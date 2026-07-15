прогноз на матч 1/2 ЧМ‑2026 по футболу, ставка за 2.10

15 июля в матче 1/2 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Англия: через тернии к полуфиналу

Турнирное положение: Команда Томаса Тухеля пробилась в полуфинал чемпионата мира в четвертый раз в своей истории. Победитель этой пары сразится за титул с сильнейшим в дуэли Франция — Испания.

Последние матчи: Англичане продолжают побеждать, хотя каждая игра дается им с огромным трудом. На групповом этапе они обыграли Хорватию (4:2) и Панаму (2:0) при ничьей с Ганой (0:0).

В плей-офф подопечные Тухеля прошли через серию валидольных матчей. В 1/16 финала они с трудом одолели ДР Конго (2:1), в 1/8 финала вдесятером выстояли против Мексики (3:2), а в четвертьфинале лишь в дополнительное время дожали Норвегию со счетом 2:1.

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Не сыграют: Под вопросом участие защитника Джарелла Куансы.

Состояние команды: Главным героем нации стал Джуд Беллингем. 23-летний полузащитник забил оба гола в ворота Норвегии и набрал невероятную форму, став лучшим на поле по числу выигранных дуэлей и ударов.

При этом Томас Тухель открыто критикует качество игры своих подопечных, называя его неудовлетворительным, несмотря на результат. Команда сильно вымотана физически, так как два последних матча плей-офф отняли много сил из-за высокогорья и дополнительного времени.

Аргентина: Месси и компания на пути к защите титула

Турнирное положение: Сборная Аргентины продолжает защиту титула, добытого в Катаре. Команда Лионеля Скалони вышла в свой третий полуфинал за последние четыре турнира.

Последние матчи: Аргентинцы уверенно выиграли свою группу с тремя победами и общим счетом 8:1. Однако в плей-офф «альбиселесте» буксуют.

Они с трудом прошли Кабо-Верде (3:2), совершили поздний камбэк против Египта в 1/8 финала (3:2), а в четвертьфинале лишь в дополнительное время сломили сопротивление Швейцарии (3:1).

Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Лионель Месси в свои 39 лет продолжает творить историю: на этом турнире он уже забил 8 голов и установил новый рекорд по количеству мячей в истории чемпионатов мира. Однако в плей-офф команда Скалони сталкивается с серьезными трудностями в обороне. Вратарь Эмилиано Мартинес пропускает в каждом матче на вылет: 2 мяча от Кабо-Верде, 2 от Египта и 1 от Швейцарии.

Для нападающего Хулиана Альвареса турнир складывается непросто. Несмотря на статус одного из лидеров атаки, его победный гол в девятку на 112-й минуте матча со швейцарцами стал для него лишь первым забитым мячом на ЧМ-2026. Аргентинцы выглядят физически истощенными из-за двух подряд игр с дополнительным временем, но надеются на гениальность Месси и кураж Лаутаро Мартинеса, который также отличился в четвертьфинале.

На что ставят в матче Англия — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Это будет первая официальная встреча Англии и Аргентины за последние 24 года

Джуд Беллингем и Харри Кейн забили 12 из 13 голов сборной Англии на этом мундиале

Лионель Месси забивает в среднем 1.6 гола за игру на текущем чемпионате мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 2.55 а на Аргентину — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.15.

Прогноз: Опыт сборной Аргентины сможет помочь команде в этом матче. Томас Тухель привез на мундиаль 3 состава, однако в больших матчах решают лишь два игрока, которые против вязкой игры Аргентины, могут начать сыпаться под давлением такой важной стадии.

2.10 Аргентина пройдет дальше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Англия — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Аргентина пройдет в финал по итогам матча за 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на ожидании голов от каждой из команд во втором тайме.

3.85 Обе команды забьют во втором тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Обе команды забьют во втором тайме матча за 3.85.

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