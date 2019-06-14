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    Эденский сад. Перейдя в «Реал», Азар исполнил свою мечту

    Рассказываем, как прошла презентация бельгийского вингера на «Сантьяго Барнабеу»

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    Эден Азар
    Эден Азар
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    Парень из Бельгии стал главной надеждой Мадрида. Автор The Guardian Сид Лов рассказывает, как Эдена Азара представили фанатам «Реала» после его перехода из «Челси» за 150 миллионов евро.
    Райский сад Эдема переехал на «Сантьяго Бернабеу». Эден Азард прогуливался по траве своего нового дома, пинал золотые с белым футбольные мячи в толпу, в которой народу было больше, чем на некоторых матчах Ла Лиги в прошлом сезоне, а затем сказал, что ждал этого с тех пор, как был ребенком в бельгийском Ла-Лувьере.

    Теперь, наконец, время пришло, и это было «правильное время», сказал он, оставив «Челси» с трофеем Лиги Европы — хотя он признал, что ожидал этого перехода еще 12 месяцев назад.

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    • Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. И Азар настаивал, что еще не слишком поздно. «Мне 28 лет, я думаю, что могу играть на высшем уровне до 32, 33 лет. Это хороший момент», — сказал он.

    Все же ожидание этого момента было долгим. «Я мечтал об этом моменте, еще когда я был совсем маленьким, с тех пор, как я начал играть в футбол в саду с Торганом, Кайлианом, Этаном», — сказал сменивший белый комплект формы на серый костюм Азар, сидя в пресс-руме «Бернабеу».

    Эден Азар

    В первом ряду, во время его речи, сидели его братья, рядом с его матерью Карин и отцом Тьерри. Все они футболисты, но только 28-летнего Эдена спросили, считает ли он себя одним из «галактикос». «Нет», — сказал он. «Пока еще нет, но я надеюсь стать одним из них».

    На это надеется и Мадрид. Его презентация только подчеркнула это; фактически выяснилось, что с ним уже обращаются, как с «галактикос», что случилось впервые в клубе за пять лет. Тем не менее, он признал, что ему не дали игровой номер, который он хотел.

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    • «Через Ковачича я спросил у Луки Модрича, могу ли я взять номер 10, но он ответил "нет", поэтому мне придется выбрать другой», — пошутил Аазар. «Но номер сейчас не имеет значения».

    На игровой футболке, которую ему вручили, и которая уже есть в продаже в клубном магазине за 100 евро — была золотая надпись на спине, но без номера. «Реал» соскучился по подобным мероприятиям, по чувству, что они доминируют этим летом, даже если они и не доминировали в сезоне.

    Флорентино Перес и Эден Азар

    «Я давно хотел произнести эти слова: "добро пожаловать", приветствуя одного из лучших игроков в мире, Эдена Азара», — заявил президент клуба Флорентино Перес со сцены, расположенной на восточном секторе, его слова приветствовали толпа около 45 000 или 50000 человек.

    Это была, конечно, не презентация Криштиану Роналду, но она масштабнее, чем что-либо, увиденное с момента прибытия португальца десять лет назад, а общая сумма трансфера составе около 150 млн. евро.

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    • Азар — самый дорогой игрок, которого Мадрид подписал со времен Гарета Бэйла — футболиста, от которого они теперь отчаянно ищут возможность избавиться. Бельгиец пришел в рамках волны огромных перемен, став уже четвертым подписанием, общая стоимость которых составляет более 300 миллионов евро за два с половиной месяца до закрытия окна.

    Болельщики встречают Эдена Азара

    Пока болельщики ждали презентации на трибунах, они скандировали: «Мы хотим Мбаппе Мы хотим Мбаппе!». Зинедин Зидан тоже хочет Мбаппе — и Поля Погба, но суровая реальность намекает, что это будет нелегко. Что касается Азара, бельгиец улыбнулся и сказал, что это не его дело: «Я не занимаюсь селекцией».

    Всему свое время, а сегодня — это был его день. Презентация Азара была перенесена на 7 вечера, чтобы дать возможность присутствовать как можно большему количеству народа — три из четырех сектора трибун «Сантьяго Бернабеу» заполнились, согреваемые вечерним солнцем.

    Он задерживался, давая возможность занять свои места опоздавшим. Тем не менее, мало кого это волновало: те, кто пришел раньше, развлекались, запуская «волну», бумажные самолетики и воздушные шарики, которые были подозрительно маленькими, вытянутыми и прозрачными.

    Эден Азар и болельщики

    Когда он появился на сцене, раздался громкий рев. На экранах крутили видео с нарезкой его голов, и пока он смотрел его, болельщики радостно реагировали на них. Или, во всяком случае, на начало видео — к третьей или четвертой минуте они остановились. Ролик продолжался семь долгих минут. В конце концов Азар заговорил. «Привет всем», сказал он по-испански, прежде чем перейти на французский. Его речь была короткой.

    Все футбольные трансферы

    Когда он спустился на поле, тоннеля, ведущего в раздевалку были выстроены в линию 50 или 60 мячей, наполовину белые, наполовину золотые, одной стороной похожие на гигантские конфеты «Ферреро Роше» в фольге. Он обошел их, не поднимая и не пиная на трибуны.

    Эден Азар

    Болельщики призывали его поцеловать эмблему на футболке, как гости на испанской свадьбе, где, согласно традиции, счастливая пара целуется по их просьбе. И у северо-западного сектора трибун он сделал это, вызвав еще один огромный рев. Затем Эден продолжил прогулку по своему новому райскому саду. 0

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