «Спортинг» Канзас-Сити — 5.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.40, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.88.

Прогноз: Обе команды не столь результативно атакуют, и уж кому-то из оппонентов точно не удастся отличиться в этой встрече.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Сент-Луис Сити» — «Спортинг» Канзас-Сити принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.75 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Сент-Луис Сити» — «Спортинг» Канзас-Сити принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет