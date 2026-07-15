прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.05

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хамрун Спартанс» и «Рунавик». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Хамрун Спартанс»

Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» только стартовал в новом сезоне. Чемпионат Мальты пока не начался, так что в Лиге конференций придется стартовать с чистого листа.

При этом «Хамрун Спартанс» финишировал лишь на 3-м месте в минувшем чемпионате Мальты. Команда растеряла немало очков на ровном месте.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно успешно. «Хамрун Спартанс» не уступил «Рунавику» (1:1).

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До того команда переиграла «Валлетту» (2:0). А вот поединок с «Марсакслокком» завершился досадной коллизией (1:2).

При этом «Хамрун Спартанс» в пяти своих последних матчах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при шести пропущенных.

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Состояние команды: «Хамрун Спартанс» в первой встрече с фарерцами отыгрался во втором тайме. Шансы победить были, но подвела пресловутая реализация.

И уж точно «Хамрун Спартанс» наверняка будет действовать с позиции силы. Мальтийцы постараются как можно скорее взломать оборонительные порядки фарерцев.

«Рунавик»

Турнирное положение: «Рунавик» ныне лидирует в своем чемпионате. Отрыв от идущего вторым «Клаксвика» составляет 3 очка.

Причем «Рунавик» в 16 матчах своего чемпионата забил 30 мячей. А вот пропустила команда 16 раз, уступив лишь дважды.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рунавик» не удержал победу над мальтийцами (1:1).

Несколько ранее команда подписала мировую с «Клаксвиком» (0:0). Плюс поединок с «Викингуром» завершился паритетом (3:3).

В пяти своих последних матчах «Рунавик» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 9 голами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рунавик» не проигрывал в шести матчах кряду. До трех последних ничьих команда победила 3 раза кряду.

В отличие от соперника, фарерцы находятся в активном игровом ритме. Правда, даже этого команде не хватило в первом поединке, да и выезд на Мальту ничего хорошего не сулит…

При этом «Рунавик» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Зато Петар Кнудсен успел отличиться шестью забитыми мячами в чемпионате.

На что ставят в матче Хамрун Спартанс — Рунавик Букмекерские коэффициенты на матч Хамрун Спартанс — Рунавик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хамрун Спартанс» дают 1.53, а на «Рунавик» — 4.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, тогда как на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за те же 1.90.

Прогноз: Мальтийцы выглядят монолитнее соперника, и явно постараются совершить бликцриг.

2.05 Победа «Хамрун Спартанс» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Хамрун Спартанс» — «Рунавик» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Хамрун Спартанс» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Хамрун Спартанс» — «Рунавик» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет