16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хамрун Спартанс» и «Рунавик». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Хамрун Спартанс»
Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» только стартовал в новом сезоне. Чемпионат Мальты пока не начался, так что в Лиге конференций придется стартовать с чистого листа.
При этом «Хамрун Спартанс» финишировал лишь на 3-м месте в минувшем чемпионате Мальты. Команда растеряла немало очков на ровном месте.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно успешно. «Хамрун Спартанс» не уступил «Рунавику» (1:1).
До того команда переиграла «Валлетту» (2:0). А вот поединок с «Марсакслокком» завершился досадной коллизией (1:2).
При этом «Хамрун Спартанс» в пяти своих последних матчах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при шести пропущенных.
Состояние команды: «Хамрун Спартанс» в первой встрече с фарерцами отыгрался во втором тайме. Шансы победить были, но подвела пресловутая реализация.
И уж точно «Хамрун Спартанс» наверняка будет действовать с позиции силы. Мальтийцы постараются как можно скорее взломать оборонительные порядки фарерцев.
«Рунавик»
Турнирное положение: «Рунавик» ныне лидирует в своем чемпионате. Отрыв от идущего вторым «Клаксвика» составляет 3 очка.
Причем «Рунавик» в 16 матчах своего чемпионата забил 30 мячей. А вот пропустила команда 16 раз, уступив лишь дважды.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рунавик» не удержал победу над мальтийцами (1:1).
Несколько ранее команда подписала мировую с «Клаксвиком» (0:0). Плюс поединок с «Викингуром» завершился паритетом (3:3).
В пяти своих последних матчах «Рунавик» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 9 голами при шести пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Рунавик» не проигрывал в шести матчах кряду. До трех последних ничьих команда победила 3 раза кряду.
В отличие от соперника, фарерцы находятся в активном игровом ритме. Правда, даже этого команде не хватило в первом поединке, да и выезд на Мальту ничего хорошего не сулит…
При этом «Рунавик» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Зато Петар Кнудсен успел отличиться шестью забитыми мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Хамрун Спартанс» дают 1.53, а на «Рунавик» — 4.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, тогда как на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за те же 1.90.
Прогноз: Мальтийцы выглядят монолитнее соперника, и явно постараются совершить бликцриг.
Ставка: Победа «Хамрун Спартанс» в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Мальтийцы в двух своих последних матчах пропустили один мяч
- «Рунавик» не проигрывал в 6 своих последних матчах
- Мальтийцы в первой встрече подписали мировую с «Рунавиком» (1:1)
- «Хамрун Спартанс» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- Фарерцы в среднем пропускают гол за матч