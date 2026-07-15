прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.80

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы исландский клуб «Вестри» будет принимать «Карабах» из Азербайджана. Игра пройдет в Исафьордюре 16 июля. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Вестри»

Турнирная таблица: «Вестри» завоевал путёвку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Исландии. В финале турнира команда одержала победу над «Валюром» (1:0).

Последние матчи: Исландский «Вестри» потерпел крупное поражение от «Карабаха» в первом раунде Лиги Европы (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Вестри» не может выиграть на протяжении четырёх матчей, сыграв две встречи вничью и в двух поединках потерпев поражения.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.

Последние матчи: «Скакуны» в шаге от выхода во второй раунд Лиги Европы, так как одержали крупную победу над «Вестри» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана

«Вестри» — обладатель Кубка Исландии

«Карабах» разгромил «Вестри» в Лиге Европы (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.11. Ничья оценивается в 6.80. На победу «Вестри» — 28.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: «Карабах» на домашней арене разгромил «Вестри», удерживать преимущество в три мяча «скакуны» вряд ли будут. Ожидаем от клуба из Азербайджана очередной крупной победы.

2.80 Фора «Карабаха» (-3) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Вестри» — «Карабах» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Фора «Карабаха» (-3) с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Вестри» — «Карабах» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15.