прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.20

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «Стьярнан». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» проводит не столь продуктивный сезон. И в чемпионате Фарерских островов команда не блистает, к тому же близка к вылету из еврокубков.

При этом «Викингур» до последней неудачи не проигрывал без малого 2 месяца. Вот только в своем чемпионате команда находится на четвертой позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. «Викингур» уступил «Стьярнану» (1:3).

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До того команда обыграла «Б36 Торсхавн» (2:0). А вот поединок с «Рунавиком» завершился подписанием мировой (3:3).

При этом «Викингур» в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

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Состояние команды: «Викингур» имеет не столь надежные тылы. Вот и в первой встрече с исландцами команда вдоволь наошибалась у своих владений.

«Викингур» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Терять фарерцам уже попросту нечего, так что нужно рисковать.

«Стьярнан»

Турнирное положение: «Стьярнан» в текущем сезоне выступает не лучшим образом. Команда пребывает лишь на 7-м месте турнирной таблицы.

Причем «Стьярнан» в 14 матчах своего чемпионата забил 28 мячей. Пропустила команда 31 раз, да и побед в активе значится лишь четыре.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Стьярнан» нанес поражение «Викингуру» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Хабнарфьордюром» (2:2). А вот поединок с «Акюрейри» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Стьярнан» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 13 голами при десяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Стьярнан» не проигрывал в трех своих последних матчах. Вот только оборонительные редуты исландцев никак не назовешь сверхнадежными.

Зато исландцы довольно эффективны в атаке. Плюс задел в виде гандикапа в два мяча, добытый в первой встрече, психологически разгрузит команду.

К тому же «Стьярнан» в последних трех матчах забил 8 мячей. Да и вообще, фарерцев команда должна обыгрывать априори.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Стьярнан» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа оппонента — в 2.60.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Стьярнан» выглядит монолитнее фарерцев и явно довершит начатое в первом поединке.

2.20 Победа «Стьярнана» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Викингур» — «Стьярнан» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Стьярнана» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Викингур» — «Стьярнан» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет