Казахи не пропустят от «Динамо» в ответной игре?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Астана» из Казахстана будет принимать албанский клуб «Динамо» Тирана. Игра пройдет в Астане 16 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Астана»

Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 3-е место, набрав 29 очков.

Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Астана» обыграла «Актобе» (3:2). В Лиге конференций казахи с минимальным перевесом переиграли «Динамо» из Тираны (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Астана» демонстрирует беспроигрышную серию, которая насчитывает четыре матча: три победы и одна ничья.

«Динамо»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 4-м месте, набрав 49 очков.

Последние матчи: В первой игре первого квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Тирана проиграло «Астане» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Тирана одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Тирана заняло 4-е место в чемпионате Албании

«Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана

«Астана» одержала победу над клубом «Динамо» Тирана в Лиге конференций (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Астаны» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Динамо» — 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.

Прогноз: Обе команды крайне редко забивают, в среднем по голу за мяч. Не исключаем, что «Динамо» и «Астана» сыграют по низам.

1.95 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Астана» — «Динамо» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.95.

Прогноз: «Астана» мало пропускает, не больше одного мяча, можно рискнуть в пользу того, что казахи как минимум не проиграют в предстоящей встрече.

1.80 Фора «Астаны» (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Астана» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Астаны» (-1) с коэффициентом 1.80.