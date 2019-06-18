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    Безвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера

    «Манчестер Юнайтед» нужно сохранить француза и умерить его пыл

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    Поль Погба
    Поль Погба
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    Поль Погба заявил о необходимости нового вызова, но видение игры наставника «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера будет разрушено, если клуб согласится продать звездного француза, убежден журналист Goal.com Крис Воукс.

    Погба заговорил о новом вызове

    «Манчестер Юнайтед» непреклонен в том, что Поль Погба по-прежнему входит в планы клуба на сезон 2019/20, несмотря на то, что сам француз говорит о важности нового вызова. От последствий решения о будущем хавбека во многом будет зависеть, преуспеет ли Уле Гуннар Сульшер на посту главного тренера или покинет его на фоне провала.

    Погба, похоже, закладывал основу для летнего перехода в «Реал» или «Ювентус», когда общался с прессой на спонсорском мероприятии в Токио.

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    • «После всего произошедшего в прошлом сезоне, который стал лучшим в моей карьере, я считаю, что было бы здорово столкнуться с новым вызовом. Я думаю о том, чтобы получить этот вызов в каком-то клубе», — сказал 26-летний футболист.

    В «Юнайтед» все это рассматривают лишь точки зрения бизнеса. Погба по-прежнему считается ключевым элементом миссии «красных дьяволов» по возрождению после провала минувшего сезона, в котором команда финишировала шестой в турнирной таблице АПЛ.

    И хотя теперь ожидается, что Погба будет наращивать свои поиски, чтобы найти новый клуб до старта нового сезона, будущее Сульшера как раз и зависит от того, как завершатся летние скитания полузащитника.

    Планы Сульшера

    Сульшер раз за разом повторяет, что чемпион мира 2018 года является центральным элементом плана по развитию команды. Норвежец получил бы серьезный удар, если бы вдруг Погба был бы продан.

    Многие называют назначение Сульшера «сентиментальным выбором». Да, легендарный форвард вернулся на «Олд Траффорд», команда ожила, но на финише сезона потерпела сразу восемь поражений при двух победах в 12 матчах.

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    • За плечами норвежского специалиста нет успешных результатов и богатой тренерской карьеры, так что ему остается лишь рассказывать о своем видении развития «Манчестер Юнайтед» в ближайшие 12 месяцев. Потеря Погба значит, что его проект лишится сердца.

    Очевидно, что «Юнайтед» не может себе позволить иметь в клубе рассерженного звездного игрока, так что продажа Погба должна быть завершена быстро и максимально эффективно. По данным СМИ, клуб разочарован решением хавбека открыто общаться с журналистами на тему своего будущего. Следует ожидать, что он и его агент Мино Райола продолжат накалять атмосферу, пока не добьются своего.

    Как поступить?

    Главным неудачником во всей этой истории наверняка будет Сульшер. Как ему строить дальнейшие планы, если основной игрок центра поля уйдет? Этим летом норвежцу придется создавать абсолютно новую линию полузащиты, учитывая, что Погба и новичок «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера в прошлом сезоне играли с первых минут в большинстве матчей, а Неманья Матич демонстрирует признаки старения в то время, как тренер стремиться сделать команду более быстрой и резкой на чужой половине поля.

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    • Более того, Сульшер потенциально может стать мнимым тренером, если его слова о планах относительно Погба не будут услышаны руководством. Что хуже, удерживать игрока, который отчаянно хочет уйти, или лишить тренера доверия?

    «Юнайтед» должен поддержать тренера и сделать все возможное, чтобы удержать Погба, если Сульшер действительно связывает будущие успехи с французом. В противном случае норвежец просто потеряет уважение на тренировочном поле. Продажа хавбека попросту приведет к тому, что все игроки поймут: наставник здесь ничего не решает.

    Кроме того, кто из потенциальных звездных новичков клуба всерьез будет рассматривать переезд на «Олд Траффорд», когда тренер команды ничего не решает в вопросе развития?

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    • Не продавая Погба, сохранится вероятность того, что трения внутри коллектива повысятся до высокого уровня. Но если его продадут, Сульшер останется с одним из самых слабых составов «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Норвежец может стать не более, чем тренером-неудачником, отсчитывающим месяцы до своего увольнения.

    В значительной степени «Манчестер Юнайтед» остается в безвыходной ситуации. 0

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