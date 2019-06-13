ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-10 игроков Европы сезона 2018/19

    Рейтинг лучших европейских игроков минувшего сезона

    Лига чемпионов Лига Европы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Примера Футбол Испании Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити Челси Барселона Аякс Лига наций Сборная Аргентины Сборная Англии Сборная Португалии Португалия Сборная Голландии Сборная Сенегала Сборная Бельгии Сборная Египта Сборная Франции Календарь Лиги чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТоп-10 игроков Европы сезона 2018/19 Лионель МессиМесси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда? Эсекьель ПонсеАргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом
  • 17:26
    • Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений
  • 21:01
    • Автогол принес Австралии победу над Бразилией на женском ЧМ-2019
  • 12:52
    • Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
  • 12:36
    • АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон
  • 10:51
    • Слуцкий по-прежнему мечтает сделать карьеру в Европе
  • 10:26
    • Врачи заявили об ухудшении состояния здоровья Кокорина
  • 08:41
    • Дюрант перенес операцию по поводу разрыва ахилла
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    Сезон 2018/19 закончился, подарив нам несколько сенсаций. «Ливерпуль» выиграл свою шестую Лигу чемпионов, а «Манчестер Сити» стал третьей командой в АПЛ, защитившей чемпионский титул. Но, как бы ни блистали команды, настоящими звездами всегда становятся избранные их игроки.
    В этом сезоне мы увидели много великолепных игроков, которые блистали и вели свои команды к славе. Сейчас все говорят о «Золотом мяче», и о том, какие игроки заслуживают номинаций.

    Держа это в уме, автор Squawka Мухаммад Батт называет 10 лучших игроков Европы в этом году, учитывая, в первую очередь, их игру в сезоне 2018/19, но не забывая и об общем уровне футболиста.

    10. Килиан Мбаппе

    Форвард, «Пари Сен-Жермен» и сборная Франции

    Молодая сенсация мирового футбола продолжает раздвигать границы возможного для такого юного игрока. Француз стал чемпионом Лиги 1, впервые в своей карьере переступив порог в 30 голов.

    Килиан Мбаппе

    Он записал на свой счет 39 мячей во всех соревнованиях, а также стал первым по голевым передачам в слишком рано оборвавшейся лигочемпионской кампании ПСЖ. Этот парень может сделать все что угодно.

    9. Серхио Агуэро

    Форвард, «Манчестер Сити» и сборная Аргентины

    Серхио Агуэро постоянно недооценивают, вероятно, из-за его стабильности. В этом сезоне он еще раз забил 30 голов за «Манчестер Сити», и впервые в своей карьере он защитил чемпионский титул АПЛ.

    Серхио Агуэро

    Тактическая эволюция Агуэро в наконечник атаки «Сити» была феноменальной, и она подарила ему больше игрового времени, что дает ему больше шансов на эти героические, приносящие трофеи голы, которые он так хорошо умеет забивать.

    8. Мохамед Салах

    Форвард, «Ливерпуль» и сборная Египта

    Салах начал сезон с грузом возложенных на него ожиданий, как на одного из лучших нападающих в мире, и превосходно справился с этим давлением.

    Мохамед Салах

    Давлению было бы легко проглотить Салаха целиком, но, несмотря на то, что он не повторил те непристойно высокие цифры статистики, которых он добился в прошлом сезоне, Салах (в основном играющий в качестве центрального нападающего) все же забил несколько решающих голов и сыграл огромную роль в том, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

    7. Эден Азар

    Вингер, «Челси» и сборная Бельгии

    Блестящий бельгиец наконец-то покинул «Стэмфорд Бридж», но сделал это после одного из своих самых ярких сезонов. Впервые в своей карьере Эден Азар сыграл в финале еврокубка и забил более 20 голов за сезон в «Челси».

    Эден Азар

    То, что он наконец преодолел порог европейского финала, с трофеем и прекрасным выступлением в своей последней игре за «Челси», подводит итог и показывает, насколько он особенный и насколько Премьер-лиге будет не хватать его.

    6. Садио Мане

    Вингер, «Ливерпуль» и сборная Сенегала

    В начале 2019 года был период, когда казалось, что сезон «Ливерпуля» вот-вот пойдет под откос. После декабря, ставшего одним из лучших игровых отрезков в истории клуба, мерсисайдцы начали новый год, выглядя сдувшимися и потерявшими кураж. Несколько игр они свели вничью, упустив свое лидерство в АПЛ.

    Садио Мане

    Но если бы не Мане, эти ничьи были бы поражениями, и мы не получили бы невероятную борьбу за чемпионство до последнего тура. Более того, без господства сенегальца в Мюнхене в матче против «Баварии» вряд ли «Ливерпуль» стал бы чемпионом Европы. Монументальный сезон.

    5. Френки де Йонг

    Полузащитник, «Аякс» и сборная Голландии

    В этом сезоне «Аякс» вернулся в Лигу чемпионов и сделал это совершенно завораживающе. Во многом это было связано с Френки де Йонгом.

    Френки де Йонг

    Молодой полузащитник играет, как гибрид Серхио Бускетса и Андреса Иньесты, и режиссирует шоу, которое устраивал «Аякс», когда они выиграли золотой дубль в домашних турнирах и добрались до полуфинала Лиги чемпионов, оставив в дураках Луку Модрича, Тиаго, Тони Крооса и Миралема Пьянича по пути.

    Он присоединится к «Барселоне» в следующем сезоне и, вероятно, выведет свою игру на совершенно новый уровень.

    4. Рахим Стерлинг

    Вингер, «Манчестер Сити» и сборная Англии

    До чего приятно наблюдать за Рахимом Стерлингом — самым энергичным английским форвардом со времен Уэйна Руни, когда он еще носит футболку с номером 8 в «Манчестер Юнайтед». Независимо от того, сквозит ли он между защитниками, с мячом, приклеенным к его ногам, или забивают решающие голы за «Манчестер Сити».

    Рахим Стерлинг

    Он даже превратился в настоящий образец для подражания вне поля, а это многое значит. Стерлинг сыграл огромную роль в том, что «Манчестер Сити» выиграл домашний требл в этом сезоне, а сборная Англии вышла в финал Лиги Наций. Он становится все лучше и лучше.

    3. Бернарду Силва

    Вингер, «Манчестер Сити» и сборная Португалии

    Можно ли незаметно и неброско завоевать звание лучшего игрока в лиге? Если это и возможно, то Бернарду Силва только что сделал это. Португалец были абсолютно незаменим для «Манчестер Сити», став лучшим правым и центральным полузащитником в команде.

    Бернарду Силва

    За его дриблингом приятно наблюдать, он сделал так, чтобы травмы Кевина де Брюина остались практически незамеченными и помог «Сити» подняться на самые высокие места.

    К тому же он сыграл огромную роль в сборной Португалии и помог ей выиграть Лигу Наций, записав на свой счет голевые передачи как в полуфинале, так и в финале.

    2. Вирджил ван Дейк

    Центральный защитник, «Ливерпуль» и сборная Голландии

    Вирджил ван Дейк пережил поистине монументальный рост с момента своего прихода в «Ливерпуль» и в 2019 году поднял свою игру на новую высоту.

    Его полное превосходство в центре обороны — то, благодаря чему «красные» смогли побороться за чемпионский титул, и почему они вернулись в финал Лиги чемпионов, где они умело «засушили» игру с «Тоттенхэмом» и забрали свой шестой Кубок Европы.

    Ван Дейк — превосходный хладнокровный защитник, командный и качественный игрок. Он организует своих товарищей по обороне, доминирует в воздухе, а на земле ему редко приходится идти в подкаты, такова сила его позиционной игры.

    Вирджил ван Дейк

    На самом деле его лишь один раз обвели за за весь сезон, как за клуб, так и за страну, что просто абсурдно. Действительно лучший защитник в мире.

    1. Лионель Месси

    Нападающий, «Барселона» и сборная Аргентины

    Был только один ответ на этот вопрос. Наибольшее количество голов в Ла Лиге и Лиге чемпионов, наибольшее количество голевых передач в Ла Лиге, наибольшее количество обводок в Лиге чемпионов и второе место в Ла Лиге, наибольшее количество моментов, созданных в Ла Лиге, и самые опасные моменты, созданные в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.

    Лионель Месси

    Можно продолжать и продолжать. Месси доминировал во всех возможных отношениях. Даже во время унижения со счетом 0:4 в матче против «Ливерпуля», он своими сольными проходами обошел бесчисленных игроков и создал три опаснейших момента, которые упустили его товарищи по команде. Он с абсурдной легкостью взвалил на себя бремя быть главной креативной силой «Барселоны» и их главным бомбардиром.

    Все футбольные трансферы

    Месси — такой молниеносный дриблер, что когда он с мячом в ногах, его прорывы искажают пространство и время, а также ваше восприятие, приклеивая ваши глаза к экрану. Он смертоносный, восхитительный и доминирующий. Никто на планете даже близко не приблизился к этому уровню. Как никак, «номер второй» в этом списке, Ван Дейк сказал: «Я думаю, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире, и не имеет значения то, что он не попал в финал Лиги чемпионов». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой
  • 11/06/2019 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • Италия U20 — Эквадор U20
  • 1.78
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегию
    • 02:01 09/06/2019     Аллисон
  • 10 лучших вратарей Европы прямо сейчас
    • 19:46 11/06/2019     Федор Смолов
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
    • 20:04 07/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Футбол Шесть вариантов для Де ЛигтаГде окажется подрастающая звезда мирового футбола? 05:090
  • 17:55
    • «Рубин» подписал еще одного игрока «Анжи»
  • 17:41
    • Названы самые дорогие футболисты в мире
  • 16:37
    • «Динамо» хочет вернуть своего воспитанника
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко и Барбашев достигли вершиныОбзор решающего матча финальной серии плей-офф НХЛ 13 июня 08:230
  • Экспресс дня

  • Бразильские футболистки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.82
    •
  • 21:20
    • «Крылья Советов» усилятся защитником «Спартака»
  • 20:47
    • Тарасов может продолжить карьеру в ФК «Сочи» или «Крыльях Советов»
  • 20:29
    • ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича
    Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку Футбол Бельгия остается катком. Равных Де Брейне и компании в группе нетБельгийцы сохраняют стопроцентный результат в отборочном турнире Евро-2020 Вчера в 13:500
  • 17:13
    • Полузащитник «Анжи» перешел в «Рубин»
  • 16:55
    • «Спартак» интересуется защитником молодежной сборной Эквадора
  • 16:20
    • Хачанов покинул турнир в Штутгарте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие