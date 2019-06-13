Топ-10 игроков Европы сезона 2018/19

Сезон 2018/19 закончился, подарив нам несколько сенсаций. «Ливерпуль» выиграл свою шестую Лигу чемпионов, а «Манчестер Сити» стал третьей командой в АПЛ, защитившей чемпионский титул. Но, как бы ни блистали команды, настоящими звездами всегда становятся избранные их игроки.

В этом сезоне мы увидели много великолепных игроков, которые блистали и вели свои команды к славе. Сейчас все говорят о «Золотом мяче», и о том, какие игроки заслуживают номинаций.

Держа это в уме, автор Squawka Мухаммад Батт называет 10 лучших игроков Европы в этом году, учитывая, в первую очередь, их игру в сезоне 2018/19, но не забывая и об общем уровне футболиста.

10. Килиан Мбаппе

Форвард, «Пари Сен-Жермен» и сборная Франции

Молодая сенсация мирового футбола продолжает раздвигать границы возможного для такого юного игрока. Француз стал чемпионом Лиги 1, впервые в своей карьере переступив порог в 30 голов.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он записал на свой счет 39 мячей во всех соревнованиях, а также стал первым по голевым передачам в слишком рано оборвавшейся лигочемпионской кампании ПСЖ. Этот парень может сделать все что угодно.

9. Серхио Агуэро

Форвард, «Манчестер Сити» и сборная Аргентины

Серхио Агуэро постоянно недооценивают, вероятно, из-за его стабильности. В этом сезоне он еще раз забил 30 голов за «Манчестер Сити», и впервые в своей карьере он защитил чемпионский титул АПЛ.

Серхио Агуэро

Тактическая эволюция Агуэро в наконечник атаки «Сити» была феноменальной, и она подарила ему больше игрового времени, что дает ему больше шансов на эти героические, приносящие трофеи голы, которые он так хорошо умеет забивать.

8. Мохамед Салах

Форвард, «Ливерпуль» и сборная Египта

Салах начал сезон с грузом возложенных на него ожиданий, как на одного из лучших нападающих в мире, и превосходно справился с этим давлением.

Мохамед Салах

Давлению было бы легко проглотить Салаха целиком, но, несмотря на то, что он не повторил те непристойно высокие цифры статистики, которых он добился в прошлом сезоне, Салах (в основном играющий в качестве центрального нападающего) все же забил несколько решающих голов и сыграл огромную роль в том, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

7. Эден Азар

Вингер, «Челси» и сборная Бельгии

Блестящий бельгиец наконец-то покинул «Стэмфорд Бридж», но сделал это после одного из своих самых ярких сезонов. Впервые в своей карьере Эден Азар сыграл в финале еврокубка и забил более 20 голов за сезон в «Челси».

Эден Азар

То, что он наконец преодолел порог европейского финала, с трофеем и прекрасным выступлением в своей последней игре за «Челси», подводит итог и показывает, насколько он особенный и насколько Премьер-лиге будет не хватать его.

6. Садио Мане

Вингер, «Ливерпуль» и сборная Сенегала

В начале 2019 года был период, когда казалось, что сезон «Ливерпуля» вот-вот пойдет под откос. После декабря, ставшего одним из лучших игровых отрезков в истории клуба, мерсисайдцы начали новый год, выглядя сдувшимися и потерявшими кураж. Несколько игр они свели вничью, упустив свое лидерство в АПЛ.

Садио Мане

Но если бы не Мане, эти ничьи были бы поражениями, и мы не получили бы невероятную борьбу за чемпионство до последнего тура. Более того, без господства сенегальца в Мюнхене в матче против «Баварии» вряд ли «Ливерпуль» стал бы чемпионом Европы. Монументальный сезон.

5. Френки де Йонг

Полузащитник, «Аякс» и сборная Голландии

В этом сезоне «Аякс» вернулся в Лигу чемпионов и сделал это совершенно завораживающе. Во многом это было связано с Френки де Йонгом.

Френки де Йонг

Молодой полузащитник играет, как гибрид Серхио Бускетса и Андреса Иньесты, и режиссирует шоу, которое устраивал «Аякс», когда они выиграли золотой дубль в домашних турнирах и добрались до полуфинала Лиги чемпионов, оставив в дураках Луку Модрича, Тиаго, Тони Крооса и Миралема Пьянича по пути.

Он присоединится к «Барселоне» в следующем сезоне и, вероятно, выведет свою игру на совершенно новый уровень.

4. Рахим Стерлинг

Вингер, «Манчестер Сити» и сборная Англии

До чего приятно наблюдать за Рахимом Стерлингом — самым энергичным английским форвардом со времен Уэйна Руни, когда он еще носит футболку с номером 8 в «Манчестер Юнайтед». Независимо от того, сквозит ли он между защитниками, с мячом, приклеенным к его ногам, или забивают решающие голы за «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг

Он даже превратился в настоящий образец для подражания вне поля, а это многое значит. Стерлинг сыграл огромную роль в том, что «Манчестер Сити» выиграл домашний требл в этом сезоне, а сборная Англии вышла в финал Лиги Наций. Он становится все лучше и лучше.

3. Бернарду Силва

Вингер, «Манчестер Сити» и сборная Португалии

Можно ли незаметно и неброско завоевать звание лучшего игрока в лиге? Если это и возможно, то Бернарду Силва только что сделал это. Португалец были абсолютно незаменим для «Манчестер Сити», став лучшим правым и центральным полузащитником в команде.

Бернарду Силва

За его дриблингом приятно наблюдать, он сделал так, чтобы травмы Кевина де Брюина остались практически незамеченными и помог «Сити» подняться на самые высокие места.

К тому же он сыграл огромную роль в сборной Португалии и помог ей выиграть Лигу Наций, записав на свой счет голевые передачи как в полуфинале, так и в финале.

2. Вирджил ван Дейк

Центральный защитник, «Ливерпуль» и сборная Голландии

Вирджил ван Дейк пережил поистине монументальный рост с момента своего прихода в «Ливерпуль» и в 2019 году поднял свою игру на новую высоту.

Его полное превосходство в центре обороны — то, благодаря чему «красные» смогли побороться за чемпионский титул, и почему они вернулись в финал Лиги чемпионов, где они умело «засушили» игру с «Тоттенхэмом» и забрали свой шестой Кубок Европы.

Ван Дейк — превосходный хладнокровный защитник, командный и качественный игрок. Он организует своих товарищей по обороне, доминирует в воздухе, а на земле ему редко приходится идти в подкаты, такова сила его позиционной игры.

Вирджил ван Дейк

На самом деле его лишь один раз обвели за за весь сезон, как за клуб, так и за страну, что просто абсурдно. Действительно лучший защитник в мире.

1. Лионель Месси

Нападающий, «Барселона» и сборная Аргентины

Был только один ответ на этот вопрос. Наибольшее количество голов в Ла Лиге и Лиге чемпионов, наибольшее количество голевых передач в Ла Лиге, наибольшее количество обводок в Лиге чемпионов и второе место в Ла Лиге, наибольшее количество моментов, созданных в Ла Лиге, и самые опасные моменты, созданные в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.

Лионель Месси

Можно продолжать и продолжать. Месси доминировал во всех возможных отношениях. Даже во время унижения со счетом 0:4 в матче против «Ливерпуля», он своими сольными проходами обошел бесчисленных игроков и создал три опаснейших момента, которые упустили его товарищи по команде. Он с абсурдной легкостью взвалил на себя бремя быть главной креативной силой «Барселоны» и их главным бомбардиром.

Все футбольные трансферы

Месси — такой молниеносный дриблер, что когда он с мячом в ногах, его прорывы искажают пространство и время, а также ваше восприятие, приклеивая ваши глаза к экрану. Он смертоносный, восхитительный и доминирующий. Никто на планете даже близко не приблизился к этому уровню. Как никак, «номер второй» в этом списке, Ван Дейк сказал: «Я думаю, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире, и не имеет значения то, что он не попал в финал Лиги чемпионов». 0