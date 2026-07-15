16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «Стьярнан». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Викингур»
Турнирное положение: «Викингур» проводит не столь продуктивный сезон. И в чемпионате Фарерских островов команда не блистает, к тому же близка к вылету из еврокубков.
При этом «Викингур» до последней неудачи не проигрывал без малого 2 месяца. Вот только в своем чемпионате команда находится на четвертой позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. «Викингур» уступил «Стьярнану» (1:3).
До того команда обыграла «Б36 Торсхавн» (2:0). А вот поединок с «Рунавиком» завершился подписанием мировой (3:3).
При этом «Викингур» в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Состояние команды: «Викингур» имеет не столь надежные тылы. Вот и в первой встрече с исландцами команда вдоволь наошибалась у своих владений.
«Викингур» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Терять фарерцам уже попросту нечего, так что нужно рисковать.
«Стьярнан»
Турнирное положение: «Стьярнан» в текущем сезоне выступает не лучшим образом. Команда пребывает лишь на 7-м месте турнирной таблицы.
Причем «Стьярнан» в 14 матчах своего чемпионата забил 28 мячей. Пропустила команда 31 раз, да и побед в активе значится лишь четыре.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Стьярнан» нанес поражение «Викингуру» (3:1).
До того команда расписала мировую с «Хабнарфьордюром» (2:2). А вот поединок с «Акюрейри» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах «Стьярнан» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 13 голами при десяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Стьярнан» не проигрывал в трех своих последних матчах. Вот только оборонительные редуты исландцев никак не назовешь сверхнадежными.
Зато исландцы довольно эффективны в атаке. Плюс задел в виде гандикапа в два мяча, добытый в первой встрече, психологически разгрузит команду.
К тому же «Стьярнан» в последних трех матчах забил 8 мячей. Да и вообще, фарерцев команда должна обыгрывать априори.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Стьярнан» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа оппонента — в 2.60.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Стьярнан» выглядит монолитнее фарерцев и явно довершит начатое в первом поединке.
Ставка: Победа «Стьярнана» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Фарерцы в среднем пропускают гол за матч
- «Стьярнан» не проигрывал в трех своих последних матчах
- Исландцы в первой встрече уверенно переиграли «Викингур» (3:1)
- «Викингур» каждый второй свой поединок завершает вничью
- «Стьярнан» забил 8 мячей в трех своих последних поединках