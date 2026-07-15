15 июля в матче 1/2 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Англия: через тернии к полуфиналу
Турнирное положение: Команда Томаса Тухеля пробилась в полуфинал чемпионата мира в четвертый раз в своей истории. Победитель этой пары сразится за титул с сильнейшим в дуэли Франция — Испания.
Последние матчи: Англичане продолжают побеждать, хотя каждая игра дается им с огромным трудом. На групповом этапе они обыграли Хорватию (4:2) и Панаму (2:0) при ничьей с Ганой (0:0).
В плей-офф подопечные Тухеля прошли через серию валидольных матчей. В 1/16 финала они с трудом одолели ДР Конго (2:1), в 1/8 финала вдесятером выстояли против Мексики (3:2), а в четвертьфинале лишь в дополнительное время дожали Норвегию со счетом 2:1.
Не сыграют: Под вопросом участие защитника Джарелла Куансы.
Состояние команды: Главным героем нации стал Джуд Беллингем. 23-летний полузащитник забил оба гола в ворота Норвегии и набрал невероятную форму, став лучшим на поле по числу выигранных дуэлей и ударов.
При этом Томас Тухель открыто критикует качество игры своих подопечных, называя его неудовлетворительным, несмотря на результат. Команда сильно вымотана физически, так как два последних матча плей-офф отняли много сил из-за высокогорья и дополнительного времени.
Аргентина: Месси и компания на пути к защите титула
Турнирное положение: Сборная Аргентины продолжает защиту титула, добытого в Катаре. Команда Лионеля Скалони вышла в свой третий полуфинал за последние четыре турнира.
Последние матчи: Аргентинцы уверенно выиграли свою группу с тремя победами и общим счетом 8:1. Однако в плей-офф «альбиселесте» буксуют.
Они с трудом прошли Кабо-Верде (3:2), совершили поздний камбэк против Египта в 1/8 финала (3:2), а в четвертьфинале лишь в дополнительное время сломили сопротивление Швейцарии (3:1).
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Лионель Месси в свои 39 лет продолжает творить историю: на этом турнире он уже забил 8 голов и установил новый рекорд по количеству мячей в истории чемпионатов мира. Однако в плей-офф команда Скалони сталкивается с серьезными трудностями в обороне. Вратарь Эмилиано Мартинес пропускает в каждом матче на вылет: 2 мяча от Кабо-Верде, 2 от Египта и 1 от Швейцарии.
Для нападающего Хулиана Альвареса турнир складывается непросто. Несмотря на статус одного из лидеров атаки, его победный гол в девятку на 112-й минуте матча со швейцарцами стал для него лишь первым забитым мячом на ЧМ-2026. Аргентинцы выглядят физически истощенными из-за двух подряд игр с дополнительным временем, но надеются на гениальность Месси и кураж Лаутаро Мартинеса, который также отличился в четвертьфинале.
Статистика для ставок:
- Это будет первая официальная встреча Англии и Аргентины за последние 24 года
- Джуд Беллингем и Харри Кейн забили 12 из 13 голов сборной Англии на этом мундиале
- Лионель Месси забивает в среднем 1.6 гола за игру на текущем чемпионате мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 2.55 а на Аргентину — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.15.
Прогноз: Опыт сборной Аргентины сможет помочь команде в этом матче. Томас Тухель привез на мундиаль 3 состава, однако в больших матчах решают лишь два игрока, которые против вязкой игры Аргентины, могут начать сыпаться под давлением такой важной стадии.
Ставка: Аргентина пройдет в финал по итогам матча за 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из команд во втором тайме.
Ставка: Обе команды забьют во втором тайме матча за 3.85.
Еще прогнозы на Англия — Аргентина
Не пропустите эта два прогноза:
- Большой прогноз с верняком, коэффициент 1.90
- Дерзкая ставка для тех, кто готов рискнуть за 9.00.