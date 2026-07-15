В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы исландский клуб «Вестри» будет принимать «Карабах» из Азербайджана. Игра пройдет в Исафьордюре 16 июля. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.
«Вестри»
Турнирная таблица: «Вестри» завоевал путёвку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Исландии. В финале турнира команда одержала победу над «Валюром» (1:0).
Последние матчи: Исландский «Вестри» потерпел крупное поражение от «Карабаха» в первом раунде Лиги Европы (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Вестри» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв две встречи вничью и в двух поединках потерпев поражения.
«Карабах»
Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.
Последние матчи: «Скакуны» в шаге от выхода во второй раунд Лиги Европы, так как одержали крупную победу над «Вестри» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана
- «Вестри» — обладатель Кубка Исландии
- «Карабах» разгромил «Вестри» в Лиге Европы (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.11. Ничья оценивается в 6.80. На победу «Вестри» — 28.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: «Карабах» на домашней арене разгромил «Вестри», удерживать преимущество в три мяча «скакуны» вряд ли будут. Ожидаем от клуба из Азербайджана очередной крупной победы.
Ставка: Фора «Карабаха» (-3) с коэффициентом 2.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15.