прогноз на канадское противостояние в регулярном чемпионате МЛС, ставка за 1.92

17 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Монреаль» и «Торонто». Начало встречи — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» после 14-ти туров первенства США имеет 14 баллов в активе и борется за попадание в плей-офф.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф, тогда как отрыв от нынешнего соперника измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в четвертьфинале канадского Чемпионшипа, клуб на своем поле обыграл «Ванкувер» (2:1).

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Перед этим — в первом поединке этой же стадии турнира — коллектив также сумел одержать победу над «Ванкувером» (2:1) на выезде.

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Овусу.

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Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» выиграл четыре раза при двух ничьих и одном поражении.

Хозяева поля, в целом, находятся в неплохой форме, поэтому выглядят фаворитом грядущей игры, а при поддержке своих трибун добиться победы им будет еще легче.

Принс-Осей Овусу, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с девятью голами.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» после 14-ти туров первенства США также набрал 14 баллов в активе и борется за попадание в плей-офф.

Команда занимает 13-ю позицию, на четыре очка отставая от зоны плей-офф, а также по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Чикаго Файр» — 1:2.

Перед этим в предыдущей игре регулярного чемпионата МЛС франчайз также не набрал очков, когда на выезде проиграл «Шарлотт» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Стефанович и Винго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Торонто» проиграл, а в девяти последних матчах ни разу не выиграл.

Гости, очевидно, переживают кризис в игре и результатах, поэтому их надежды даже на мировой исход выглядят иллюзорными, тем более против набравшего форму соперника, да еще и на его поле.

Даниель Шаллои — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с четырьмя голами.

На что ставят в матче Монреаль — Торонто Букмекерские коэффициенты на матч Монреаль — Торонто: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Монреаля» забивали три или больше голов

в трех из четырех последних матчей «Торонто» забивали больше трех голов

в четырех последних матчах «Торонто» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Монреаль». Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 4.00, выигрыш «Торонто» — также в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.20.

Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли.

1.92 «Монреаль» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Монреаль» — «Торонто» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: «Монреаль» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь в трех из четырех последних матчей «Торонто» было именно так.

2.54 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Монреаль» — «Торонто» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.54