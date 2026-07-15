В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Астана» из Казахстана будет принимать албанский клуб «Динамо» Тирана. Игра пройдет в Астане 16 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Астана»
Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 3-е место, набрав 29 очков.
Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Астана» обыграла «Актобе» (3:2). В Лиге конференций казахи с минимальным перевесом переиграли «Динамо» из Тираны (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Астана» демонстрирует беспроигрышную серию, которая насчитывает четыре матча: три победы и одна ничья.
«Динамо»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 4-м месте, набрав 49 очков.
Последние матчи: В первой игре первого квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Тирана проиграло «Астане» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Тирана одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Тирана заняло 4-е место в чемпионате Албании
- «Астана» — серебряный призер чемпионата Казахстана
- «Астана» одержала победу над клубом «Динамо» Тирана в Лиге конференций (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Астаны» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Динамо» — 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.
Прогноз: Обе команды крайне редко забивают, в среднем по голу за мяч. Не исключаем, что «Динамо» и «Астана» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.95.
Прогноз: «Астана» мало пропускает, не больше одного мяча, можно рискнуть в пользу того, что казахи как минимум не проиграют в предстоящей встрече.
Ставка: Фора «Астаны» (-1) с коэффициентом 1.80.