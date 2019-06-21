ПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах

Взрыв в 2017-м

Казалось, что все изменилось в августе 2017 года, не так ли?

До этого момента на трансферном рынке существовала старая структура: на вершине были «Барселона» и «Реал», а ниже — все остальные. Эти два клуба были не намного богаче, чем остальные гранды, но казалось, что цель каждого топ-футболиста — оказаться в испанской столице или Каталонии. Попав туда, игрок уходил только тогда, когда в нем больше не нуждались.

В этом веке только один игрок, который был на пике и в статусе звезды, сменил «Барселону» на «Реал» — это Луиш Фигу. В других случаях сильнейшие футболисты оставались в составах испанских грандов без вариантов.

Два года назад руководство ПСЖ активировало пункт выкупа Неймара, выплатив «Барселоне» 254 миллиона долларов. Это было чем вдвое превысило предыдущий рекорд, когда «Манчестер Юнайтед» платил «Ювентусу» за Поля Погба прошлым летом. Но трансфер бразильца стал еще и ударом по устоявшейся футбольной иерархии.

В 25 лет Неймар считался лучшим игроком в мире и наследником Лионеля Месси, но он в итоге решил отказаться от таких перспектив и переехать в Парих. Если смотреть на НБА, то это могло бы сравниться с переходом Стефена Карри из «Голден Стэйт» в «Оклахому», но такого обмена еще не было.

Боссам ПСЖ Неймара оказалось мало, поэтому за 203 миллиона долларов тем же летом они подписали Килиана Мбаппе. Французу было всего 19 лет и оставались сомнения, что он сможет оправдать такие деньги.

В итоге у французских чемпионов в составе оказались сразу два лучших игрока мира в возрасте до 30 лет и мы говорили не про «Реал» или «Барселону». Стало ясно, что рынок изменится навсегда. Цены на игроков могли быть искажены, а система бы посыпалась.

Подражать «Реалу» — не вариант

«МЮ» шокировал ПСЖ globallookpress.com

Но спустя два года мы видим, что ничего серьезного не случилось. Можно вспомнить только один крупный трансфер — Эдена Азара в «Реал» за 80 миллионов долларов. Основы финансовых взаимоотношений между клубами остались прежними. Иначе сейчас выглядит только ПСЖ.

С 2011 года, когда катарцы купили ПСЖ, у клуба была только одна цель. С 2012 года команда выигрывала титул в Лиге 1, за исключением сезона перед переходом Неймара и Мбаппе. Домашние кубки стали привычным делом. Руководству хотелось другого — сделать клуб институтом, который уважают во всем мире. А путь к этому статусу один — победа в Лиге чемпионов.

Проблема в том, что шансов выиграл Лигу чемпионов у всех команд намного меньше, чем кажется изначально. На следующий сезон фаворит — «Манчестер Сити», но и его вероятность составляет всего 17%. И речь идет о «горожанах», которые под руководством Пепа Гвардиолы только что провели феноменальный сезон. Парижанам очень далеко до уровня английского гранда прямо сейчас.

Подход ПСЖ заключался в том, чтобы собирать суперзвезд, а не наращивать глубину состава с несколькими вариантами на каждой позиции. Аналогично поступал «Реал», который выиграл ЛЧ четыре раза за шесть лет, а теперь французы пытаются подражать Мадриду.

Лучшие команды, как правило, имеют ряд суперзвезд, которые могут решить исход игры, но есть и этажи ниже с менее классными игроками, которые при этом способны прикрыть звезд в случае их травм или спадов.

Парижане провалились в каждом из последних двух сезонов. Они выбыли на стадии 1/8 финала, а Неймар пропустил три из четырех решающих игр. Клуб купил бразильца, чтобы выиграть турнир, но форввард сыграл только 25% игрового времени в самый важный момент. При этом ПСЖ регулярно показывал захватывающий футбол в Лиге чемпионов. Два года назад команда выиграла группу с «Баварией». В этом году под руководством Томаса Тухеля удалось обойти в группе «Ливерпуль», но трофей в итоге взяли именно «красные».

Европейский провал ПСЖ, особенно поражение от «МЮ» со счетом 1:3, показало, что сопутствовало «Реалу» и чего не хватило французам — большой удачи.

Шейхи ПСЖ привели к победе в ЛЧ... «Ливерпуль»

Президент ПСЖ устал от поведения звезд globallookpress.com

«Барселона» заработала на продаже Неймара и сразу использовала эти деньги, купив Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из «Боруссии». Оба должны были стать лицами обновленной «Барсы» и помочь Лионелю Месси на мажорной ноте завершить карьеру.

Вместо этого Коутиньо регулярно освистывали фанаты, а Дембеле провел за два сезона всего 32 матча в Примере.

«Ливерпуль», в свою очередь, на плату а Коутиньо подписал защитника Вирджила ван Дейка и голкипера Алисона — оба помогли клубу выиграть Лигу чемпионов. Если подумать, то именно мерсисайдцы воспользовались богатством ПСЖ, ведь деньги за Коутиньо — это то, что «Барса» получила от парижан за Неймара.

Что у ПСЖ есть сейчас? Новая цель — еще одна суперзвезда. 19-летний голландец Маттейс де Лигт. При этом Мбаппе готов покинуть клуб, став лучшим игроком команды, хотя этого ждали от Неймара. Бразилец, в свою очередь, обвиняется в изнасиловании, а также подвергается критике руководства клуба.

Источники уже сообщали ESPN, что в ПСЖ готовы к расставанию с Неймаром, но беда в том, что мало кто может позволить себе такой трансфер. «Реал» уже серьезно усилился, «Манчестер Сити» никогда не совершал подобных сделок, а «Манчестер Юнайтед» просто не привлечет самого Неймара. Остается «Барселона», которая всерьез думает о возвращении форварда.

Пожалуй, трансфер Неймара в «Барсу» — оптимальный вариант для Парижа. Клуб вернет часть денег и сможет попытаться начать все с чистого листа, словно бразильца никогда в команде и не было. 0