Сарри и «Челси». Разворот на 180 градусов

Иногда ситуация может развернуться на 180 градусов, белое может превратиться в черное, а ваша уверенность в чем-то может смениться на то, что вы считаете ересью.

Добро пожаловать в историю с работой Маурицио Сарри в Челси«, которая официально завершилась в воскресенье. Трудно сказать, что могло бы выглядеть более абсурдным год назад — что Сарри покинет "Челси", чтобы перейти в "Ювентус", или что его самым большим недостатком на "Стэмфорд Бридж" станет стиль игры, который не понравится фанатам и экспертам.

Общепринятое мнение после его назначения было довольно четким — Сарри будет пытаться воплотить в жизнь свой стиль футбола, основанный на коротких пасах, скоординированном движении игроков и высоком давлении. И это должно было быть невероятно интересно, но в то же время немного наивно. Если бы он не справился, все бы сводилось к неудачным результатам.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Что касается идеи его отъезда в "Ювентус" после всего лишь одного сезона, то эта мысль казалась менее правдоподобной, чем предположение о том, что Криштиану Роналду станет францисканским монахом.

Что мы имеем в итоге? Сарри утвержден в роли нового главного тренера "Ювентуса". "Челси" финишировал в АПЛ третьим, уступив двум командам, которые финишировали с двумя из трех самых высоких результатов по набранным очкам в истории АПЛ. "Челси" также выиграл Лигу Европы и вышел в финал Кубка лиги, где уступил лишь в серии пенальти. Как бы там ни было, а напротив графы "результаты" Сарри определенно сумел поставить галочку.

И все же людям не понравился его футбол. Или, может быть, он нравился им поначалу, когда игра сопровождалась результатами. "Челси" потерпел свое первое поражение во всех турнирах в конце ноября, до этого выиграв 15 из 17 матчей, после чего команда сбилась с пути. После этого открылись шлюзы для критики.

Именно тогда некоторые фанаты и бывшие футболисты, которые стали экспертами, начали возмущаться некоторыми заменами Сарри, говорить, что "Дела не будет", что "Челси" будет намного лучше, если Жоржиньо и Н'Голо Канте поменяются местами (последнее — с невозмутимым выражением лица).

Сарри не хотел меняться. Он стал своего рода карикатурой — догматиком, объяснения которого вызывали у людей смех. Например, когда он сказал, что его система игры основана на плеймейкере, который действует из глубины поля, и это необязательно должен быть Жоржиньо, но это не может быть Канте, потому что у Канте нет навыков, чтобы играть на этой позиции. Многие понимали, что это было бы похоже на то, чтобы попросить Адель выступить вместе с рок-группой.

Руководство "Челси" было недовольно. Они назначили Сарри, потому что считали, что европейский футбол изменился, что нужно играть в активный атакующий футбол, основанный на владении мячом. Так играл каждый топ-клуб за исключением "МЮ" Жозе Моуринью, "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и "Атлетико" Диего Симеоне (не случайно с тех пор двое из трех уже сменили клубы).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

В руководстве "Челси" также считали, что наличие "системного" менеджера будет более рентабельным по сравнению с его предшественниками — Моуринью и Антонио Конте. В конце концов в Неаполе Сарри сыграл ключевую роль в развитии таких игроков, как Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Аллан и Дрис Мертенс.

Учитывая большое количество талантов из клубной академии "Челси" (Каллум Хадсон-Одои, Итан Ампаду, Рубен Лофтус-Чик, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори, Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам) руководство рассчитывало, что итальянец станет тем, кто сможет со временем развить этих игроков.

Вместо этого его футбол — особенно когда наступила зима — стал слишком холодным для всех. И, возможно, стоит упомянуть еще один современный элемент успешной работы тренера — кроме достижения результатов, развития игроков и необходимости сделать счастливыми боссов клубов, нужно еще контактировать с фанатами. Если вы устанавливаете контакт с фанами, ваша работа становится намного проще.

По большому счету, фанаты — это ваши клиенты, это люди, за счет которых вы получаете свою зарплату. Вы являетесь лицом бренда, который они любят. Если вы им нравитесь, то вас ждет дорога по склону вниз, а не в гору. Просто спросите у Юргена Клоппа. Или у Пепа Гвардиолы, или у Маурисио Почеттино.

Маурицио Сарри и Пеп Гвардиола globallookpress.com

У Сарри никогда не было необходимой связи с фанатами. Когда что-то пошло не так, они начали громко кричать на "Стэмфорд Бридж". Одна из мыслей заключается в том, что фанатам "Челси" больше всего подходит определенный тип прагматичного воинственного тренера, который умеет заигрывать с толпой. Сарри не является таковым, в отличие от Конте и Моуринью.

Не случайно, что один из предыдущих тренеров "Челси" Андре Виллаш-Боша, который пытался перейти к активному атакующему футболу, тоже не смог установить контакт с фанатами и временами чувствовал себя инородным элементом.

Культура поведения имеет значение. И хотя она может менять с течением времени, это не простой процесс.

Маурицио Сарри twitter.com/juventusfc

"Челси" был готов идти дальше с Сарри. Если бы не "Ювентус", Сарри работал бы с командой и в следующем сезоне. Трансферный бан, который затрудняет привлечение топ-тренера, уход Эдена Азара и почти 50 миллионов долларов, уже выплаченных в качестве компенсации для уволенных тренеров за последние четыре года — все это несомненно сыграло бы свою роль. Но вера в том, что стиль работы клуба нуждается в изменении, остается.

В случае с Сарри это было просто стечение обстоятельств. Любопытно, что следующая глава Сарри приводит его в клуб, который пытается совершить аналогичный разворот после восьми сезонов доминирования в Серии А под руководством Аллегри и Конте. Можно лишь надеяться, что все участники этой истории (и Сарри, и "Челси", и "Ювентус") извлекли определенные уроки из одного сезона Маурицио на "Стэмфорд Бридж". 0