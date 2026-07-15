16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Санта-Колома» и «Пенибонт». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Санта-Колома»
Турнирное положение: «Санта-Колома» только стартовала в новом сезоне. Чемпионат Андорры еще не стартовал, так что форму придется набирать через матчи еврокубков.
При этом «Санта-Колома» финишировала лишь на 4-м месте в минувшем чемпионате Андорры. К тому же команда уступила в финале Кубка страны.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Санта-Колома» переиграла «Пенибонт» (1:0).
До того команда была бита «Атлетик Эскальдесом» (2:3). Да и поединок с «Рейнджерсом» завершился коллизией (0:2).
При этом «Санта-Колома» в пяти своих последних матчах добыла две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при шести же пропущенных.
Состояние команды: «Санта-Колома» в первой встрече с валлийцами смотрелась довольно выгодно. Единственный мяч был забит на исходе первой четверти часа.
«Санта-Колома» наверняка будет действовать по результату первой встречи. Андоррцы вполне могут отдать инициативу сопернику, рассчитывая на эффективность своих контратак.
«Пенибонт»
Турнирное положение: «Пенибонт» минувший чемпионат Уэльса провел скромно. Команда заняла лишь 6-е место в турнирной таблице.
Причем «Пенибонт» в 32 матчах своего чемпионата забил 39 мячей. А вот пропустила команда 49 раз, лишь в плей-офф обеспечив себе проход в Лигу конференций.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пенибонт» потерпел поражение от «Санта-Коломы» (0:1).
Несколько ранее команда в спарринге одолела скромный «Третомас» (3:0). Плюс поединок с «Хэверфордвест Каунти» завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Пенибонт» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 голами при трех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пенибонт» до коллизии от андоррцев не проигрывал в трех матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.
Валлийцы не блещут стабильностью результатов. Тем не менее, до последней коллизии команда не пропускала в трех матчах кряду.
К слову, «Пенибонт» в первом поединке имел шансы отыграться. Райан Хилл не сумел реализовать пенальти. Фарт нужно заслужить!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Санта-Коломы» дают 1.60, а на «Пенибонт» — 4.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.10, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.70.
Прогноз: Валлийцы явно стремглав понесутся в атаку, что даст простор для контратак андоррцам.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Андоррцы до последней виктории уступили трижды подряд
- «Пенибонт» до последнего матча не пропускал в трех поединках кряду
- Андоррцы в первой встрече минимально переиграли «Пенибонт»
- «Санта-Колома» в трех очных поединках с «Пенибонтом» победила дважды при одной ничьей
- Андоррцы в среднем забивают фактически 2 мяча за матч