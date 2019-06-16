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    Лампард может стать импульсом для «Челси»

    Чего ожидать от назначения легенды менеджером «Синих»?

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    Фрэнк Лампард
    Фрэнк Лампард
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    По данным медиа, менеджер «Дерби» Фрэнк Лампард, скорее всего, возглавит «Челси». Разбираем минусы и плюсы этого решения руководства лондонского клуба.

    Минусы

    1. Слишком рано

    Аргумент, который используется большинством критиков и имеет под собой основания. Дело в том, что Фрэнк Лампард имеет всего один год работы самостоятельным тренером и все еще учится в своей профессии. Получить такую нестабильную работу, как в «Челси», в начале своей карьеры, может ошеломить молодого специалиста и закончить его тренерскую карьеру еще до ее начала.

    2. Структура клуба недостаточно хороша

    Опять же, у этого аргумента есть основания. В настоящее время у «Синих» нет явной футбольной стратегии и структуры, а клуб, похоже, пытается нанять директора по футболу или технического директора, так что это может скоро измениться. Однако сейчас в у лондонцев нет структуры, которая бы поддерживала молодого менеджера, такого как Лампард, и давала ему то, что нужно для перестройки команды.

    3. Команда не готова

    Перестройка состава, которая жизненно необходима, вкупе с трансферным запретом для клуба — это не та работа, за которую должен взяться тренер, и вместо этого ему скорее нужно передать уже готовый коллектив. С уходом Эдена Азара, а также с учетом либо стареющих, либо недостаточно хороших Виллиана, Педро и Давида Луиса, «Челси» нужен человек с большим опытом, чтобы построить новую команду.

    4. Против него рискуют настроиться фанаты

    Несмотря на то, что «Синие» занялит третье место в АПЛ и выиграли Лигу Европы, как ни странно, но уходящего рулевого Маурицио Сарри большая часть болельщиков невзлюбила, и обычно он получал гнев, если что-то шло не так. Посему есть подозрение, что фанаты клуба поведут себя так же и в отношении Лампарда в случае неудач. Если это случится, они настроятся против легенды лондонцев, и тем самым тот испортит свой культовый статус в глазах поклонников.

    5. Фактор «Манчестер Юнайтед»

    По мнению ряда наблюдателей, назначение Оле-Гуннара Сульшера у руля «Манчестер Юнайтед» не выглядело мудрым решением, ведь после успешного старта последние два месяца в исполнении «Красных Дьяволов» с норвежцем во главе выдались провальным. Почему «Челси» должен повторять эту ошибку?

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    • Плюсы

    1. Давление и ожидания ниже обычного

    Можно утверждать, что ожидания совета директоров или болельщиков от менеджера «Челси» сейчас не так высоки, как были, ведь никто не ожидает, что команда в ближайшее время выиграет Лигу чемпионов или АПЛ. Кроме того, на клуб наложен трансферный запрет. Во многих отношениях все это дает Лампарду больше свободы для создания долгосрочного проекта и развития в течение двух или трех лет, чтобы снова бросить вызов конкурентам без непосредственного давления со стороны предыдущих наставником — можно утверждать, что это лучшее, а не худшее время для этой работы.

    2. Статус Лампарда в «Челси»

    Учитывая его статус как легенды «Синих», назначить его было бы важным решением — он мог выдвигать требования относительно того, чего он хочет от клуба в ответ. Хорошо известно, что Роман Абрамович очень уважает легенды лондонцев и доверяет им. Если он вернет Лампарда, а тот выдвинет требования, клуб с большей вероятностью выслушает его, чем любого другого кандидата.

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    • Молодой специалист умен, он — победитель и лидер, который хорошо знает клуб. Он, конечно, может видеть процессы так, как и фанаты, то есть что именно не так на «Стамфорд Бридж», поэтому может потребовать перемен. Он мог попросить директора по футболу. Он может потребовать назначения спортивного директора или подписания новичков определенного типа, и клуб будет вынужден его слушать.

    Есть веские аргументы в пользу того, что нынешний рулевой «Дерби» мог бы стать катализатором серьезной перестройки, в которой отчаянно нуждается клуб.

    3. Лампард знает структуру академии и верит в молодежь

    Будучи в клубе 13 лет в качестве игрока и до недавнего времени, поработав с футболистами до 18 лет и командами академии в прошлом году, Лампард получил знания о подготовке игроков, а также самих игроках. Этот опыт только улучшится при наличии такого ассистента, как Джоди Моррис, который был экс-наставником молодежки лондонцев.

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    • Кроме того, на примере Мэйсона Маунта и Фикойо Тимори можно было убедиться, как тренерские таланты этого тандема тренеров заставляет молодых исполнителей прогрессировать, и при этом они готовы дать шанс достойным игрокам в академии, чего хочет правление «Челси» прямо сейчас. Если новая команда будет строиться с костяком из числа игроков академии, Лампард — идеальный человек для этого.

    4. Лампард понимает клуб

    Болельщики пели имя экс-полузащитника большую часть сезона, ведь тот — легенда клуба, возможно, его величайший игрок. Он знает «Синих», знает, как те работают, что значат для людей, и знает ожидания фанатов. Лампард беспокоится о «Челси», и ему доверяют фанаты. Это означает, что поклонники будут к нему гораздо более терпеливы, чем когда-либо в отношении Маурицио Сарри или другим кандидатам извне.

    И он был бы гораздо менее терпелив в работе с футболистами, которые не беспокоятся о клубе и не проявляют себя в матчах. Власть игроков была бы бессильной, потому что большинство болельщиков, а значит и директоров, приняли бы сторону Лампарда перед любым исполнителем, особенно тем, кто не выступает на своем уровне.

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    • 5. Лампард — талантливый менеджер

    Что часто упускается в такой дискуссии, так это то, что Лампард и его помощник Джоди Моррис сейчас являются одной из самых талантливых молодых тренерских команд в английском футболе. Фрэнк проявил себя тактически проницательным, хорошим менеджером, сильным лидером и хорошо показал себя против топ-команд Премьер-лиги.

    Учитывая обстоятельства и бюджет, которые он имел в «Дерби», менеджер и его подопечные, возможно, прыгнули выше головы, пробившись в финал плей-офф Чемпионшипа. Он, несомненно, добился прогресса у подопечных, особенно среди молодых игроков, выстроил хороший командный дух и привнес высокопрофессиональный, выигрышный менталитет в команду и клуб в целом. Даже если бы он не был легендой «Челси», то мог бы все равно стать его рулевым, и при этом он, похоже, более талантливый тренер, чем нынешний менеджер «Манчестер Юнайтед».

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    • Резюме

    В целом, есть несколько веских причин, по которым Лампарду не стоит работать в «Челси» сейчас, и у всех из них есть своя логика. В идеале, можно подождать еще несколько лет и предоставить ему больше опыта в своей новой профессии, прежде чем доверять такой пост.

    Но положительные стороны его назначения и ситуация вокруг клуба на данный момент, связанная с наследием Маурицио Сарри, как бы ни относиться к его успехам в минувшем сезоне, все же перевешивают негативные. В действительности, он вполне может быть стать тем импульсом, который нужен «Синим» прямо сейчас. Одно можно сказать наверняка — Фрэнк Лампард однажды станет менеджером «Челси», и вопрос только в том, когда. 0

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