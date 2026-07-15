Отправит ли «Ботафого» домой «Сантос» ни с чем?

прогноз на матч Серии А Бразилии, ставка за 1.86

17 июля в 19-м туре бразильской Серии А сыграют «Ботафого» и «Сантос». Начало встречи — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» после 17-ти туров бразильской Серии А имеет 22 балла в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в два очка от зоны выхода в Южноамериканский кубок (6-11-я строчки), а также на семь пунктов от зоны Кубка Либертадорес (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Байи» (1:2).

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Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в заключительном туре группового раунда Южноамериканского кубка обыграл на выезде «Каракас» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Аллан, Бастос, Жуниор Сантос, Кайо и Натан Фернандеш, дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ботафого» выиграл лишь трижды при двух поражениях и двух ничьих.

Хоть на первый взгляд это и не обещает хозяевам высоких шансов на победу, их вероятность взять три очка остается довольно высокой. Сказывается сопоставимый уровень соперника, а также преимущество домашнего поля.

Данилу и Артур Кабрал — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» после 18-ти поединков чемпионата Бразилии имеет 21 очко в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом лишь в один пункт от зоны понижения в классе (17-20-е места), а также с отставанием только в один балл от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, коллектив дома одержал разгромную победу над «Униао Сан-Жуаном» — 3:0.

Перед этим в рамках 16-го тура национального первенства клуб также был хорош, на своём поле крупно обыграв «Виторию» со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Тасиану и Винисиус Лира, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальными, «Сантос» выиграл.

С такими выступлениями гости вроде бы могут рассчитывать на три очка, но достичь этого будет нелегко, если учесть примерно тот же класс соперника, за которого будут родные трибуны.

Габриэл — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ботафого» забивали больше двух голов

в пяти из восьми последних матчей «Сантоса» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Сантос» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Ботафого». Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.66, выигрыш «Сантоса» — также в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.86 и 1.95.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

При этом в шести последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.86 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Ботафого» — «Сантос» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито три или больше мячей, ведь так было в шести последних матчах «Сантоса».

2.05 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ботафого» — «Сантос» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 2.05