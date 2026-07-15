16 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги Европы сыграют «Дерри Сити» и ЦСКА София. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Дерри Сити»
Турнирное положение: «Дерри Сити» выступает в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Ирландии прошлого года.
Команда в текущем сезоне национального первенства занимает лишь шестую строчку после 25-ти поединков с отставанием в 13 очков от зоны континентальных турниров.
Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги Европы — клуб на чужом поле проиграл 2:3 как раз от нынешнего соперника.
Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в 23-м туре ирландского чемпионата в чужих стенах потерпел поражение от «Уотерфорда» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Дерри Сити» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Хозяевам поля будет сложно с такой формой отыграться в ответном поединке, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник банально их сильнее.
Джеймс Олаинка и Лиам Бойс — авторы пока что двух голов команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.
ЦСКА София
Турнирное положение: ЦСКА София вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Болгарии прошлого сезона.
Команда при этом финишировала на четвертой строчке национального первенства с отставанием в 18 баллов от ставшего чемпионом страны «Левски».
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб на своем поле выиграл со счетом 3:2.
Ранее в товарищеской встрече коллектив также оказался на высоте, когда снова в домашних стенах одержал разгромную победу над соотечественниками из «Марека» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, ЦСКА София не знал другого результата, кроме победы.
Даже если не учитывать преимущество в классе над соперником, такая форма уже сама по себе говорит в пользу гостей, хотя на выезде им наверняка будет сложнее.
Йоанис Питтас — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Дерри Сити» забивали больше двух голов
- в трех из четырех последних матчей ЦСКА София забивали больше трех голов
- в трех последних матчах ЦСКА София выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА София — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.50, выигрыш «Дерри Сити» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Тем временем, в пяти из семи последних матчей хозяев поля сыграл такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в четырех последних поединках гостей забивали три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.40