Новый путь для «Челси»

Роман Абрамович никогда не был сентиментален. Его правление в «Челси» лучше всего можно охарактеризовать, как безжалостное стремление к успеху. За 16 лет он 13 раз менял тренеров. Такой подход принес 16 трофеев, поэтому неудивительно, что сейчас клуб позволяет Маурицио Сарри уйти, несмотря на победу в Лиге Европы. Как обычно — это бизнес.

Но в то же самое время невозможно не увидеть сентиментальность в решении назначить Фрэнка Лэмпарда преемником Сарри. Бывший полузащитник «Челси» в «Дерби» продемонстрировал, что является многообещающим тренером, уже в свой первый сезон добравшись до финала Чемпионшипа. Но на «Стэмфорд Бридж» он возвращается благодаря своей легендарной истории с «Челси».

Лэмпард занимает почетное место в книгах рекордов «Челси». Он остается лучшим бомбардиром клуба — 211 голов в 648 матчах. За тринадцать лет в команде он помог ей выиграть 13 трофеев, включая три титула АПЛ и победу в Лиге чемпионов в 2012 году. Его обожают фанаты, и он, как никто другой, знает этот клуб изнутри.

Фрэнк Лэмпард twitter.com/chelseafc

Новый путь «Челси»

Назначение бывшего футболиста не совсем новая история для Абрамовича. Российский владелец «Челси» утвердил главным тренером команды экс-одноклубника Лэмпарда Роберто Ди Маттео после того, как семь лет назад итальянец в статусе исполняющего обязанности привел «синих» к победе в ЛЧ. Но назначение Лэмпарда все равно является отходом от недавней политики клуба.

До Сарри с командой работали Антонио Конте, Гус Хиддинк, Жозе Моуринью и Рафа Бенитес. Конечно, кто-то был более популярен, кто-то менее, но все четверо приезжали на «Стэмфорд Бридж» с серьезным послужным списком и титулами. Это были типичные назначения Абрамовича — тренеры с громкими именами, призванные вести «Челси» к новым успехам.

Роман Абрамович Sky Sports

В то же время Лэмпард возглавит «Челси», имея за плечами лишь один год работы главным тренером. До своего назначения в «Дерби» он не занимал официальную тренерскую должность ни на каком уровне. Тот же Ди Маттео, который был уволен через несколько месяцев после назначения, работал ассистентом Андре Виллаша-Боаша, а до того возглавлял МК «Донс» и «Вест Бромвич Альбион».

Уровень неопытности Лэмпарда является беспрецедентным для тренерской позиции в «Челси» при Абрамовиче. Но такой же является и ситуация, в которой прямо сейчас находится клуб. «Челси», который особо не жалел денег в эпоху Абрамовича, сейчас столкнулся с трансферным баном, который, правда, еще пытается обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Другая работа

Сейчас это совершенно другая работа. Прошлым летом «Челси» потратил 129 миллионов фунтов на новых игроков, чтобы помочь Сарри изменить стиль игры команды. Но его видение полностью так и не было реализовано. Всего за несколько недель до финала в Баку фанаты «Челси» пели на «Стэмфорд Бридж»: «Ты не знаешь, что делаешь».

Маурицио Сарри globallookpress.com

Кто может воодушевить фанатов «Челси» больше, чем легенда клуба Лэмпард? Он не лучшим образом расстался с клубом, когда перешел в «Ман Сити» в 2014 году, но он, безусловно, получил теплый прием, когда вернулся на «Стэмфорд Бридж» вместе с «Дерби» в октябре прошлого года. «Вечно "синий", всегда легенда» — было написано на одном из баннеров.

Его «Дерби» не повезло, и команда проиграла тем вечером. И сейчас совсем нетрудно вообразить, как фанаты «Челси» хотели бы видеть Лэмпарда на тренерском мостике. Его назначение изменить настроения, которые циркулируют вокруг клуба, и также должно положительно отразиться на игроках. Лэмпард — чрезвычайно уважаемая фигура в раздевалке, в которой до сих пор есть некоторые из его бывших партнеров по команде.

В составе, который он унаследует, больше нет Эдена Азара, который наконец-то воплотил жизнь свою мечту и перешел в «Реал». Но то, что все остальные футболисты получат удовольствие, играя за Лэмпарда — это несомненно. Работа в «Челси» станет проверкой тренерской проницательности экс-полузащитника, но одна лишь его репутация предоставит ему такую свободу действий, которая никогда не предоставлялась Сарри.

В составе будет молодежь

Лэмпард может еще больше влюбить в себя фанатов «Челси», если изменит игру команды, отойдя от стерильного, основанного на владении мячом стиля, который ассоциируется с «Сарри-боллом».

«Я хочу видеть агрессивную команду, трудолюбивую команду, которая играет смело, играет в захватывающий футбол, потому что это то, что мы все хотим видеть», — говорил Лэмпард о своих планах в «Дерби» в октябре. Эта философия обязательно найдет отклик в «Челси».

Фрэнк Лэмпард dcfc.co.uk

Лэмпард также выглядит очевидным кандидатом для того, чтобы в полной мере использовать когорту молодых игроков «Челси». Это приобретает еще большее значение в свете запрета на трансферы.

Два молодых игрока — защитник Фикайо Томори и плеймейкер Мэйсон Маунт — уже блистали под руководством Лэмпарда в «Дерби», за который выступали на правах аренды.

Фрэнк Лэмпард и Мэйсон Маунт twitter.com/dcfcofficial

В «Дерби» Лэмпард действительно в значительной степени опирался на молодых игроков. 22-летний Гарри Уилсон и 18-летний Джейден Богл стали ключевыми игроками команды в прошлом сезоне. Возможности проявить себя получали и другие выпускники клубной академии.

«Лэмпард ясно дал понять, что хочет меритократии. Ребята знают, что у них есть путь», — сказал тренер клубной академии «Дерби» Даррен Уосалл.

Такой подход вряд ли остался незамеченным со стороны руководства «Челси», когда клуб столкнулся с трансферным баном. Маунт и Томори — не единственные игроки, которые могут вернуться из аренды, чтобы бороться за место в первой команде «Челси». Есть еще Тэмми Абрахам, который забил 26 голов за «Астон Виллу», есть защитники Курт Зума и Рис Джеймс.

Некоторые из этих игроков уже известны Лэмпарду, как и Рубен Лофтус-Чик. 23-летний футболист, как и еще один выпускник академии «Челси» Каллум Хадсон-Одои, в настоящее время столкнулся с травмой, но Лэмпард уже говорил, что у полузащитника «есть все», и это уважение, безусловно, взаимно.

«Я много изучал игру Лэмпарда в академии. Я стремлюсь быть таким же — полузащитником, который забивает много голов», — недавно сказал Лофтус-Чик. 0