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    «Реал» заполучил Мбаппе. Среди левых защитников

    Кто такой Ферлан Менди?

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    Ферлан Менди
    Ферлан Менди
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    «Реал» приобрел за более чем 50 миллионов евро левого защитника «Лиона» Ферлана Менди. Рассказываем о новичке королевского клуба.

    Менди призван заменить Марсело

    Если у какого-то клуба есть опыт, к которому можно обратиться, когда дело доходит до левых защитников мирового класса, это — «Реал».

    В течение многих лет «Мадрид» полагался на Марсело, долгое время считавшегося многими как лучший атакующий защитник, которого может предложить игра. За время своего пребывания на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл все, в том числе четыре короны Ла Лиги и четыре титула Лиги чемпионов.

    Хотя поиски долгосрочной замены бразильцу, вероятно, привели «Реал» ко всем четырем уголкам земного шара, ему не пришлось заглядывать слишком далеко в поисках человека, ставшего в межсезонье главной целью на этой позиции. Эти поиски в итоге завершились вниманием к Ферлану Менди в качестве долгосрочного ответа для клуба, который идет вперед.

    Менди стремительно прогрессирует

    Профессионал с 2015 года, когда он прорвался в основу «Гавра» — в клубе, в котором воспитывались такие игроки, как Поль Погба, Лассана Диарра и Рияд Марез — 23-летний игрок стал ключевой фигурой в команде Бруно Женезио.

    Прогресс Менди был астрономическим. В 21 год он провел только 12 матчей в Лиге 2 — в составе того же «Гавра». Два с половиной года спустя он уже оказывает полноценным членом сборной Франции и играет главную роль выступлениях «Лиона» в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала тот проигрывает «Барселоне».

    «Это правда, что со времен "Гавра" все происходит очень быстро, но я говорю себе, что все должно идти еще быстрее!», — сказал он в интервью France Football в январе. «Я должен продолжать эту динамику».

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    • Менди провел какое-то время в молодежных командах ПСЖ, но от него отказались из-за некоей формы артрита в бедре, заставившего его долгое время забыть о футболе, когда ему было 15 лет, тогда как в молодом возрасте он также потерял отца. Хотя защитник уверен в себе, и его иногда называют высокомерным, он не тот, кто обычно общается со СМИ. Вместо этого Ферлан выражает себя на поле, где был неутомимым поршнем на левом фланге «Ткачей».

    У Менди почти нет недостатков на своей позиции

    Пожалуй, неизбежно, что, учитывая имя и амплуа, его сравнивают с Бенжаменом Менди из «Манчестер Сити», который также проявил себя в «Гавре» за два сезона до того, как его тезка прибыл в Нормандию. Его отличает такая ​​же готовность к атакующим действиям и сравнимое качество в наступлении, даже если этот аспект его игры не так совершенен, как у его соотечественника.

    Его относительный недостаток в том, что касается ударов по воротам, да и тот незначительный, с лихвой компенсируется высокой тактической дисциплиной и подстраховкой на другом конце поля. И в некоторых отношениях он технически сильнее фулбека «Горожан», на порядок лучше играя правой ногой.

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    • «Он — Килиан Мбаппе среди левый защитников», — заявил France Football опытный агент Иван Ле Ме. «Вопреки распространенному мнению, эта позиция является наиболее востребованной после нападающих, потому что таких исполнителей очень трудно найти».

    У Менди огромный потенциал

    «Менди хорош в нападении и обороне, что очень редко встречается. Игроков данного амплуа, которые одинаково умелы, когда идут вперед и защищаются, очень мало. В его возрасте нет никого лучше», — убежден Ле Ме. «Помимо Энди Робертсона, который не уйдет из "Ливерпуля", в этой роли нет более талантливого футболиста — разве что Люка Эрнандес, но у того другой профиль».

    Он уже доказал, что может бороться с лучшими, с блеском проявив себя, когда «Лион» одержал победу над командой Пепа Гвардиолы на «Этихаде» в сентябре 2018 года, а также продемонстрировал такой уровень производительности, который, возможно, сделал его лучшим левым защитником в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    • Теперь он сталкивается с вызовом в конечном итоге заменить легенду и стать еще одним строительным элементом в новой команде «Реала», стремящегося вернуться на былые позиции с помощью в том числе и следующего великолепного фулбека. 0

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