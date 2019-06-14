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    Хамес и еще семь футболистов, которые могут продать себя на Кубке Америки

    Кто из талантов может сменить клуб после Кубка Америки-2019?

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    Хамес Родригес
    Хамес Родригес
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    14 июня стартует Копа Америка. Four Four Two выбрал восьмерых футболистов, за игрой которых на турнире будут пристально следить клубы английской Премьер-лиги.

    Джованни Ло Чельсо (Аргентина)

    Джованни Ло Чельсо
    globallookpress.com

    Ло Чельсо проводил предыдущий сезон в «Бетисе» на правах аренды из ПСЖ, но в апреле испанский клуб выкупил аргентинца и теперь готов заработать, если получит подходящее предложение. Ло Чельсо, который раньше действовал из глубины поля, а теперь используется на позиции «десятки», похоже, будет основным в сборной Аргентины на Кубке Америки. Сообщалось, что «Тоттенхэм» уже делал предложение по игроку, которое было отклонено. Если Ло Чельсо засияет в Бразилии, то «шпоры», вероятно, станут не единственным претендентом на игрока из топ-шестерки АПЛ.

    Давид Нерес (Бразилия)

    Давид Нерес
    globallookpress.com

    Травма Неймара стала серьезным ударом по амбициям сборной Бразилии, которая надеется продолжить победную традицию на домашних Кубках Америки. Заменить главную звезду «пентакампеонов» призван Нерес. После отличного сезона в «Аяксе» 22-летний игрок может пробиться в стартовый состав бразильской сборной. По слухам, форвардом, который забил по 10 голов в сезоне и сделал 13 ассистов в рамках ЛЧ и чемпионата Нидерландов, интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

    Вилькер Фариньес (Венесуэла)

    Вилькер Фариньес
    globallookpress.com

    Будучи не слишком высоким как для вратаря (1,81 см) Фариньес компенсирует это другими сильными сторонами. Венесуэльский голкипер обладает превосходной ловкостью и острыми, как бритва, рефлексами. 21-летний Фариньес без сомнения находится в одном хорошо проведенном турнире от переезда в Европу. На данный момент вратарь является игроком колумбийского «Мильонариса». В 2017 году Фариньес в составе сборной Колумбии U-20 стал финалистом чемпионата мира.

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    • Алмоез Али (Катар)

    Алмоез Али
    globallookpress.com

    Нет, это не опечатка. Катар действительно участвует в Кубке Америки этим летом. И хозяева предстоящего чемпионата мира не собираются просто отбывать номер. В этом году они уже преподнесли сюрприз, выиграв в январе Кубок Азии. Али был назван лучшим игроком того турнира, а девять голов нападающего стали новым рекордом Кубка Азии. Новый успех на большой сцене (то есть на Копа Америка) может побудить английские клубы включиться в борьбу за игрока.

    Сантьяго Арсамендия (Парагвай)

    Сантьяго Арсамендия
    globallookpress.com

    Сразу несколько клубов АПЛ находятся в поисках левого защитника. Арсамендия — футболист, который скоро может оказаться в списке трансферных целей английских клубов. Родившийся в Аргентине игрок сборной Парагвая — безусловно, один из тех, за кем стоит наблюдать по ходу 46-го Кубка Америки. Его взрывная игра на фланге и точные подачи в штрафную определенно могут привлечь внимание скаутов.

    Эвертон Соарес (Бразилия)

    Эвертон Соарес
    globallookpress.com

    Эвертон вряд ли будет игроком основы бразильской сборной на Кубке Америки, даже несмотря на травму Неймара, но он является тем типом игрока, которыq может серьезно повлиять на ход матча после выхода на замену. Нападающий «Гремио» своей игрой за клуб и своим дриблингом уже привлек к себе внимание «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». Если он поможет сборной Бразилии выиграть девятый титул на Кубке Америки, то летом его трансфер может принести «Гремио» серьезные деньги.

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    • Макси Гомес (Уругвай)

    Макси Гомес
    globallookpress.com

    И Луис Суарес, и Эдинсон Кавани потихоньку приближаются к завершению карьеры. У Гомеса на данный момент поул-позишн, чтобы в конце концов заменить одного из них в стартовом составе сборной Уругвая. Это вряд ли произойдет уже на Кубке Америки-2019, но у нападающего «Сельты», который в сезоне 2018-2019 забил 13 голов в Примере, в Бразилии все равно будет возможность произвести хорошее впечатление. Особое внимание игроку уделит «Тоттенхэм», который будет следить за 22-летним игроком на протяжении всего турнира.

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    • Хамес Родригес (Колумбия)

    Хамес Родригес
    globallookpress.com

    Самое известное имя в этом списке. Хамесу не нужен Кубок Америки в той же степени, что вышеперечисленным футболистам. Однако на данный момент его будущее находится под вопросом. «Бавария» приняла решение не выкупать его контракт, а «Реал» хочет продать его этим летом. Если в ближайшие пару недель плеймейкер проявит себя наилучшим образом, то вполне может убедить один или два клуба АПЛ оформить трансфер. 0

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