Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»

Если Неймар здоров, то его игра вызывает восторг, но проблема в том, что в обоих сезонах в «Пари Сен-Жермен» в начале весны он получал травмы, которые препятствовали попыткам парижан выиграть Лигу чемпионов. Более того, оказавшись вдали от стабильной «Барселоны» и ее лидеров, личная жизнь бразильца вышла из-под контроля.

Президент «Пари Сен-Жермен»на этой неделе заявил, что клуб стремится избавить своих футболистов от звездного поведения. Многие эксперты полагают, что эти слова были в первую очередь адресованы. Не забываем о том факте, что бразильская модель ранее заявила о том, что форвард парижан изнасиловал ее в парижском отеле, что сам Неймар категорически отрицает.

Учитывая слова недовольства Килиана Мбаппе по поводу направления, в котором движется «Пари Сен-Жермен», французский клуб теперь, похоже, с радостью избавится от Неймара. По данным ESPN, есть только три клуба, которые реально могут себе позволить купить бразильца: «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

Вышеупомянутые клубы составляют тройку богатейших на планете, так что с финансами у них все в порядке. Однако каждый клуб имеет свои плюсы и минусы, которые нужно выделить с учетом возможного перехода Неймара. Обозреватель Squawka Мухаммад Батт именно этим и занялся.

1. «Манчестер Юнайтед»

Плюсы:

Очевидным плюсом является то, что он стал бы неоспоримой суперзвездой команды. Более того, он останется самой крупной звездой лиги, только теперь эта лига будет называться АПЛ, а это уже дополнительный престиж и пиар. Маркетинговый потенциал «МЮ», Неймара и Премьер-лиги сложно переоценить.

Неймар в составе «Манчестер Юнайтед» squawka.com

Что касается игровых моментов, Неймар займет почетное место в центре атаки «Манчестер Юнайтед». При этом ему не нужно будет отрабатывать в обороне. Он станет самым высокооплачиваемым игроком команды, потеснив Алексиса Санчеса, в отличие от которого он точно будет полезным. Своим быстрым дриблингом он идеально подходит Сульшеру, который прививает команде высокий темп и быстрый переход из обороны в атаку.

Минусы:

Его будут бить. Часто. Нельзя сказать, что в Премьер-лиге собраны сильнейшие защитники мира, но они здесь точно физически крепкие, притом практически в каждой команде. Скорость игры такова, что попытки Неймара замедлить игру, прежде чем снова ее ускорить приведут к плотным ударам по голени или грубым толчкам. В отличие от Примеры, Лиги чемпионов и даже Лиги 1, в Англии почти никто не защищается со звездным качеством. Таким образом, бразильца будут пинать в каждой игре.

Кроме того, его театральные падения вряд ли встретят одобрение в Англии. Нырки на поле массово считаются чем-то ужасным, так что Неймар, ныряющий в стиле рыбки, почти наверняка услышит гул в свой адрес. Одним из минусов станет английская погода, к которой он точно не привык, да и с пищей не все так однозначно.

Наконец, при всех заработанных деньгах и почетном статусе в «Манчестер Юнайтед» он столкнется с беспорядком. «Красным дьяволам» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, чтобы закрыть все проблемные позиции и стать конкурентоспособной командой.

Также Неймару придется как минимум сезон провести в Лиге Европы, и он, вероятно, осознает это.

2. «Барселона»

Плюсы:

Он знает клуб, он знает игроков, знает тактику и игровую схему. Это то же самое, что надеть толстовку с капюшоном, которую вы не носили несколько лет, только чтобы вспомнить, насколько она удобная.

Неймар в составе «Барселоны» squawka.com

Вне поля он рекламировал бы Nike, так что с точки зрения маркетинга тоже все в порядке. На поле он воссоединится с Лео Месси, лучшим игроком в мире, с которым он демонстрировал свою самую качественную игру в карьере. Вероятно, он снова отправится на левый фланг, где так ярко сиял ранее.

Минусы:

Придется унизить себя и признать, что был неправ, когда уходил в «Пари Сен-Жермен». Фанаты «Барселоны» никогда не позволят Неймару забыть о двух годах, которые он провел в Париже, кто-то даже никогда не простит бразильца.

Ему постоянно будут напоминать о том, как он должен себя вести, оставаясь в тени Месси. Это большой удар по самолюбию. Кроме того, если он вернется, то «Барселона», вероятно, не сможет купить еще одного нападающего, а это означает, что ему придется играть с Луисом Суаресом. Знаменитое трио MSN вряд ли будет столь же динамичным, как раньше.

3. «Реал»

Плюсы:

Переход в мадридский «Реал» в качестве нового «галактико» идеально входит в карьерную концепцию Неймара с точки зрения следования по стопам Роналдо. Великий бразилец тоже провел свои лучшие годы в «Барселоне», затем уехал и боролся с травмами, после чего вернулся в Испанию, заключив контракт с «Реалом».

Неймар может сделать тоже самое, и это было бы прекрасно. Вне поля Мадрид — превосходное место для жизни, где его ждут соотечественники Марсело и Каземиро.

Неймар в составе «Реала» squawka.com

На поле Зинедин Зидан просто ставил бы его в атаку и позволял бы делать свое дело. Француз никогда не увлекался тактикой, так что роль вольного игрока идеально бы подошла Неймару.

Минусы:

Неймару нужны сильные лидеры в команде, которые сдерживали бы его пыл, иначе он поддастся своим худшим инстинктам. Лидерами мадридской раздевалки являются Серхио Рамос и Марсело. Конечно, это великолепные футболисты, но не те стабильные ветераны, которых вы видите в качестве наставников Неймара. В общем они так же незрелы, как и Неймар. Не стоит забывать, как Рамос набросился на юношу после случайного столкновения на тренировке.

Более того, Неймар, скорее всего, сдружится с бесшабашным Эденом Азаром. Бельгиец умеет развлекаться, но редко попадает в какие-то скандалы, чего не скажешь о Неймаре.

Не совсем понятно и то, как они будут взаимодействовать на поле, ведь Неймар и Азар играют на одной позиции. Конечно, их можно одновременно выпускать на поле, но каждый из них жаждет получить мяч и замедлить игру. Вы представляете, как они будут спорить о том, кто будет бить пенальти? (А ведь есть еще Рамос).

Также стоит помнить, что «Реал» уже потратил 300 миллионов евро этим летом, и ему придется продать нескольких сильных игроков, чтобы компенсировать затраты на Неймара, который, скорее всего, обойдется еще в 300 миллионов. «Сливочные» будут вынуждены перекроить команду, что означает, что она ослабнет и ей будет сложно ровно пройти весь сезон с более чем 60 матчами. 0