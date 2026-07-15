16 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Ференцварош» и «Войводина». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» сенсационно не стал в очередной раз чемпионом Венгрии и занял второе место, поэтому и сыграет в отборе Лиги Европы.
Команда уступила выигравшему титул «Дьёру» только один балл, а также на целых 15 очков опередила выигравший бронзовые медали «Пакш».
Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги Европы — клуб на чужом поле переиграл как раз нынешнего соперника со счетом 2:1.
Перед этим в игре — она была товарищеской — против азербайджанского «Карабаха» коллектив в домашних стенах также одержал победу — 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые в основном были официальными, «Ференцварош» ни разу не проиграл при семи победах, включая неосновное время.
Хозяева поля с такой формой имеют высокие шансы на выигрыш, тем более что они превосходят соперника в классе, а также принимают его дома.
Кристоффер Захариассен и Деле — авторы пока что двух голов команды в квалификации Лиги Европы текущего розыгрыша.
«Войводина»
Турнирное положение: «Войводина» выступает в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Сербии прошлого сезона.
Команда отстала от ставшей чемпионом страны «Црвены Звезды» на 10 очков, а также на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Партизан».
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб на своей арене проиграл с результатом 2:3.
Ранее в товарищеской встрече, которая была товарищеской, коллектив на чужом поле разгромил румынскую «Университатю» Клуж (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, «Войводина» выиграла только один раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такие выступления уж точно не могут вселять гостям много уверенности в своих силах, не говорят уже об их меньшем классе, а также факторе чужого поля.
Единственный пока что забитый командой мяч в квалификации Лиги Европы был автоголом ее соперника.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Ференцвароша» хотя бы одна команда не забивала
- в шести последних матчах «Войводины» забивали меньше три или меньше голов
- в 10-ти из 12-ти последних матчей «Войводина» не проиграла в основное время.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.46. Ничья — в 4.50, выигрыш «Войводины» — в 5.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.71.
Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали три или меньше мячей. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Кроме того, в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 3,25 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет — именно так было в пяти из семи последних матчей «Ференцвароша».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.28