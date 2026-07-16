прогноз на матч МЛС, ставка за 1.81

17 июля в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 03:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» проводит отличный регулярный сезон MLS 2026 года и занимает третье место в турнирной таблице. Команда ведет прямую погоню за лидерами чемпионата.

Последние матчи: Иллинойсцы демонстрируют яркий и атакующий футбол. В последних встречах команда набрала отличный ход: они уверенно переиграли «Ди Си Юнайтед» (3:1), обыграли «Монреаль» (2:0) и в упорной борьбе дожали «Торонто» со счетом 2:1.

Статистика домашних игр также впечатляет: клуб одержал 5 побед при 3 поражениях на своем поле.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Главной ударной силой хозяев является нападающий Уго Кейперс, который наколотил уже 11 голов в текущем сезоне. Прекрасную форму набрал полузащитник Филип Синкернагель. Он записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 ассистов в последних 10 встречах. Коллектив имеет стопроцентный показатель побед в матчах, где удается забить более двух голов.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Кэпс» удерживают за собой первую строчку в общей таблице чемпионата. Канадский коллектив опережает «Чикаго», но плотность в верхней части таблицы не позволяет команде расслабляться перед выездом в Иллинойс.

Последние матчи: В крайних турах «Ванкувер» стабильно набирает очки. Команда сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1), поделила очки с «Сан-Хосе» (1:1) и одержала две важные победы подряд.

На выезде канадцы играют прагматично: три победы, одна ничья и два поражения.

Состояние команды: «Ванкувер» занимает третье место во всей лиге по общей результативности (34 забитых гола). Атаку команды ведет за собой звездный ветеран Томас Мюллер, на счету которого четыре гола и два ассиста.

Форвард Брайан Уайт также находится в тонусе и отличился пять раз в прошлых турах. Канадцы создают много голевых шансов (8.2 за игру) и обладают самой надежной обороной среди лидеров, пропуская меньше гола за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ванкувер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.39.

Прогноз: Обе команды в среднем на старте чемпионата забивают по два мяча, поэтому логично будет сыграть на тотале больше.

1.81 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс» принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 1.81.

Прогноз: Рискнем и сыграем на победе гостей в этом матче.

2.27 Победа «Ванкувера» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс» позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа «Ванкувера» в этом матче за 2.27.