В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Петровац» из Черногории. Игра пройдет в Вильнюсе 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 5-е место, набрав 28 очков. От лидера «Судувы» участник Лиги конференций отстаёт на 2 очка.
Последние матчи: «Жальгирис» одержал уверенную победу над клубом «Петровац» в гостевой игре Лиги конференций (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Петровац»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Черногории «Петровац» финишировал на третьем месте с активом в 51 очко.
Последние матчи: «Петровац» в шаге от вылета из Лиги конференций, в первом раунде Лиги конференций черногорцы проиграли «Жальгирису» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Петровац» не может выиграть в седьмом матче подряд, сыграв вничью 4 раза и проиграв в 3 играх.
Статистика для ставок
- «Петровац» — бронзовый призер чемпионата Черногории
- «Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы прошлого сезона
- «Жальгирис» переиграл «Петровац» в Лиге конференций (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья оценивается в 4.70. На победу «Петроваца» — 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: Встречаются бронзовые призеры своих стран Черногории и Литвы. Обе команды хорошо играют в атаке. Есть основания ожидать, что «Петровац» и «Жальгирис» обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.57.