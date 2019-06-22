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    Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»

    Похоже, бразильский футболист покинет «Пари Сен-Жермен»

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    Неймар
    Неймар
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    Если Неймар здоров, то его игра вызывает восторг, но проблема в том, что в обоих сезонах в «Пари Сен-Жермен» в начале весны он получал травмы, которые препятствовали попыткам парижан выиграть Лигу чемпионов. Более того, оказавшись вдали от стабильной «Барселоны» и ее лидеров, личная жизнь бразильца вышла из-под контроля.
    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи на этой неделе заявил, что клуб стремится избавить своих футболистов от звездного поведения. Многие эксперты полагают, что эти слова были в первую очередь адресованы Неймару. Не забываем о том факте, что бразильская модель ранее заявила о том, что форвард парижан изнасиловал ее в парижском отеле, что сам Неймар категорически отрицает.

    Учитывая слова недовольства Килиана Мбаппе по поводу направления, в котором движется «Пари Сен-Жермен», французский клуб теперь, похоже, с радостью избавится от Неймара. По данным ESPN, есть только три клуба, которые реально могут себе позволить купить бразильца: «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

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    • Вышеупомянутые клубы составляют тройку богатейших на планете, так что с финансами у них все в порядке. Однако каждый клуб имеет свои плюсы и минусы, которые нужно выделить с учетом возможного перехода Неймара. Обозреватель Squawka Мухаммад Батт именно этим и занялся.

    1. «Манчестер Юнайтед»

    Плюсы:

    Очевидным плюсом является то, что он стал бы неоспоримой суперзвездой команды. Более того, он останется самой крупной звездой лиги, только теперь эта лига будет называться АПЛ, а это уже дополнительный престиж и пиар. Маркетинговый потенциал «МЮ», Неймара и Премьер-лиги сложно переоценить.

    Неймар в составе «Манчестер Юнайтед»
    squawka.com

    Что касается игровых моментов, Неймар займет почетное место в центре атаки «Манчестер Юнайтед». При этом ему не нужно будет отрабатывать в обороне. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды, потеснив Алексиса Санчеса, в отличие от которого он точно будет полезным. Своим быстрым дриблингом он идеально подходит Сульшеру, который прививает команде высокий темп и быстрый переход из обороны в атаку.

    Минусы:

    Его будут бить. Часто. Нельзя сказать, что в Премьер-лиге собраны сильнейшие защитники мира, но они здесь точно физически крепкие, притом практически в каждой команде. Скорость игры такова, что попытки Неймара замедлить игру, прежде чем снова ее ускорить приведут к плотным ударам по голени или грубым толчкам. В отличие от Примеры, Лиги чемпионов и даже Лиги 1, в Англии почти никто не защищается со звездным качеством. Таким образом, бразильца будут пинать в каждой игре.

    Кроме того, его театральные падения вряд ли встретят одобрение в Англии. Нырки на поле массово считаются чем-то ужасным, так что Неймар, ныряющий в стиле рыбки, почти наверняка услышит гул в свой адрес. Одним из минусов станет английская погода, к которой он точно не привык, да и с пищей не все так однозначно.

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    • Наконец, при всех заработанных деньгах и почетном статусе в «Манчестер Юнайтед» он столкнется с беспорядком. «Красным дьяволам» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, чтобы закрыть все проблемные позиции и стать конкурентоспособной командой.

    Также Неймару придется как минимум сезон провести в Лиге Европы, и он, вероятно, осознает это.

    2. «Барселона»

    Плюсы:

    Он знает клуб, он знает игроков, знает тактику и игровую схему. Это то же самое, что надеть толстовку с капюшоном, которую вы не носили несколько лет, только чтобы вспомнить, насколько она удобная.

    Неймар в составе «Барселоны»
    squawka.com

    Вне поля он рекламировал бы Nike, так что с точки зрения маркетинга тоже все в порядке. На поле он воссоединится с Лео Месси, лучшим игроком в мире, с которым он демонстрировал свою самую качественную игру в карьере. Вероятно, он снова отправится на левый фланг, где так ярко сиял ранее.

    Минусы:

    Придется унизить себя и признать, что был неправ, когда уходил в «Пари Сен-Жермен». Фанаты «Барселоны» никогда не позволят Неймару забыть о двух годах, которые он провел в Париже, кто-то даже никогда не простит бразильца.

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    • Ему постоянно будут напоминать о том, как он должен себя вести, оставаясь в тени Месси. Это большой удар по самолюбию. Кроме того, если он вернется, то «Барселона», вероятно, не сможет купить еще одного нападающего, а это означает, что ему придется играть с Луисом Суаресом. Знаменитое трио MSN вряд ли будет столь же динамичным, как раньше.

    3. «Реал»

    Плюсы:

    Переход в мадридский «Реал» в качестве нового «галактико» идеально входит в карьерную концепцию Неймара с точки зрения следования по стопам Роналдо. Великий бразилец тоже провел свои лучшие годы в «Барселоне», затем уехал и боролся с травмами, после чего вернулся в Испанию, заключив контракт с «Реалом».

    Неймар может сделать тоже самое, и это было бы прекрасно. Вне поля Мадрид — превосходное место для жизни, где его ждут соотечественники Марсело и Каземиро.

    Неймар в составе «Реала»
    squawka.com

    На поле Зинедин Зидан просто ставил бы его в атаку и позволял бы делать свое дело. Француз никогда не увлекался тактикой, так что роль вольного игрока идеально бы подошла Неймару.

    Минусы:

    Неймару нужны сильные лидеры в команде, которые сдерживали бы его пыл, иначе он поддастся своим худшим инстинктам. Лидерами мадридской раздевалки являются Серхио Рамос и Марсело. Конечно, это великолепные футболисты, но не те стабильные ветераны, которых вы видите в качестве наставников Неймара. В общем они так же незрелы, как и Неймар. Не стоит забывать, как Рамос набросился на юношу после случайного столкновения на тренировке.

    Более того, Неймар, скорее всего, сдружится с бесшабашным Эденом Азаром. Бельгиец умеет развлекаться, но редко попадает в какие-то скандалы, чего не скажешь о Неймаре.

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    • Не совсем понятно и то, как они будут взаимодействовать на поле, ведь Неймар и Азар играют на одной позиции. Конечно, их можно одновременно выпускать на поле, но каждый из них жаждет получить мяч и замедлить игру. Вы представляете, как они будут спорить о том, кто будет бить пенальти? (А ведь есть еще Рамос).

    Также стоит помнить, что «Реал» уже потратил 300 миллионов евро этим летом, и ему придется продать нескольких сильных игроков, чтобы компенсировать затраты на Неймара, который, скорее всего, обойдется еще в 300 миллионов. «Сливочные» будут вынуждены перекроить команду, что означает, что она ослабнет и ей будет сложно ровно пройти весь сезон с более чем 60 матчами. 0

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