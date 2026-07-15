Вылетит ли «Хайдук» из Лиги Европы?

прогноз на битву за выход в четвертьфинал отбора Лиги Европы, ставка за 1.83

16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Жилина» и «Хайдук». Начало встречи — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Жилина»

Турнирное положение: «Жилина» получила возможность сыграть в отборе Лиги Европы, поскольку выиграла Кубок Словакии в финале против «Кошице» (3:1).

Команда при этом финишировала лишь на четвертой строчке национального первенства, пропустив вперед «Слован» Братислава, ДАК 1904 и «Спартак» Трнава.

Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги Европы — клуб на чужом поле проиграл как раз нынешнему сопернику со счетом 0:2.

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Перед этим в игре — она была товарищеской — коллектив на выезде разошелся мировой с чешским «Пардубице» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних матчах (все они были контрольными) «Жилина» ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

Эти выступления не сулят хозяевам высоких шансов на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если помнить, что соперник выше их классом.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.

«Хайдук»

Турнирное положение: «Хайдук» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Хорватии прошлого сезона.

Команда на 18 очков отстала от ставшего чемпионом страны «Динамо» Загреб, а также на 14 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Вараждина».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб на своей арене выиграл со счетом 2:0.

Ранее в товарищеской встрече, которая была товарищеской, коллектив в чужих стенах одержал победу над словенским «Целье» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, где только один из них был официальным, «Хайдук» неизменно выигрывал.

Столь солидная форма вкупе с преимуществом в классе обещают гостям хорошие шансы на победу, хотя для прохода в следующий раунд им можно даже проиграть с разницей в один гол.

Роко Брайкович и Далиссон де Алмейда — авторы пока что двух голов команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Жилины» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Жилины» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Хайдук» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.16. Ничья — в 3.50, выигрыш «Жилины» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.83.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев поля забивали меньше трех мячей. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.83 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Жилина» — «Хайдук» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь это произошло в трех из четырех последних матчей «Жилины».

2.05 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Жилина» — «Хайдук» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05