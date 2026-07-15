Будет ли обмен голами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Петровац» из Черногории. Игра пройдет в Вильнюсе 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 5-е место, набрав 28 очков. От лидера «Судувы» участник Лиги конференций отстаёт на 2 очка.

Последние матчи: «Жальгирис» одержал уверенную победу над клубом «Петровац» в гостевой игре Лиги конференций (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Петровац»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Черногории «Петровац» финишировал на третьем месте с активом в 51 очко.

Последние матчи: «Петровац» в шаге от вылета из Лиги конференций, в первом раунде Лиги конференций черногорцы проиграли «Жальгирису» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Петровац» не может выиграть в седьмом матче подряд, сыграв вничью 4 раза и проиграв в 3 играх.

Статистика для ставок

«Петровац» — бронзовый призер чемпионата Черногории

«Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы прошлого сезона

«Жальгирис» переиграл «Петровац» в Лиге конференций (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья оценивается в 4.70. На победу «Петроваца» — 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Встречаются бронзовые призеры своих стран Черногории и Литвы. Обе команды хорошо играют в атаке. Есть основания ожидать, что «Петровац» и «Жальгирис» обменяются голами.

1.95 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Жальгирис» — «Петровац» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.57 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Жальгирис» — «Петровац» принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.57.