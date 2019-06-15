Топ-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен

Суть английской Премьер-лиги — это азартный и интенсивный футбол. Поэтому команды, показывающие отличную атакующую игру — всегда самые популярные. Действующие чемпионы «Манчестер Сити» удерживают рекорд АПЛ по наибольшему количеству голов в сезоне, забив 106 голов в кампании 17/18, и побив предыдущее достижение «Челси» (103).

Что удивительно в обеих этих командах, так это то, что их голевые достижения стали возможны не благодаря усилиям одного ключевого бомбардира, а благодаря стараниям группы игроков.

«Челси» сезона 2009/10 и «Ман Сити» 2017/18 — две из шести команд Премьер-лиги, в которых четыре отдельных игрока забили 10 или более голов за сезон.

Достижение двузначных чисел в бомбардирской гонке — уже впечатляющее достижение, но кто же из тех шести квартетов забил больше всего голов?

Чьи голы составляли наибольший процент общих усилий их команды? Ответы на эти вопросы есть у автора Squawka Мухаммада Батта.

6. «Челси» сезона 2010/11

Флоран Малуда: 13 голов

Дидье Дрогба: 11 голов

Фрэнк Лэмпард: 10 голов

Саломон Калу: 10 голов 44 гола (64% от общего количества голов клуба)

«Челси» вошел в сезон в качестве действующих чемпионов, но управленческие потрясения в середине сезона разрушили их надежды на защиту титула. Это, впрочем, не помешало «синим» снова построить команду вокруг квартета главных бомбардиров.

Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Троеи гроков из банды 2009/10 вернулись. Дидье Дрогба снова был титаном на острие атак, и Фрэнк Лэмпард играл под ним. Оба футболиста уже не могли поддерживать тот интенсивный темп, который они установили в предыдущем сезоне, но главным бомбардиром клуба стал Флоран Малуда. Забеги француза по бровке и безупречная своевременность привели к тому, что он забил впечатляющие 13 голов.

Смена позиции позволила Саломону Калу продолжить свое восхождение к позиции игрока стартового состава, заменив Николя Анелька в роли второго по силе форварда, поскольку переход «Челси» на более ортодоксальный фланговый стиль означал, что Калу больше подходит для этой роли.

5. «Манчестер Юнайтед» сезона 2018/19

Поль Погба: 13 голов

Ромелу Лукаку: 12 голов

Антони Марсьяль: 10 голов

Маркус Рашфорд: 10 голов 45 голов (69% от общего количества голов клуба)

Несмотря на неудачный сезон под руководством сначала Жозе Моуринью, а затем и Уле-Гуннара Сульшера, «Манчестер Юнайтед» завершил кампанию 2018/19 с четырьмя игроками, забившими 10 и более голов в Премьер-лиге.

На фоне опасений по поводу его будущего, полузащитник Поль Погба лидировал с 13 голами, восемь из которых были забиты в первых девяти матчах АПЛ под руководством Сульшера.

К нему присоединилось атакующее трио «Юнайтед», начиная с Ромелу Лукаку. Бельгиец был форвардом первого выбора для Моуринью, но он разделил свои 12 голов поровну между двумя боссами в этом сезоне.

Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль globallookpress.com

Отчасти благодаря интенсивной ротации линии атаки «Юнайтед» Маркусу Рашфорду и Антони Марсьялю также удалось наколотить по 10 голов каждому. Причем Сульшер выбрал первого, чтобы возглавить линию атаку, а второй, тем временем, забил большую часть из своих 10 голов еще перед Рождеством, и никак не мог набрать форму после ухода Моуринью.

4. «Манчестер Юнайтед» сезона 1995/96

Эрик Кантона: 14 голов

Энди Коул: 11 голов

Райан Гиггз: 11 голов

Пол Скоулз: 10 голов 46 голов (63% от общего количества голов клуба)

Более 20 лет назад «Манчестер Юнайтед» был первооткрывателем нового английского стиля, играя в свободный футбол, который значительно опережал всех их современников ( название которых было не «Ньюкасл»). После того, как «МЮ» уступил чемпионство «Блэкберну» в прошлом сезоне сезоне из-за девятимесячной дисквалификации Эрика Кантона, «Юнайтед» знал, что им всем придется поднапрячься, чтобы заменить француза.

Энди Коул, Эрик Кантона и Райан Гиггс globallookpress.com

Шаг вперед сделал нападающий Энди Коул, который забил 11 голов за сезон. Вингер Райан Гиггз сиял по всему полю, но всегда находил время, чтобы угрожать воротам соперника. Тем временем Пол Скоулз воспользовался открывшимся перед ним простором, чтобы двинуть вперед и проявить себя как забивной нападающий.

Затем, когда лидер команды вернулся после наказания, началось настоящее безумие. Кантона стал «десяткой» мастером-на-все-руки, оказавшись в итоге лучшим бомбардиром «МЮ», когда они в потрясающем стиле завоевали титул с 73 забитыми мячами, 46 из которых были на счету этого квартета.

3. «Арсенал» сезона 2012/13

Тео Уолкотт: 14 голов

Санти Касорла: 12 голов

Оливье Жиру: 11 голов

Лукас Подольски: 11 голов 48 голов (67% от общего количества голов клуба)

«Арсенал» в 2012/13 году выбирался из, пожалуй, самой глубокой ямы, в которую он провалился при Арсене Венгере. Венгер все еще не мог раскошелиться, чтобы подписать игроков мирового уровня, но он добавил к составу Оливье Жиру, выигравшего чемпионат Франции с «Монпелье», и немецкого киллера Лукаса Подольски. Эти двое сформировали эффективную атакующую тройку с Тео Уолкоттом, который провел сенсационный сезон и, наконец, выглядел как сформировавшийся игрок.

Тео Уолкотт, Оливье Жиру и Лукас Подольски globallookpress.com

Третье новое подписание завершило квартет: любимый всеми Санти Касорла прибыл из «Малаги» летом и сразу же проявил себя мощным атакующим полузащитником, умеющим одинаково хорошо действовать обеими ногами и не боящимся борьбы.

Конечно, объединить все эти части головоломки в одной команде сложно, и «канониры» были разобщены, финишировав только на четвертом месте. Но это заложило основу для «Арсенала», позволив окончательно преодолеть трофейную засуху в следующем сезоне.

2. «Манчестер Сити» сезона 2017/18

Серхио Агуэро: 21 гол

Рахим Стерлинг: 18 голов

Габриэль Жезус: 13 голов

Лерой Сане: 10 голов 62 гола (58% от общего количества голов клуба)

Чемпионы 2017/18 года были командой-чудом, которая стремилась побить почти каждый рекорд. Серхио Агуэро был главным нападающим «Сити», и в сезоне 17/18, что неудивительно, он забил 21 гол, а Габриэль Жезус, выходя на замену, дошел до отметки 13. Вполне возможно, что эти двое забили бы еще больше — и поровну, если бы они так часто не не получали травмы.

Лерой Сане был скоростным креативщиком на левом фланге, но все же сумел отметиться 10 голами, большинство из которых были впечатляющими. Рахим Стерлинг и вовсе провел легендарный сезон, в котором было забито 18 замечательных голов — многие из них победные или сравнивающие счет, ключевые голы. Он играл справа, но часто дрейфовал в центральные зоны, когда «Сити» расширял фронт атак своими защитниками.

Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Сане и Яя Туре globallookpress.com

Что интересно в «Сити», так это то, что их фирменной фишкой на самом деле является их креативность. Даже когда «Сити» побил рекорд по общему количеству голов, их квартет вряд ли заслуживает первое место в этом списке. Частично потому, что их фирменный стиль — создавать голы: они — первая команда в истории, имеющая четверку игроков, которые записали на свой счет более 10 голевых передач. Двое из их лучших бомбардиров появляются в этом списке, и это примечательно.

1. «Челси» сезона 2009/10

Дидье Дрогба: 29 голов

Фрэнк Лэмпард: 22 гола

Флоран Малуда: 12 голов

Николя Анелька: 11 голов 74 гола (72% от общего количества голов клуба)

Сезон «Челси» 2009/10 был невероятным. Они сломали пополам чемпионскую серию «Манчестер Юнайтед» своим захватывающим сезоном голевого изобилия. «Челси» установил рекорд на тот момент — 103 мяча, а колоссальные 72% этих голов были забиты их основным квартетом бомбардиров. Схема 4-4-2 «алмаз», использованная Карло Анчелотти, дала волю Дрогба и Лэмпарду, как никогда раньше.

Дедье Дрогба и Флоран Малуда globallookpress.com

Дрогба стал основным каналом для всех атак «Челси» и ответил впечатляющими 29 голами в АПЛ. Рядом с ним был опытный эксперт Лэмпард, который был в превосходной форме, играя под Дрогба, чтобы получить шанс забить гол. После двух сезонов отличной игры Малуда наконец прибыл в Премьер-лигу. Скорость Малуда, играющего слева, его творческий подход и способность завершать свои моменты сделали его ключевым винтиком в системе «Челси».

Последней частью головоломки была Анелька. Прошлый сезон был для француза самым плодотворным в качестве нападающего «Челси», и хотя превосходство Дрогба уменьшило его значение, он все еще был качественным вторым нападающим, забив 11 раз — это число могло быть и выше, если бы не травма, лишившая его игрового времени зимой. 0