прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Санта-Колома» и «Пенибонт». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Санта-Колома»

Турнирное положение: «Санта-Колома» только стартовала в новом сезоне. Чемпионат Андорры еще не стартовал, так что форму придется набирать через матчи еврокубков.

При этом «Санта-Колома» финишировала лишь на 4-м месте в минувшем чемпионате Андорры. К тому же команда уступила в финале Кубка страны.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Санта-Колома» переиграла «Пенибонт» (1:0).

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До того команда была бита «Атлетик Эскальдесом» (2:3). Да и поединок с «Рейнджерсом» завершился коллизией (0:2).

При этом «Санта-Колома» в пяти своих последних матчах добыла две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при шести же пропущенных.

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Состояние команды: «Санта-Колома» в первой встрече с валлийцами смотрелась довольно выгодно. Единственный мяч был забит на исходе первой четверти часа.

«Санта-Колома» наверняка будет действовать по результату первой встречи. Андоррцы вполне могут отдать инициативу сопернику, рассчитывая на эффективность своих контратак.

«Пенибонт»

Турнирное положение: «Пенибонт» минувший чемпионат Уэльса провел скромно. Команда заняла лишь 6-е место в турнирной таблице.

Причем «Пенибонт» в 32 матчах своего чемпионата забил 39 мячей. А вот пропустила команда 49 раз, лишь в плей-офф обеспечив себе проход в Лигу конференций.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пенибонт» потерпел поражение от «Санта-Коломы» (0:1).

Несколько ранее команда в спарринге одолела скромный «Третомас» (3:0). Плюс поединок с «Хэверфордвест Каунти» завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Пенибонт» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 голами при трех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пенибонт» до коллизии от андоррцев не проигрывал в трех матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.

Валлийцы не блещут стабильностью результатов. Тем не менее, до последней коллизии команда не пропускала в трех матчах кряду.

К слову, «Пенибонт» в первом поединке имел шансы отыграться. Райан Хилл не сумел реализовать пенальти. Фарт нужно заслужить!

На что ставят в матче Санта-Колома — Пенибонт Букмекерские коэффициенты на матч Санта-Колома — Пенибонт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Санта-Коломы» дают 1.60, а на «Пенибонт» — 4.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.10, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.70.

Прогноз: Валлийцы явно стремглав понесутся в атаку, что даст простор для контратак андоррцам.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Санта-Колома» — «Пенибонт» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Санта-Колома» — «Пенибонт» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет