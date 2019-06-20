Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса

Цена величия

В эпоху интернета и вовлечения аудитории Лионель Месси и Криштиану Роналду — одни из самых обсуждаемых персонажей. Они — кассовые таланты, которые превращают невероятное зрелище в рутину.

Большинство из нас понимают уровень этих фигур и ценят их. Возможно, не в равной степени, но с огромным уважением к их работе в футболе. Огромная часть рассуждений посвящена этим игрокам.

Но часть разговоров — темна и порочна. Та, которая основана на превосходстве одного из этой пары над другим. Так, которая посвящена личной жизни и оформлена в игру «Мой лучше твоего». Фанаты превратили Месси и Роналду в лошадей, которые соревнуются друг с другом.

Это не удар по всем участникам данного процесса. Это просто цена, которую платят великие за свой статус. Люди банально забавляют себя тем, чтобы яростно спорить с группой оппонентов, которых они никогда не видели в жизни. Здесь включается фанатизм, наполненный чрезмерным рвением что-то доказать.

Все бывали в такой ситуации. Ничего нового. Фанаты постоянно что-то обсуждают — это часть ритуала. Но мы коснулись особенной территории — дебатов о Криштиаану Роналду и Лионеле Месси.

Среди самых порочных и параноидальных комментариев в сети можно найти авторов, которые не болеют за команды, которые представляют футболисты, а лишь отстаивают достоинства кумиров. Здесь мы попадаем в беспрецедентную для футбола ситуацию.

Команды больше не важны

Месси и Роналду — претенденты на звание лучшего футболиста в истории ESPN

Пеле, Диего Марадона и Йохан Кройф — все они были обласканы болельщиками и стали суперзвездами, но обычно это происходило через призму команд, за которые они выступали. Марадона был популярен, но болельщики «Барселоны» не стали фанатеть от «Наполи», когда он переехал в Серию А.

Пеле считается членом, пожалуй, величайшей команды в истории чемпионатов мира (Бразилия, 1970), а также защищал цвета культового «Сантоса». Кройф был героем «тотального футбола» Ринуса Михелса в «Аяксе» и сборной Голландии, а затем перешел в «Барсу» и вновь стал частью бренда клуба.

Не уверен, что то же самое можно сказать про Месси и Роналду. Есть часть поклонников футбола, которые полностью одержимы ими. Месси провел 18 лет в «Барселоне», выиграл все, что только можно, но не стал безоговорочным лицом клубного бренда, как Марадона в Неаполе, Пеле в Бразилии и «Сантосе» или Кройф в «Аяксе» и «Барсе». Аналогичная ситуация сложилась и у Роналду по итогам девяти сезонов в «Реале».

Частично это может быть связано с тем, что игра глобализировалась и изменилась. Суперзвезды теперь являются собственными брендами до такой степени, что их спонсорские сделки можно сравнить с клубными. Здесь стоит вспомнить НБА, где Леброн Джеймс ведет за собой все внимание и доллары.

Кроме того, футбол — это все еще очень командная игра, но отношение к ней людей изменилось. В прошлом, чтобы посмотреть на Марадону и Кройфа, надо было смотреть все матчи. Не было мемов в Facebook, фото в Instagram и нарезок с лучшими голами в YouTube. Новые технологии позволили прославлять конкретного игрока на фоне остальной команды.

Каждый, у кого есть смартфон, может стать медиа-объектом. Доверия к устаревшим медиа все меньше. Пеле и Кройфф были раньше моего времени, и я был ребенком в эпоху Марадоны, но, глядя на репортажи прошлого, у меня складывается отчетливое впечатление, что, что бы ни сказал «эксперт» по телевидению или в газете, для большинства его слова было евангелием.

По мере того, как массовая аудитория научилась мыслить более критически, и по мере того, как игра распространилась на часть мира, где меньше традиционных медиа, авторитет к ним стал падать.

Мы создали супергероев

Оскорбительные мемы и карикатуры — уже привычное явление goal.com

А еще есть и естественное соперничество. В прошлом уже была масса противостояний, вроде Мэджика Джонсона против Ларри Берда или Роджера Федерера против Рафы Надаля. Но очень редко этими оппонентами становятся два главных претендента на звание лучшего игрока всех времен.

Для многих остается естественная тенденция выбрать одну из сторон, но Месси и Роналду — это визуальные, невербальные суперзвезды. На Пеле, Марадону и Кройфа было интересно не только смотреть, но еще и слушать. Интервью с Лео и Криштиану доставляют столько же удовольствия, сколько и поход к стоматологу.

И так сложилось не потому, что они менее умны или интересны. Просто мы живем в мире, где обмен сообщениями между спортсменами — это прежде всего визуальные эффекты и изображения.

На самом деле, обоим в их визуальном обмене сообщениями помогает тот факт, что они больше похожи на персонажей мультфильмов, чем на обычных людей. Месси — малыш, а Роналду — ожившая греческая статуя. Их сложно с кем-то перепутать в любой одежде и в любой локации. В этом заключается их маркетинговых успех. Блестящий голливудский блокбастер со взрывами и смертями соберет гораздо больше денег, чем инди-фильм с гениальными диалогами. Вот почему эта тема продается по всему миру.

Остается сложить все ингредиенты. У нас есть две молчаливые суперзвезды, которые напоминают супергероев и творят магию на поле. Это дает вам право проецировать на них не только свою любовь и восхищение, но и любые качества, которые вы хотите увидеть. Любящий отец? Трудолюбивая звезда? Борец с мировой несправедливостью? Думайте и считайте все, что угодно.

Это лежит в основе поведения суперфанов Роналду и Месси. Технический прогресс сделал из каждого человека со смартфоном маленькое СМИ. В такой ситуации на первый план вышла темная сторона человеческой природы, которая есть в каждом.

В любом случае, нам остается искренне ценить тот факт, что мы живем в эпоху двух величайших футболистов в истории, которые подстегивают друг друга год за годом двигаться вперед. 0