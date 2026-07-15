Кого ожидает утопление на Гибралтаре?

прогноз на матч за попадание в четвертьфинал отбора Лиги конференций, ставка за 2.05

16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Сент-Джозефс» и «Богемианс». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сент-Джозефс»

Турнирное положение: «Сент-Джозефс» пробился в квалификацию Лиги конференций со второй строчки чемпионата Гибралтара прошлой кампании.

Команда на девять очков отстала от ставшего чемпионом «Линкольна Ред Импс», а также на девять баллов опередила третью в таблице «Европу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл 0:2 нынешнему сопернику.

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До того коллектив в рамках заключительного, 27-го тура национального чемпионата разошелся мировой с «Лайонс Гибралтар» (3:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Сент-Джозефс» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такие выступления сулят хозяев невысокие шансы на итоговый успех, пусть даже и в домашних стенах, тем более что соперник их попросту сильнее.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

«Богемианс»

Турнирное положение: «Богемианс» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал четвертым в чемпионате Ирландии прошлого года.

Команда в текущем сезоне национального первенства занимает вторую строчку после 25-ти поединков с отставанием в семь очков от лидирующего «Шемрок Роверс».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз выиграл со счетом 2:0.

Ранее коллектив также оказался на высоте, когда в 23-м туре ирландского чемпионата в чужих стенах одержал победу над «Дрогедой» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Богемианс» не знал другого исхода, кроме побед.

Трудно поверить в шансы соперника выиграть противостояние с такой формой гостей, которые при этом имеют гандикап в два гола после первой игры.

Дуглас Джеймс-Тейлор и Коннор Парсонс — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в 10-ти из 12-ти последних матчей «Сент-Джозефса» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Богемианс» выиграл «всухую»

в трех последних матчах «Богемианса» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Богемианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.20, выигрыш «Сент-Джозефса» — в 5.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.

Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так же было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом гости забили и не пропустили в четырех последних матчах.

2.05 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сент-Джозефс» — «Богемианс» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь в их четырех последних матчах было именно так.

2.62 «Сухая» победа «Богемианса» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Сент-Джозефс» — «Богемианс» принесёт чистый выигрыш 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: «сухая» победа «Богемианса» за 2.62