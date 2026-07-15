прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.35

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Коннас Куэй». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Балкани»

Турнирное положение: «Балкани» только стартовал в новом сезоне. Минувший же чемпионат Косово команда завершила на третьем месте.

При этом «Балкани» в среднем забивает реже 2 голов за матч. В свои же ворота команда пропустила 41 мяч в 36 поединках прошлого чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно успешно. «Балкани» расписал мировую «Коннас Куэй» (0:0).

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До того команда в спарринге была разбита «Силексом» (0:4). Да и поединок с пловдивским «Ботевом» завершился досадной коллизией (0:2).

При этом «Балкани» в четырех своих последних матчах одержал лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при шести пропущенных.

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Состояние команды: «Балкани» не может забить уже в трех матчах кряду. Косовары вообще выглядят довольно скромно.

Тем не менее, «Балкани» наверняка будет действовать с позиции силы. Должно же косоваров наконец-то прорвать?!

«Коннас Куэй»

Турнирное положение: «Коннас Куэй» причалил на второй строчке турнирной таблицы в минувшем чемпионате Уэльса. Команда аж на 22 очка отстала от чемпиона.

Причем «Коннас Куэй» в 32 матчах своего чемпионата забил 61 мяч. А вот пропустила команда 38 раз, причем аж 10 раз сыграв вничью.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. «Коннас Куэй» не дал себя обыграть «Балкани» (0:0).

Чуть раньше команда в контрольном матче переиграла «Куин оф зе Саут» (1:0). А вот поединок с «Ларном» завершился поражением (0:1).

В трех своих последних матчах «Коннас Куэй» победил один раз. Команде удалось отличиться одним забитым голом при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Коннас Куэй» не пропускал в двух матчах кряду. Да и в первой встрече с «Балкани» оборона выглядела монолитно.

Валлийцы в первом поединке отдали инициативу сопернику, однако превзошли его по ударам в створ. Наверняка и на сей раз команда будет действовать вторым номером.

При этом «Коннас Куэй» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Тем не менее, свои шансы в контригре валлийцы вполне способны отыскать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балкани» считается безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа валлийцев — в 8.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Косоварам явно недостает игровой практики, тогда как валлийцы имеют весьма надежные тылы.

2.35 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Балкани» — «Коннас Куэй» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.75 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Балкани» — «Коннас Куэй» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет