прогноз на дуэль за попадание в четвертьфинал отбора Лиги Европы, ставка за 1.90

16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Ференцварош» и «Войводина». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» сенсационно не стал в очередной раз чемпионом Венгрии и занял второе место, поэтому и сыграет в отборе Лиги Европы.

Команда уступила выигравшему титул «Дьёру» только один балл, а также на целых 15 очков опередила выигравший бронзовые медали «Пакш».

Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги Европы — клуб на чужом поле переиграл как раз нынешнего соперника со счетом 2:1.

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Перед этим в игре — она была товарищеской — против азербайджанского «Карабаха» коллектив в домашних стенах также одержал победу — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые в основном были официальными, «Ференцварош» ни разу не проиграл при семи победах, включая неосновное время.

Хозяева поля с такой формой имеют высокие шансы на выигрыш, тем более что они превосходят соперника в классе, а также принимают его дома.

Кристоффер Захариассен и Деле — авторы пока что двух голов команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.

«Войводина»

Турнирное положение: «Войводина» выступает в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Сербии прошлого сезона.

Команда отстала от ставшей чемпионом страны «Црвены Звезды» на 10 очков, а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Партизан».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб на своей арене проиграл с результатом 2:3.

Ранее в товарищеской встрече, которая была товарищеской, коллектив на чужом поле разгромил румынскую «Университатю» Клуж (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, «Войводина» выиграла только один раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие выступления уж точно не могут вселять гостям много уверенности в своих силах, не говорят уже об их меньшем классе, а также факторе чужого поля.

Единственный пока что забитый командой мяч в квалификации Лиги Европы был автоголом ее соперника.

На что ставят в матче Ференцварош — Войводина Букмекерские коэффициенты на матч Ференцварош — Войводина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала

в шести последних матчах «Войводины» забивали меньше три или меньше голов

в 10-ти из 12-ти последних матчей «Войводина» не проиграла в основное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.46. Ничья — в 4.50, выигрыш «Войводины» — в 5.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.71.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали три или меньше мячей. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Кроме того, в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал меньше 3,25 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Ференцварош» — «Войводина» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 3,25 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет — именно так было в пяти из семи последних матчей «Ференцвароша».

2.28 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Ференцварош» — «Войводина» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.28