Лето на все 315 миллионов. «Реал» порвал трансферный рынок

Две недели и дело сделано

Новички «Реала» goal.com

Прошло чуть более двух недель после того, как «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а «сливочные» уже оформили трансферы пятерых игроков на общую сумму 315 миллионов евро.

Главной «бомбой» от мадридцев стал переход звезды «Челси» Эдена Азара. Прошло десять лет с тех пор, как Зидан впервые рекомендовал бельгийца руководству «Реала» — тогда Эден еще выступал за «Лилль». Сумма трансфера из «Челси» составила 100 миллионов евро.

Несмотря на прекрасную форму Карима Бензема в ужасном для «Реала» сезоне, еще 70 миллионов евро были потрачены на центрального нападающего, сербскую сенсацию Луку Йовича, который ярко проявил себя за «Айнтрахт» в Германии.

В планах обновленного «Реала» исключительно атака

Родриго globallookpress.com

И не стоит забывать, что в прошлом году «Реал» достиг соглашения с «Сантосом» в отношении талантливого проспекта Родриго, который этим летом завершит переезд в испанскую столицу за 45 миллионов евро.

Бразильцу только 18 лет и он вполне может оказаться в аренде, но стоит помнить, что его соотечественник Винисиус также должен был играть за вторую команду клуба.

В итоге Жуниор стал лучиком света на фоне неудач «Реала» и пробился в основной состав. Только травма помешала ему показать себя еще лучше и попасть в состав сборной Бразилии.

Таким образом, «Реал» может надеяться, что Родриго сразу сможет помочь первой команде и активизировать атаку, которая в конце сезона выглядела уставшей и предсказуемой.

Руководство клуба также убедило капитана Серхио Рамоса отказаться от переезда в Китай, но это не значит, что никто не думает о будущем, ведь был подписан центральный защитник «Порту» Эдер Милитао за 50 миллионов евро.

Кроме того, Марсело не просто потерял свой статус лучшего левого защитника команды, но и вовсе оказался в запасе, уступив место Серхио Регилону. Клуб нашел выход и подписал за 48 миллионов евро Ферлана Менди из «Лиона» — фантастически быстрого и агрессивного француза, которого называют Килианом Мбаппе среди защитников.

Учитывая все это, обновленный состав Зинедина Зидана однозначно будет исповедовать атакующий футбол.

Конкуренты далеко позади

Френки де Йонг — единственный громкий трансфер «Барсы» AS

Что касается конкурентов, то они могут испытывать ужас от таких темпов работы «Реала». Даже «Барселона», которая еще в январе подписала Френки де Йонга из «Аякса» за 75 миллионов евро, не смогла выдержать такую же скорость, застопорившись на попытках заполучить еще одну амстердамскую звезду Маттейса де Лигта.

Более того, каталонцы продолжают тщетные попытки найти достойную замену блестящему, но стареющему центрфорварду Луису Суаресу. У «Барсы» еще есть возможность достойно ответить мадридцам, заполучив Антуана Гризманна из «Атлетико», но пока ситуация не двигается с места.

Если взять «Ливерпуль», то вряд ли клуб будет активен на рынке, ведь ранее были решены главные проблемы с защитой и вратарской позицией — в команду пришли Вирджил ван Дейк и Алисон. Итог — победа в Лиге чемпионов.

Финалист самого престижного еврокубка «Тоттенхэм» все-таки должен подписать своего первого новичка с января прошлого года, но пока не совсем ясно, сколько денег даст руководство «шпор» тренерскому штабу, да и Маурисио Почеттино в любой момент может возглавить другую команду.

У финалистов Лиги Европы все проще. У «Арсенала» просто нет денег на громкие трансферы, а «Челси» продал Азара и заработал, но у «синих» остается запрет на подписание новых футболистов. Из новичков остается отметить Кристиана Пулишича из дортмундской «Боруссии», который подписал контракт еще в январе.

В Дортмунде при этом отлично поработали, заменив Пулишича Торганом Азаром и Юлианом Брандтом, а также заполучив защитника Нико Шульца. Общая сумма сделок — 75 миллионов евро. Прямой конкурент «Боруссии», мюнхенская «Бавария», усилилась двумя французскими чемпионами мира Лукасом и Бенжаменом Паваром, но вопросы остаются по поводу потенциала атаки команды.

«Манчестер Сити» в очередной раз попытается потратить деньги так, чтобы превратить свое доминирование на английских полях в давно ожидаемый европейский успех.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла три трофея на внутренней арене, но в Лиге чемпионов «глухо», а на рынке необходимо усилиться новым центрбеком взамен Венсану Компани, правым защитником (вероятно, Жоау Канселу из «Юве»), а также центральным хавбеком (Родри из «Атлетико»). При этом «горожане» все еще рискуют лишиться места в Лиге чемпионов по тем же нарушениям, которые были у «Челси».

У «Ювентуса» также впереди много работы. Туринцы одержимы победой в Лиге чемпионов, а команду принял Маурицио Сарри, которому нужны новички мирового уровня. Известно про попытки заполучить де Лигта, а также экс-партнеров Роналду по «Реалу» Марсело и Хамеса Родригеса. Поль Погба также может вернуться в Италию.

«Манчестер Юнайтед» после очередного проблемного сезона не слишком активен в плане трансферов. Пришел лишь молодой вингер Дэниел Джеймс из «Суонси». У манкунианцев будет много денег на новичков, но в клубе творится бардак, который отпугивает сильных и амбициозных игроков.

Летний трансферный рынок несет в себе море неопределенности, слухов и вопросов. «Реал» стал единственным клубом, который уже на этом этапе проделали огромную работу и решил множество своих проблем. Мадрид хочет вернуться на трон Лиги чемпионов. 0