Снова будет результативная схватка?

прогноз на битву за выход в четвертьфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.80

16 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги Европы сыграют «Дерри Сити» и ЦСКА София. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Дерри Сити»

Турнирное положение: «Дерри Сити» выступает в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Ирландии прошлого года.

Команда в текущем сезоне национального первенства занимает лишь шестую строчку после 25-ти поединков с отставанием в 13 очков от зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги Европы — клуб на чужом поле проиграл 2:3 как раз от нынешнего соперника.

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Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в 23-м туре ирландского чемпионата в чужих стенах потерпел поражение от «Уотерфорда» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Дерри Сити» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Хозяевам поля будет сложно с такой формой отыграться в ответном поединке, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник банально их сильнее.

Джеймс Олаинка и Лиам Бойс — авторы пока что двух голов команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.

ЦСКА София

Турнирное положение: ЦСКА София вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Болгарии прошлого сезона.

Команда при этом финишировала на четвертой строчке национального первенства с отставанием в 18 баллов от ставшего чемпионом страны «Левски».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб на своем поле выиграл со счетом 3:2.

Ранее в товарищеской встрече коллектив также оказался на высоте, когда снова в домашних стенах одержал разгромную победу над соотечественниками из «Марека» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, ЦСКА София не знал другого результата, кроме победы.

Даже если не учитывать преимущество в классе над соперником, такая форма уже сама по себе говорит в пользу гостей, хотя на выезде им наверняка будет сложнее.

Йоанис Питтас — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Дерри Сити — ЦСКА София Букмекерские коэффициенты на матч Дерри Сити — ЦСКА София: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Дерри Сити» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей ЦСКА София забивали больше трех голов

в трех последних матчах ЦСКА София выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА София — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, выигрыш «Дерри Сити» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Тем временем, в пяти из семи последних матчей хозяев поля сыграл такой же расклад.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Дерри Сити» — ЦСКА София позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в четырех последних поединках гостей забивали три или больше мячей.

2.40 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Дерри Сити» — ЦСКА София принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.40