Васко да Гама Бразилия. Серия А

Выберется ли «Васку» из зоны вылета?

прогноз на матч Серии А Бразилии, ставка за 2.00

17 июля в 19-м туре бразильской Серии А сыграют «Витория» и «Васку да Гама». Начало встречи — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Витория»

Турнирное положение: «Витория» после 17-ти туров бразильской Серии А имеет 22 балла в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в два очка от зоны выхода в Южноамериканский кубок (6-11-я строчки), а также на семь пунктов от зоны Кубка Либертадорес (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в финале Кубка Северо-Востока, клуб на своем поле обыграл «Форталезу» (2:1) и завоевал трофей.

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Перед этим — в первом поединке решающего противостояния этого же турнира — коллектив также сумел одержать победу над «Форталезой» (2:1) на выезде.

Не сыграют: травмированы — Андерсон, Камутанга, Дуду, Эду, Рамуш, Матеузиньо, Натан Мендеш и Риссьели, по личным причинам — Канталапьедра, дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Витория» выиграла пять раз при одном поражении.

Очевидно, что коллектив находится в прекрасной форме, что вкупе с фактором домашнего поля сулят им неплохие перспективы взять полноценные три очка.

Рене — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

«Васку да Гама»

Турнирное положение: «Васку да Гама» после 18-ти поединков чемпионата Бразилии имеет 18 очков в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю позицию в зоне понижения в классе (17-20-е места) с отставанием только в один балл от безопасной 16-й строчки и в два балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Атлетико Минейро» — 0:1.

Перед этим в рамках заключительного тура группового раунда Южноамериканского кубка клуб уже выиграл, на своём поле не оставив шансов «Барракас Сентраль» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Жаир и Матеуш Карвалью, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Васку да Гама» проиграл четыре раза при одной победе.

Гости демонстрируют совсем противоположные хозяевам поля результаты, что уж точно не позволяет им рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле.

Тиагу Мендеш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Витория» выиграла

в трех последних матчах «Васку» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Васку» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Витория». Её победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.33, выигрыш «Васку» — также в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.76.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

2.00 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Витория» — «Васку да Гама» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, поскольку им это удавалось в пяти из шести последних матчей.

2.40 «Витория» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Витория» — «Васку да Гама» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Витория» победит за 2.40