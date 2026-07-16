17 июля в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: «Городские» метят в середняки. Команда ныне находится лишь на 12-м месте в Западной конференции.
При этом «Сент-Луис Сити» на 4 очка отстает от топ-9. Плюс «городские» пропустили 20 мячей в 14 поединках текущего чемпионата США.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма успешно. «Городские» переиграли «Остин» (3:0).
Несколько раньше команда в серии пенальти в Кубке прошла «Хьюстон Динамо». А вот битва с «ДС Юнайтед» завершилась вничью (1:1).
При этом «Сент-Луис Сити» не проигрывает еще с начала мая. К тому же в пяти своих последних поединках команда победила трижды при двух ничьих.
Состояние команды: «Сент-Луис Сити» в кадровом плане несколько обновился. Тем не менее, забила команда всего 16 мячей в 14 матчах МЛС.
При этом «Сент-Луис Сити» традиционно сложно противостоит «Спортингу» Канзас-Сити. В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. «Городские» же после паузы твердо намерены запрыгнуть в зону плей-офф.
«Спортинг» Канзас-Сити
Турнирное положение: «Волшебники» откровенно проваливают нынешний сезон. «Спортинг» Канзас-Сити окопался на самом дне турнирной таблицы Западной конференции.
При этом «Спортинг» Канзас-Сити забил 14 мячей в 14 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота канзанцы пропустили уже 36 раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Канзанцы уступили «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2).
До того команда переиграла «Остин» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1).
Ныне «Спортинг» Канзас-Сити находится далеко не в самых оптимальных кондициях. Команда победила лишь трижды в 14 матчах чемпионата, потерпев уже 9 поражений.
Состояние команды: «Волшебники» способны оттолкнуться от дна таблицы. Отставание от 13-го места составляет всего 3 очка.
Вполне продуктивный сезон выдает Деян Йовелич. Сербский форвард канзанцев отличился уже шестью забитыми мячами в текущем чемпионате.
Для команды крайне важно удачно рестартовать. «Волшебники» уже два года не проигрывают «горожанам», в двух последних очных встреч неизменно забивая по 2 мяча в ворота соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сент-Луис Сити» дают 1.45, а на «Спортинг» Канзас-Сити — 5.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.40, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.88.
Прогноз: Обе команды не столь результативно атакуют, и уж кому-то из оппонентов точно не удастся отличиться в этой встрече.
Ставка: Обе не забьют за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды испытывают сложности в плане реализации
- «Спортинг» Канзас-Сити в среднем пропускает чаще двух мячей за матч
- «Городские» не проигрывают в пяти матчах кряду
- «Волшебники» победили всего в трех из четырнадцати матчах чемпионата
- «Сент-Луис Сити» уже почти 2 года не обыгрывает канзанцев